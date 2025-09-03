Der beliebte Deal ist endlich wieder aufgetaucht! Ein großer TV mitsamt PlayStation 5 sind nun wieder im Paket bei Blau erhältlich. Und das lässt ehrlicherweise auch unsere Spieler-Herzen höher schlagen. Hier kommt das Gamer-Bundle im o2-Netz:
Die Laufzeit für den Handytarif beträgt immer 24 Monate (Wechsel/Kündigung danach möglich). Egal, ob ihr euch für 24 oder 36 Raten entscheidet.
✓ 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 39,90 € Versand | keine Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
Update, 3. September 2025: Und da ist der Deal fast drei Monate später wieder. Und das mit voller Wucht
Update, 19. Juni 2025: Der bei euch so beliebte Deal ist zurück! Allerdings mit ein paar Veränderungen. Wir habe den Artikel aktualisiert. Weitere Handytarife mit PS5 findet ihr hier.
Update, 19. Mai 2025: Wow! Dieser Deal gefällt euch richtig gut! Das sagen zumindest unsere Daten. Aus Erfahrung hier einmal ganz ohne künstliche Verknappung eine Vorwarnung: Wir gehen davon aus, dass dieses Angebot in wenigen Tagen AUSVERKAUFT sein wird, sollte die Beliebtheit anhalten. Wer zugreifen möchte, sollte also nicht mehr lange zögern.
Update, 16. Mai 2025: Ursprünglich haben wir in diesem Artikel über den identischen o2-Deal berichtet. Der Discounter Blau bietet euch nun das gleiche Angebot – nur DEUTLICH günstiger. Wir haben den Artikel entsprechend aktualisiert.
Übersicht:
Der Gamer-Deal im Detail
Fernseher:
- Samsung TV 65" Crystal UHD DU7170 (mit 4K und HDR)
- Preis im Einzelhandel: 549 Euro
Konsole:
- PlayStation 5 Slim Digital (ohne Laufwerk, 1 TB Speicherplatz)
- Preis im Einzelhandel: 440 Euro
Tarif:
- Blau Allnet M (20 GB plus 5 GB geschenkt, wenn ihr im Mai kauft)
- Tarifgeschwindigkeit: 50 Mbit/s
- Tarif-Extras: 5G, EU-Roaming, SMS- & Telefonie-Flat ins deutsche Netz
- Laufzeit: Wahlweise 24 oder 36 Monate
Kosten:
- Einmalige Kosten: 1 Euro Anzahlung + 39,90 Euro Versand
- Monatliche Kosten: 48,99 Euro (24 Monate) oder 35,99 Euro (36 Monate)
- Verfügbarkeit begrenzt! Wir haben bei dieser Art Deals häufiger beobachtet, dass sie flott ausverkauft sind.
✓ 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 39,90 € Versand | keine Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
Wie gut ist der Samsung-TV?
Der smarte Samsung TV Crystal UHD DU7170 lockt mit einem riesigen 65 Zoll Display, umgerechnet sind das ganze 1,63 Meter in der Diagonale. Neben einer 4K-Auflösung unterstützt der Fernseher auch HDR10+ für ein noch kontrastreicheres Bild. Weitere Funktionen verbessern etwa die Farbdarstellung. Dank Upscaling werden Inhalte in geringerer Auflösung auf 4k aufgeblasen, was die Bildqualität auch bei SD- oder Full-HD-Inhalten verbessern dürfte.
Bevor wir jetzt das halbe Datenblatt herunterbeten, haben wir eine bessere Idee: Hier liefern wir euch lieber die Pressestimmen:
- HIFI.DE hat den TV mit 7.7 von 10 Punkten ("gut) bewertet
- Bei MediaMarkt hat der TV 4,5 von 5 Sterne (572 Wertungen)
Das Fazit der Kollegen von HIFI.DE lautet "Bei TV-Sendungen und Streaming kann der Samsung DU7170 im Alltag gut mithalten". Allerdings meinen sie auch: "fürs Heimkino mit HDR-Filmen gibt es aber bessere Optionen. Sehr gut ist das App-Angebot des Smart-TV-von Samsung". Gelobt wurden im Test insbesondere das gute Bild, die App-Vielfalt, der Gaming-Hub und der Preis. Für echte Kino-Fans soll es im HDR-Modus aber ab noch mehr Helligkeit fehlen. Zudem fehlt HDMI 2.1 – also kein 4K bei 120 Hz. Enthusiasten müssen demnach etwas mehr Geld in die Hand nehmen. Hier findet ihr den gesamten Test, falls ihr mehr wissen wollt.
Lohnt sich die Digital Edition der PS5 Slim?
Die PS5 ist und bleibt eine empfehlenswerte Konsole, mit der ihr jede Menge Spaß haben werdet. Coole Grafik, flüssiges Gameplay und ein Ruhemodus, der euer Spiel am aktuellen Zeitpunkt "einfriert". Weckt ihr die Konsole dann wieder auf, könnt ihr direkt von derselben Stelle aus weiterzocken.
Einziger Nachteil bei diesem Bundle: Es handelt sich um die Digital Edition ohne Blu-Ray-Laufwerk. Das ist ärgerlich, wenn ihr über die Konsole Film-Discs abspielen wollt. Bei Spielen ist es heutzutage fast schon egal. Auch wenn ihr ein PS5-Game im Laden kauft, wird der Großteil davon über das Netz heruntergeladen.
Standardmäßig stattet Sony die Konsole mit 1 TB Speicher aus. Heutige Spiele sind aber so groß, dass hier nicht mehr als fünf bis sieben Titel gleichzeitig installiert werden können. Ihr könnt aber mehr Speicher nachrüsten. Gute SSDs findet ihr in unserer Übersicht der besten SSD zur PS5-Speichererweiterung.
Lohnt sich das o2-Netz?
Blau gehört wie o2 zum Telefonica-Konzern und nutzt dementsprechend das o2-Netz. Vielen von uns steckt sicherlich noch das gute alte "o2 hat ein schlechtes Netz" im Kopf. Fakt ist allerdings, dass der Provider seit 2017 massiv ausgebaut und aufgeschlossen hat. Im letzten Connect-Test trennen o2 nur noch wenige Punkte vom Konkurrenten Vodafone. In den meisten Teilen Deutschlands ist es somit schon fast egal, für welchen Anbieter ihr euch entscheidet. Insbesondere dann, wenn ihr in größeren Städten wohnt. Mehr Details zum o2 Netz findet ihr hier.
✓ 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 39,90 € Versand | keine Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.