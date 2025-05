Ein renommierter Apple-Experte liefert uns einen Ausblick auf Apples zukünftige Produkte. Darunter soll sich auch ein iPhone mit einem drastisch veränderten Design befinden, das es so noch nie gegeben hat.

Der Apple-Experte Mark Gurman hat in seinem Power-On-Newsletter (via The Verge) zusammengefasst, welche Produkte er im Jahr 2027 von Apple erwartet. Darunter soll sich Gurman zufolge ein besonderes iPhone befinden, das größtenteils aus Glas bestehen und auch in anderen Bereichen deutliche Sprünge machen soll.

Jubiläums-iPhone aus Glas: Der nächste iPhone-X-Moment

Beim völlig neu designten iPhone handelt es sich nicht etwa um eine Iteration des erwarteten Design-Updates für das iPhone 17 Pro. Apple plane für das Jahr 2027 eine Art rahmenloses "Curved-Design" aus Glas. Das erinnert ein wenig an Samsungs langjährige Curved-Display-Strategie, die der Hersteller vor einiger Zeit zugunsten flacher Displays aufgegeben hat. Auch Apple könnte einen ähnlichen Weg einschlagen. Wie genau ein "iPhone aus Glas" aussehen wird, ist unklar. Es soll zudem keine Display-Aussparungen (z. B. für die Dynamic Island und Face ID) besitzen. Die Kamera finde stattdessen unter dem Display Platz.

Apple könnte für diesen großen Schritt zu einer alten Strategie greifen: Das anstehende zwanzigjährige iPhone-Jubiläum wäre ein idealer Zeitpunkt, um neben den üblichen Modellen ein spezielles iPhone zu präsentieren. Diese Strategie wählte das Unternehmen schließlich auch beim damals fundamental überarbeiteten iPhone X, das zusammen mit dem iPhone 8 zum zehnten Jubiläum des Apple-Smartphones präsentiert wurde. Damals setzte Apple den Grundstein für eine neue Design-Philosophie, die bis heute zu erkennen ist.

Weitere Hardware geplant

Das Jubiläums-iPhone soll nicht das einzige spannende Produkt im Jahr 2027 werden. Apple plane unter anderem ein Foldable, Apple-Watch- und AirPods-Modelle mit integrierter Kamera, eine smarte Brille im Stile der Ray-Ban-Brillen von Meta und einen KI-Heimroboter. Außerdem tüftelt das Unternehmen wohl an eigenen Chips für KI-Server und weiterhin an der neuen Siri-Generation.

