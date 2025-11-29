Das iPhone Air musste im Kamera-Test von DxOMark ran und manch einer hat sicherlich Böses befürchtet. Denn das Apple-Handy hat nur eine einzige rückseitige Kamera. Tatsächlich spiegelt sich das auch in der Wertung wider. Man kann das Testergebnis aber auch positiv interpretieren.

Wer das Testprotokoll von DxOMark kennt, weiß: Bereits ohne Telekamera ist ein Top-Platz aussichtslos. Und da dem iPhone Air auch ein Ultraweitwinkel fehlt, war ein Spitzenplatz von vornherein ausgeschlossen. Viel wichtiger daher die Frage: Wie schneidet die bewerten die Tester die einzelne Kamera des iPhone Air verglichen mit der Hauptlinse der anderen Modelle? Und hier gibt es gute Nachrichten: Die Kamera-Performance sei diesbezüglich sehr nah an der des iPhone 17 Pro – und dessen Hauptlinse hatte vor einer Weile großes Lob von DxO eingeheimst.

iPhone Air besser als Galaxy S25 Edge

Eine kleine Sensation: Mit einem Testergebnis von 141 Punkten schafft es die Kamera des iPhone Air zwar nur auf Platz 42 im DxOMark-Ranking. Doch das reicht, um an seinem größten Konkurrenten vorbeizuziehen: Samsungs ebenfalls superdünnes Galaxy S25 Edge hat im Kamera-Test nämlich nur 140 Punkte eingefahren. Und das, obwohl es die Hauptlinse aus dem Galaxy S25 Ultra und zusätzlich ein Ultraweitwinkelobjektiv besitzt. Offenbar bemisst DxO dem Ultraweitwinkel nicht die größte Bedeutung bei. Auch wir finden: Deutlich wichtiger ist die Qualität der Hauptlinse.

Was die Kamera gut macht – und was nicht

Laut DxO produziert die einzelne Kamera des iPhone Air unter den meisten Bedingungen schöne Fotos mit angenehmen Farben und warmer Abstimmung. Der Detailgrad sei gut und das Bildrauschen vor allem bei Tageslicht gering. Im Dunkeln sei die Kamera des iPhone 17 Pro leicht im Vorteil, was Details und Rauschunterdrückung angehe. Eine Parallele zum Pro-Modell sei die geringe Schärfentiefe. Soll heißen: Der Hintergrund verschwimmt oft – was bei Porträtfotos toll ist aber auch bedeutet, dass Objekte oder Personen im Hintergrund unscharf sein können.

Die Video-Performance erreiche ebenfalls beinahe das exzellente Niveau, das die Hauptlinse des iPhone 17 Pro bietet. Apples Handys sind traditionell erstklassig zum Filmen geeignet. Einzige nennenswerte Kritikpunkte an den Videos: gelegentliche Inkonsistenzen bei Belichtung, Weißabgleich und Fokus. Insgesamt hätte das iPhone Air im Kamera-Test von DxO kaum besser abschneiden können. Abzüge für die fehlende Tele- und Ultraweitwinkellinse waren zu erwarten. Doch das einzelne Objektiv performt den Testern zufolge hervorragend.

