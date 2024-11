One UI 7 im Video: So flüssig läuft Samsungs neue Android-Oberfläche

One UI 7 wird das nächste große Update für Samsungs Android-Oberfläche. Jetzt ist erneut vor dem Start der Beta ein kurzes Video aufgetaucht, welches das Update und einige interessante UI-Elemente in Aktion zeigt.

Im sozialen Netzwerk X wurde unter anderem vom oft gut informierten Ice Universe ein Video geteilt, das angeblich Samsungs neues Interface "One UI 7" in Aktion zeigt. Es demonstriert vor allem die Übergangsanimationen. Der mittlerweile gelöschte Beitrag findet sich vereinzelt noch bei anderen Nutzern im Netzwerk:

One UI 7: Samsung arbeitet an der "Smoothness"

Was beim Betrachten des Videos direkt auffällt: Die Animationen wirken sehr flüssig, haben eine hohe Animationsgeschwindigkeit und ermöglichen schnelle Eingaben während laufender Bewegungen. Neben dem Öffnen und Wechseln von Apps zeigt der Nutzer auch das App-Switcher-Menü und das neue Benachrichtigungs-Interface.

Letzteres erinnert nun stark an Apples iOS 18, denn ab One UI 7 will auch Samsung Benachrichtigungen und Schnellzugriff-Shortcuts voneinander trennen. Bis jetzt sind die beiden Bereiche auf vielen Android-Geräten noch kombiniert erreichbar. Auch die Symbole und Widget-Elemente nähern sich künftig an Apples Stil an.

Wie flüssig die auf Android 15 basierende Software letztlich tatsächlich läuft, bleibt abzuwarten. Samsung versucht so ziemlich jedes Jahr an der Animationsqualität und Geschwindigkeit im System zu arbeiten. Vor allem Geräte unterhalb der Premium-Klasse kommen jedoch bei Samsungs Oberfläche gerne mal ins Schwitzen.

Während die neue Benachrichtigungsmaske Geschmackssache ist, sind bessere Übergangsanimationen immer ein Schritt in die richtige Richtung. Wie viel diese Qualität für das Nutzererlebnis ausmachen kann, zeigt Apple seit Jahren.

One UI 7 und Android 15 erst mit Galaxy S25

Ganz rund läuft die Entwicklung von One UI 7 bei Samsung allerdings nicht. Immer wieder gab es in der letzten Zeit Berichte von Verzögerungen. Die One UI 7 Beta wird laut Samsung noch vor dem Ende des Jahres endlich starten. Der finale Release soll dann zusammen mit dem Galaxy S25 erfolgen. Gerüchte sprechen von einer Vorstellung der Galaxy-S25-Reihe im Januar 2025.