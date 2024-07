Dark Fantasy und Isekai: Netflix erweitert Anime-Katalog um Top-Serien

Anime-Fans aufgepasst: Netflix hat heute seinen Katalog um drei neue Highlights erweitert. Mit dabei sind die ersten Staffeln der Serien "The Promised Neverland" und "The Rising of the Shield Hero" sowie der Film "Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale". Diese Neuzugänge sind sowohl auf Deutsch als auch im japanischen Originalton mit Untertiteln verfügbar. Was ihr über die neuen Titel wissen müsst, erfahrt ihr hier.

The Rising of the Shield Hero: Unterhaltende Isekai-Serie

"The Rising of the Shield Hero" ist eine Isekai-Serie, die die Geschichte von Naofumi erzählt. Eines Tages wird er in eine fremde Welt beschworen, um als Held des Schildes das Königreich vor bedrohlichen Monsterwellen zu beschützen. Doch statt als strahlender Held gefeiert zu werden, wird Naofumi von den Menschen dieser Welt verraten und muss sich alleine durchschlagen.

Die Serie besticht durch ihre packende Handlung und interessanten Charaktere. Fans von Fantasy und Abenteuer kommen hier voll auf ihre Kosten.

Dark Fantasy mit Betonung auf "Dark": The Promised Neverland

Neben "The Rising of the Shield Hero" ist auch "The Promised Neverland" neu im Anime-Programm von Netflix. Dieser Dark-Fantasy-Anime gehört zu den spannendsten und womöglich verstörendsten Anime der letzten Jahre. Die Geschichte spielt in einem Waisenhaus namens Grace Field House, wo die Kinder von "Mutter" Isabella betreut werden.

Doch die heile Welt zerbricht, als die Kinder eine wirklich düstere Entdeckung machen. Die Serie, die 2019 zu den beliebtesten Animes gehörte, sorgt mit ihrer düsteren Atmosphäre und der fesselnden Handlung für Gänsehaut.

Augmented-Reality-Abenteuer: Sword Art Online The Movie

Ebenfalls neu im Netflix-Katalog ist der Film "Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale". In diesem rund zweistündigen Anime-Abenteuer entführt euch die Handlung in das Jahr 2026, in dem ein neues Augmented-Reality-Spiel namens Ordinal Scale auf den Markt kommt. Mit Hilfe des Augma-Geräts können die Spieler in der realen Welt virtuelle Monster bekämpfen und PvP-Ranking-Kämpfe austragen.

Doch bald erkennen Kirito und seine Freunde, dass das Spiel gefährliche Geheimnisse birgt. Der Film kombiniert spannende Kämpfe mit einer packenden Story und ist ein Muss für alle Sword-Art-Online-Fans.

Weitere Staffeln bei Crunchyroll

Für Fans, die nicht genug bekommen können: Die zweite Staffel von "The Promised Neverland" findet ihr auf Crunchyroll, allerdings nur im Originalton mit Untertiteln. Auch "The Rising of the Shield Hero" könnt ihr auf Crunchyroll streamen, und zwar komplett in deutscher Vertonung. Hier sind direkt alle drei Staffeln verfügbar.

