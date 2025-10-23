Aktuelle Handy-Deals
Experten bestätigen: iPhone 17 Pro hat die beste Selfie-Kamera

Selfies mit iPhone 17 Pro und Pro Max sind ein Genuss
Artikel vom 23.10.25

Das iPhone 17 Pro musste sich ein zweites Mal bei DxOMark beweisen. Nach der Hauptkamera stand nun die Frontlinse auf dem Prüfstand. Das Testergebnis dürfte Apple freuen. Denn es kürt das iPhone 17 Pro zum besten Selfie-Handy.

Mit 154 Punkten konnte sich das iPhone 17 Pro den ersten Platz im Selfie-Ranking von DxOMark sichern. Dahinter folgen das iPhone 16 Pro Max und das Honor Magic 6 Pro mit jeweils drei Punkten weniger. Platz 4 und 5 belegen iPhone 15 Pro und 15 Pro Max. Beachtet, dass iPhone 17 Pro und 17 Pro Max die gleiche Frontkamera besitzen. Das große Modell sticht die Selfie-Konkurrenz also ebenfalls aus.

iPhone 17 Pro: Was macht die Selfies so gut?

Das im Vergleich zur Vorgängergeneration bessere Testergebnis sei laut DxO auf den neuen, quadratischen 18-MP-Sensor der Frontkamera zurückzuführen. Er erlaube eine konsistente Bildkomposition – unabhängig davon, wie ihr das iPhone 17 Pro haltet. Heißt in erster Linie: Ihr könnt auch dann Selfies im Querformat machen, wenn ihr das Handy hochkant haltet.

Darüber hinaus sei der Blickwinkel weiter als beim Großteil der Konkurrenz. Dies biete mehr Spielraum für Gruppen-Selfies und mehr Flexibilität beim Framing. Lob bekommt auch die auf 18 MP erhöhte Auflösung, die allerdings nur im Querformat komplett zur Verfügung steht. Knipst ihr im Hochformat. bekommt ihr nur 7-MP-Bilder (4 zu 3) – was aber vollkommen ausreicht.

Insgesamt sorge die Kombination aus verbesserter Hardware und optimierter Bildverarbeitung für ein konsistentes Selfie-Erlebnis – sowohl im Foto- als auch im Video-Modus.

Was ist mit iPhone 17 und iPhone Air?

Wie ihr vielleicht wisst, besitzen iPhone 17 und iPhone Air die gleiche Frontkamera wie die Pro-Modelle. Machen die etwas günstigeren neuen iPhones also genauso gute Selfies wie das iPhone 17 Pro? Das hat DxO bislang nicht untersucht. Dass es trotz identischer "Center Stage Kamera" Unterschiede bei der Selfie-Qualität gibt, ist durchaus denkbar.

Denn auch der verbaute Chipsatz beeinflusst die Bildqualität. Möglicherweise bietet der A19 Pro im iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max diesbezüglich einen Vorteil gegenüber dem A19 im iPhone 17. Allzu groß sollten die Unterschiede aber nicht sein. Erst recht nicht beim iPhone Air, das mit einem leicht abgespeckten A19 Pro ausgestattet ist.

