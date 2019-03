Offiziell: Apples Streaming-Service muss ohne Netflix auskommen

Netflix behält seine Eigenproduktionen wie "The Umbrella Academy" lieber für sich

Netflix wird für Apples geplanten Streaming-Service nicht zur Verfügung stehen. Dies hat der Netflix-Geschäftsführer persönlich bestätigt. Dem zunehmenden Konkurrenzkampf im Bereich Video-Streaming blickt er zuversichtlich entgegen.

Apples Pläne, zum Start des eigenen Streaming-Dienstes auf Filme und Serien anderer Anbieter zu setzen, sind schon seit einiger Zeit bekannt. Über die geplante Streaming-Plattform von Apple werden jedoch keine Netflix-Abonnements kaufbar sein, berichtet Recode. Ein solches Modell bietet zum Beispiel Amazon an. Über den Video-Streaming-Dienst Prime Video können Kunden zusätzliche Kanäle von externen Anbietern buchen. Die strategische Entscheidung von Netflix begründete CEO Reed Hastings: "Wir möchten, dass die Leute unsere Shows über unsere Dienste anschauen."

Netflix contra Apple

Die Entscheidung seitens Netflix kommt nicht überraschend. Seit einigen Jahren zeigt Apple ein gesteigertes Interesse an der Produktion eigener Formate. Inzwischen sollen fünf Sendungen für Apples Streaming-Service fertig sein. Diese könnten zum Start des Dienstes anlaufen, der möglicherweise erst im Herbst 2019 stattfindet.

Seitdem Apple am eigenen Video-Streaming-Dienst arbeitet, distanziert sich Netflix zunehmend von dem Unternehmen. Zum Beispiel boykottierte Netflix bereits die im Dezember 2016 in den USA gestartete TV-App von Apple, die mit einem Jahr Verzögerung auch zu uns gelangt ist. Außerdem ist es inzwischen nicht mehr möglich, Netflix via iTunes zu bezahlen.

Auf die Frage, wie Netflix sich gegen die wachsende Konkurrenz anderer Video-Streaming-Dienste von Apple, Disney und AT&T's WarnerMedia behaupten wolle, reagierte der Netflix-Boss optimistisch. Zwar handele es sich bei den Mitbewerbern um "...aufregende, große, finanzstarke Unternehmen... aber du machst deinen besten Job, wenn du gute Konkurrenten hast."