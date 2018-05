iPhone X und iPad Pro gewinnen Auszeichnung für ihr Display

Das iPhone X und das iPad Pro haben hervorragende Displays. Zu diesem Ergebnis sind nicht nur wir gekommen, sondern offenbar auch die Society for Information Display (SID). Diese zeichnet die Bildschirme des Edel-Smartphones und des Tablets im Rahmen der 23. Display Industry Awards aus.

Das iPhone X gewinnt die Auszeichnung für die "Display-Anwendung des Jahres". Das Jubiläums-Modell sei das erste iPhone, das die Vision von einem Smartphone umsetzt, das auf physische Bedienelemente verzichtet. Durch den Wegfall des Homebuttons ist der Screen offenbar nun eindeutig das primäre Bedienelement für jegliche Interaktion. Außerdem ist es anscheinend das erste OLED-Display, das den von früheren iPhone-Bildschirmen gesetzten Standard erreicht.

ProMotion und True Tone begeistern die Jury

In diesem Zusammenhang stellt die SID heraus, dass Farb- und Schwarzdarstellung, Kontrastverhältnis und Farbmanagement herausragend seien. Lob erhält das Display des iPhone X außerdem für den HDR10- und Dolby-Vision-Support, der eine noch höhere Bildqualität von Fotos und Videos ermöglicht. Als weiteren Grund für die Auszeichnung führt die SID das True-Tone-Feature an, das für einen an das Umgebungslicht angepassten Weißabgleich sorgt.

iPad Pro 10.5 und 12.9 erhalten den Preis in der Kategorie "Displays des Jahres". Ausschlaggebend hierfür sei vor allem die innovative ProMotion-Technologie. Diese ermöglicht eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz und passt sie je nach Anwendungsfall dynamisch an. Wie sich das Feature in der Praxis bemerkbar macht, könnt ihr in unserem Test zum iPad Pro 10.5 nachlesen. Unter anderem ermöglicht ProMotion flüssigeres Scollen auf Internetseiten und eine bessere Bewegtbilddarstellung.