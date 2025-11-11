Schnell zugreifen: MagSafe-Powerbank mit 10.000 mAh jetzt für nur 21 Euro

Ein Knaller-Deal zum Singles Day bei Amazon: Die Baseus Enerfill MagSafe-Powerbank mit üppigen 10.000 mAh Ladekapazität gibt es kurzzeitig für unter 21 Euro. Wir stellen euch das Schnäppchen vor.

Das Angebot lohnt sich in jedem Fall. Ihr spart rund 30 Prozent und zahlt nur 20,89 Euro statt normalerweise 29,99 Euro. Dafür bekommt ihr eine solide Powerbank für euer iPhone – von einem etablierten Hersteller. Ihr solltet allerdings nicht lange warten, wenn ihr euch die praktische Powerbank sichern wollt:

Amazon hat den Deal anscheinend auf den Singles Day beschränkt. Das befristete Angebot gilt nämlich nur bis zum 12. November. An diesem Tag endet bei Amazon das Event (6. bis 12. November).

Überblick zum Deal

Wer also schnell zuschlägt, bekommt aktuell die Baseus Enerfill MagSafe-Powerbank günstiger. Hier die Spezifikationen im Überblick:

Marke: Baseus

Baseus Ladekapazität: 10.000 mAh

10.000 mAh Lademodi: kabelgebunden (22,5 W für Android, 20 W für iPhones), kabellos (15 W für Android, 7,5 W für iPhone)

kabelgebunden (22,5 W für Android, 20 W für iPhones), kabellos (15 W für Android, 7,5 W für iPhone) Sicherheit: Überladeschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz am Ausgang, Temperaturkontrolle, Kurzschlussschutz

Überladeschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz am Ausgang, Temperaturkontrolle, Kurzschlussschutz Abmessungen: 10 x 6,9 x 1,2 cm

10 x 6,9 x 1,2 cm Gewicht: ≈ 207 g

≈ 207 g Inklusive: USB-C-Kabel

USB-C-Kabel Unterstützt: MagSafe beim iPhone 17/16/15/14/13/12/Pro/Pro Max

MagSafe beim iPhone 17/16/15/14/13/12/Pro/Pro Max Farbe: Schwarz

Schwarz Preis: 20,89 Euro statt 29,99 Euro (30 Prozent Rabatt)

-> Schnappt euch jetzt die leistungsstarke MagSafe-Powerbank: Baseus Enerfill für 20,89 Euro bei Amazon

Wieso eine MagSafe-Powerbank?

Als iPhone-Besitzer habt ihr sicher schon einmal von der "MagSafe"-Funktion gehört. Das ist Apples Ladefeature, durch das iPhones magnetisch an kompatiblen Wireless-Ladegeräten haften. So sind sie immer perfekt ausgerichtet und es geht weniger Energie beim Aufladen verloren.

Wenn ihr euch direkt bei Apple eine MagSafe-Batterie beispielsweise passend für das iPhone Air kaufen wollt, kostet die euch ganze 115 Euro. Das ist eine Stange Geld. Klüger ist, wer eine Powerbank von einem Drittanbieter kauft. Die Baseus Enerfill kostet mit 20,89 Euro nur einen Bruchteil dessen, was Apple verlangt.

Der Vorteil einer magnetischen Powerbank liegt auf der Hand: Ihr könnt das iPhone bequem unterwegs laden und weiterhin nutzen. Es wird durch die angeheftete Powerbank nur etwas dicker.

Und natürlich könnt ihr auch Android-Smartphones bequem mit der Powerbank aufladen. Von einigen Ausnahmen wie dem Pixel 10 abgesehen, haften sie allerdings nicht magnetisch an ihr. Auch das Laden per Kabel ist möglich – und sogar schneller.

Jetzt zuschlagen: Baseus Enerfill für 20,89 Euro bei Amazon

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht