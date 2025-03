iPhone 17: Apple sichert sich Samsungs bestes Display

Samsung stellt bekanntlich mitunter die besten OLED-Panels her. Das weiß auch Apple. Daher hat sich der Hersteller für das iPhone 17 nun die aktuell beste Technologie von den Südkoreanern gesichert.

Laut einem Bericht von ETNews (via Sammobile) hat sich Apple den M14-Displaysatz von Samsung gesichert. Keine OLED-Technologie ist aktuell weiter entwickelt als diese. Zum Einsatz kommen soll sie im iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und dem iPhone 17 Pro Max – also in allen vier im September 2025 erwarteten iPhone-Modellen. Auch im neuen OLED-MacBook könnte Apple sich auf Samsung als Display-Lieferanten verlassen.

Apples Einkauf macht Samsung reich

Apple kauft nicht das erste Mal bei Samsung ein. Auch aktuelle und ältere Modelle sind mit OLED-Technologie der Südkoreaner ausgestattet. Bekannt ist aber auch, dass Samsung seinem Konkurrenten dafür eine große Stange Geld abnimmt – was wiederum den iPhone-Preis in die Höhe treibt.

Analysten gehen davon aus, dass Apple bis zu 90 Millionen M14-OLED-Panels bei Samsung bestellt. Wie viel das genau kosten wird, verraten sie nicht, doch die Zahl vermittelt uns schon einen guten Eindruck von der Summe. Bleibt für Apple zu hoffen, dass es Mengenrabatt gibt. Als zweiten Display-Zulieferer hat Apple sich LGs Dienste gesichert.

Mit dem iPhone 17 kommt viel Neues

Die bisherigen Gerüchte deuten darauf hin, dass Apple das Design massiv überarbeiten wird – zumindest, wenn man die Rückseite betrachtet. Das quadratische Kameramodul oben links in der Ecke habe ausgedient. Stattdessen sollen alle vier Modelle einen länglichen Kamerabalken bekommen.

Und noch einmal zurück zum Display: Die Leaks stellen außerdem in Aussicht, dass diesmal endlich auch das Standardmodell und das neue iPhone 17 Air eine variable Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz (ProMotion) bieten.

Weiterhin sollen alle vier Modelle mit einem Always-on-Display ausgestattet sein. Zudem kommt wohl eine neue, spezielle Beschichtung zum Einsatz, die für weniger Reflexionen und besseren Schutz gegen Kratzer sorgt.

