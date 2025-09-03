Der beliebte Deal ist endlich wieder aufgetaucht! Ein großer TV mitsamt PlayStation 5 sind nun wieder im Paket bei Blau erhältlich. Und das lässt ehrlicherweise auch unsere Spieler-Herzen höher schlagen. Hier kommt das Gamer-Bundle im o2-Netz:

Die Laufzeit für den Handytarif beträgt immer 24 Monate (Wechsel/Kündigung danach möglich). Egal, ob ihr euch für 24 oder 36 Raten entscheidet.

Beliebte Konsole, jetzt schlanker Sony Playstation 5 Slim Die PS5 Slim ist etwas kompakter als das ältere Modell, bringt aber die gleich Power mit. Sichert ihr euch diese Konsole, öffnet ihr das Tor zu zahlreichen exklusiven Top-Games. ✓ ZUGABE: 65 Zoll Samsung-TV mit Crystal UHD

✓ 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 39,90 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

35.99 € Blau

Update, 3. September 2025: Und da ist der Deal fast drei Monate später wieder. Und das mit voller Wucht

Update, 19. Juni 2025: Der bei euch so beliebte Deal ist zurück! Allerdings mit ein paar Veränderungen. Wir habe den Artikel aktualisiert. Weitere Handytarife mit PS5 findet ihr hier.

Update, 19. Mai 2025: Wow! Dieser Deal gefällt euch richtig gut! Das sagen zumindest unsere Daten. Aus Erfahrung hier einmal ganz ohne künstliche Verknappung eine Vorwarnung: Wir gehen davon aus, dass dieses Angebot in wenigen Tagen AUSVERKAUFT sein wird, sollte die Beliebtheit anhalten. Wer zugreifen möchte, sollte also nicht mehr lange zögern.

Update, 16. Mai 2025: Ursprünglich haben wir in diesem Artikel über den identischen o2-Deal berichtet. Der Discounter Blau bietet euch nun das gleiche Angebot – nur DEUTLICH günstiger. Wir haben den Artikel entsprechend aktualisiert.

Übersicht:

Der Gamer-Deal im Detail

Fernseher:

Samsung TV 65" Crystal UHD DU7170 (mit 4K und HDR)

(mit 4K und HDR) Preis im Einzelhandel: 549 Euro

Konsole:

PlayStation 5 Slim Digital (ohne Laufwerk, 1 TB Speicherplatz)

(ohne Laufwerk, 1 TB Speicherplatz) Preis im Einzelhandel: 440 Euro

Tarif:

Blau Allnet M (20 GB plus 5 GB geschenkt, wenn ihr im Mai kauft)

(20 GB plus 5 GB geschenkt, wenn ihr im Mai kauft) Tarifgeschwindigkeit: 50 Mbit/s

50 Mbit/s Tarif-Extras: 5G, EU-Roaming, SMS- & Telefonie-Flat ins deutsche Netz

5G, EU-Roaming, SMS- & Telefonie-Flat ins deutsche Netz Laufzeit: Wahlweise 24 oder 36 Monate

Kosten:

Einmalige Kosten: 1 Euro Anzahlung + 39,90 Euro Versand

1 Euro Anzahlung + 39,90 Euro Versand Monatliche Kosten: 48,99 Euro (24 Monate) oder 35,99 Euro (36 Monate)

48,99 Euro (24 Monate) oder 35,99 Euro (36 Monate) Verfügbarkeit begrenzt! Wir haben bei dieser Art Deals häufiger beobachtet, dass sie flott ausverkauft sind.

Unsere Einschätzung Christoph Lübben Fazit: Der größte Vorteil an dem Deal ist, dass ihr hohe einmalige Kosten umgeht und direkt durchstarten könnt. Einen richtig großen Fernseher und eine Top-Spielekonsole sind schon ein sehr attraktives Team. Das Angebot im Mai war zwar noch etwas besser. Dennoch sind insbesondere die niedrigen Raten über 36 Monate Laufzeit verlockend. Wer TV und PS5 unbedingt jetzt haben will, macht hier keinen großen Fehler im Vergleich zum Kauf im Laden. Ihr solltet euch nur darüber im Klaren sein, dass es ein Deal ist – aber kein Top-Deal. Der Deal lohnt sich etwa auch dann, wenn ihr gerade nach einem Handytarif für Kinder sucht und euch dabei womöglich selbst (oder euren Nachwuchs) beschenken wollt. Weihnachten ist schneller, als (jetzt) gedacht.

Wie gut ist der Samsung-TV?

Der smarte Samsung TV Crystal UHD DU7170 lockt mit einem riesigen 65 Zoll Display, umgerechnet sind das ganze 1,63 Meter in der Diagonale. Neben einer 4K-Auflösung unterstützt der Fernseher auch HDR10+ für ein noch kontrastreicheres Bild. Weitere Funktionen verbessern etwa die Farbdarstellung. Dank Upscaling werden Inhalte in geringerer Auflösung auf 4k aufgeblasen, was die Bildqualität auch bei SD- oder Full-HD-Inhalten verbessern dürfte.

Bevor wir jetzt das halbe Datenblatt herunterbeten, haben wir eine bessere Idee: Hier liefern wir euch lieber die Pressestimmen:

HIFI.DE hat den TV mit 7.7 von 10 Punkten ("gut) bewertet

Bei MediaMarkt hat der TV 4,5 von 5 Sterne (572 Wertungen)

Das Fazit der Kollegen von HIFI.DE lautet "Bei TV-Sendungen und Streaming kann der Samsung DU7170 im Alltag gut mithalten". Allerdings meinen sie auch: "fürs Heimkino mit HDR-Filmen gibt es aber bessere Optionen. Sehr gut ist das App-Angebot des Smart-TV-von Samsung". Gelobt wurden im Test insbesondere das gute Bild, die App-Vielfalt, der Gaming-Hub und der Preis. Für echte Kino-Fans soll es im HDR-Modus aber ab noch mehr Helligkeit fehlen. Zudem fehlt HDMI 2.1 – also kein 4K bei 120 Hz. Enthusiasten müssen demnach etwas mehr Geld in die Hand nehmen. Hier findet ihr den gesamten Test, falls ihr mehr wissen wollt.

Dieses Bild vermittelt euch einen Eindruck davon, wie riesig der Samsung-TV wirklich ist (© 2025 Samsung )

Lohnt sich die Digital Edition der PS5 Slim?

Die PS5 ist und bleibt eine empfehlenswerte Konsole, mit der ihr jede Menge Spaß haben werdet. Coole Grafik, flüssiges Gameplay und ein Ruhemodus, der euer Spiel am aktuellen Zeitpunkt "einfriert". Weckt ihr die Konsole dann wieder auf, könnt ihr direkt von derselben Stelle aus weiterzocken.

Einziger Nachteil bei diesem Bundle: Es handelt sich um die Digital Edition ohne Blu-Ray-Laufwerk. Das ist ärgerlich, wenn ihr über die Konsole Film-Discs abspielen wollt. Bei Spielen ist es heutzutage fast schon egal. Auch wenn ihr ein PS5-Game im Laden kauft, wird der Großteil davon über das Netz heruntergeladen.

Ganz wichtig: Wenn euch der fehlende Blu-Ray-Player nervt, lässt sich das Disc-Laufwerk für die PS5 Slim problemlos nachrüsten. Wenn euch der fehlende Blu-Ray-Player nervt, lässt sich das Disc-Laufwerk für die PS5 Slim problemlos nachrüsten. Bei Amazon findet ihr das Laufwerk für knapp 80 Euro.

Standardmäßig stattet Sony die Konsole mit 1 TB Speicher aus. Heutige Spiele sind aber so groß, dass hier nicht mehr als fünf bis sieben Titel gleichzeitig installiert werden können. Ihr könnt aber mehr Speicher nachrüsten. Gute SSDs findet ihr in unserer Übersicht der besten SSD zur PS5-Speichererweiterung.

Die PS5 Slim gibt es auch mit Laufwerk (Bild). Die PS5 Slim Digital Edition aus diesem Deal könnt ihr aber bei Bedarf auch nachträglich mit einem Laufwerk ausstatten. (© 2024 Sony )

Lohnt sich das o2-Netz?

Blau gehört wie o2 zum Telefonica-Konzern und nutzt dementsprechend das o2-Netz. Vielen von uns steckt sicherlich noch das gute alte "o2 hat ein schlechtes Netz" im Kopf. Fakt ist allerdings, dass der Provider seit 2017 massiv ausgebaut und aufgeschlossen hat. Im letzten Connect-Test trennen o2 nur noch wenige Punkte vom Konkurrenten Vodafone. In den meisten Teilen Deutschlands ist es somit schon fast egal, für welchen Anbieter ihr euch entscheidet. Insbesondere dann, wenn ihr in größeren Städten wohnt. Mehr Details zum o2 Netz findet ihr hier.

