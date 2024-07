iPhone-Akku zu schnell leer? Diese Musik-App könnte schuld sein

Wenn euer iPhone seit Kurzem ungewöhnlich schnell an Akkuladung verliert, kann eine beliebte Musik-App daran schuld sein. Viele Nutzer klagen seit dem jüngsten App-Update über das Problem.

Auch wenn gelegentlich eher große Systemupdates für einen ungewohnt hohen Akkuverbrauch sorgen, scheint diesmal ein anderer Übeltäter für die schlechte Ausdauer eures iPhones verantwortlich zu sein. Reddit-Nutzern zufolge ist die Musik-App von Sonos aktuell besonders energiehungrig.

Sonos-App saugt iPhones leer: Neuestes Update schuld?

Wie Nutzer in einem Reddit-Beitrag berichten, ist die Sonos-App seit dem neuesten Update für einen hohen Akkuverbrauch bei iPhones verantwortlich. Das geht aus zahlreichen Kommentaren und Screenshots hervor, die beispielsweise einen Anteil von 33 oder sogar 56 Prozent am Gesamtverbrauch des Geräts zeigen. Selbst im Flugmodus soll die Sonos-App bei einem Nutzer über Nacht für eine Entladung von insgesamt 11 Prozent verantwortlich sein. In der Regel verbrauchen iPhones im Standby deutlich weniger Ladung.

Die aktuelle Version der App ist Version 80.05.04. Solltet ihr also die Sonos-App nutzen, um Musik über eure Lautsprecher abzuspielen, prüft in den iPhone-Einstellungen unter "Batterie", ob die Anwendung durch ihre Hintergrundaktivität einen hohen Anteil am Verbrauch hat.

Sonos kämpft seit einiger Zeit mit der eigenen App. Das aktuelle Update folgt auf ein großes Redesign der Anwendung und eine Reihe von weiteren Aktualisierungen. Das neue Design kam bei Kunden nicht gut an, da viele Funktionen beschnitten wurden. Sogar bei wichtigen Bedienungshilfen für Nutzer mit Sehbehinderungen gab es Probleme. Mit dem jüngsten Update tut sich der Hersteller also keinen Gefallen.

Update noch nicht in Sicht

Ein neues Update scheint noch nicht in Sicht. Im sozialen Netzwerk X hat das Unternehmen vor wenigen Tagen erst die Update-Informationen zur Version 80.05.03 geteilt. Auch unter dem Beitrag sammeln sich einige unzufriedene Nutzer, die sich über den Zustand der App auslassen. Es bleibt also zu hoffen, dass Sonos hier mit einem zeitnahen Update nachlegen und die Probleme beheben kann.