Jony Ive sieht im iPhone X Erfüllung jahrelangen Strebens

Das nahezu randlose Design des iPhone X lässt niemanden kalt. Während die einen es wunderschön finden, machen sich andere über die seltsame "Notch" am oberen Bildschirmrand lustig. In einem Interview sprach Apples Chefdesigner Jony Ive nun über das Jubiläums-iPhone und andere Apple-Produkte.

Das iPhone X "ist etwas, nach dem wir seit Jahren gestrebt haben", sagt Jony Ive im Gespräch mit dem Smithsonian magazine. Vor allem scheinen ihm daran die verwendeten Glasmaterialien zu gefallen. Das Jubiläums-iPhone ist aber auch das erste Apple-Smartphone seit Jahren, dessen Design sich wesentlich vom 2014 veröffentlichten iPhone 6 unterscheidet.

In diesem Artikel o2 Free Fitness Special

Jony Ive kritisiert eigene Designs

Wer nun vermutet, das Interview artete in eine Selbstbeweihräucherung aus, hat sich getäuscht. Denn rückwirkend betrachtet scheint Jony Ive nicht mit all seinen Entwürfen hundertprozentig zufrieden zu sein. Das iPhone 7 Plus des Zeitschriften-Reporters sieht er mit einem Jahr Abstand beispielsweise kritischer. Verglichen mit dem iPhone X wirkt dessen Design auf ihn offenbar nicht mehr wie aus einem Guss.

Auch bei der ersten Apple Watch habe das Unternehmen Fehler gemacht. Doch auch Apple treffe eben nicht immer ins Schwarze, deutet Ive an. Damit bezieht er sich jedoch wohl eher auf die Benutzeroberfläche und die Funktionen. Denn die vom Gehäuse-Design her kaum veränderte Apple Watch Series 3 wertet Jony Ive wiederum als überaus gelungen.

"Als Designer muss man kontinuierlich lernen", sagt er und meint damit anscheinend, dass er und Apple sich die Kritik am ersten Modell zu Herzen genommen und bei der Apple Watch 3 mehr Wert auf Fitnessfunktion gelegt haben. Auch die Zusammenarbeit mit Nike hat sich offenbar gelohnt. Die hohe Nachfrage nach der Smart Watch und dem iPhone X bestätigen Ive jedenfalls in seiner Arbeit.