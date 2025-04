Wann erscheint das Samsung Galaxy S25 Edge? Eine niederländische Seite will das Release-Datum in Erfahrung gebracht haben. Darüber hinaus seien weitere interessante Informationen durchgesickert.

Kurz angeteasert hatte Samsung das Galaxy S25 Edge bereits auf einem Unpacked Event Anfang des Jahres. Bei der Veranstaltung stahl es selbst dem Galaxy S25 Ultra die Show und zog durch sein superdünnes Gehäuse das Interesse der anwesenden Journalisten auf sich. Am 15. April 2025 soll Samsung das Galaxy S25 Edge endlich richtig vorstellen, schreibt die niederländische Webseite NieuweMobiel. Unklar sei aktuell noch, ob der Release ebenfalls auf diesen Tag fällt oder das Gerät erst kurz darauf erhältlich sein wird.

Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Ultra Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 44,99 € o2 inkl. Vodafone-Tarif (80 GB) ab 49,99 € Logitel Ohne Vertrag ab 1349 € Amazon

Drei Farben, zwei Speichervarianten

Darüber hinaus scheint der Bericht die bereits zuvor durchgesickerten Konfigurationen und Farben für das Galaxy S25 Edge zu bestätigen. Erhältlich sein wird das dünne Handy demnach in Silber, Schwarz und Blau sowie mit wahlweise 256 GB oder 512 GB Speicher.

Ein früheres Gerücht besagt außerdem: Der Einstiegspreis für das Galaxy S25 Edge soll zwischen 1200 Euro und 1300 Euro liegen. Damit würde es in etwa so viel kosten wie das Galaxy S25 Plus zum Release. Allerdings ist das Plus-Modell bei seriösen Drittanbietern inzwischen bereits für rund 900 Euro zu finden. Und auch das Galaxy S25 Ultra ist mittlerweile stark rabattiert.

Sticht Samsung Apple aus?

Mit dem Galaxy S25 Edge will Samsung Apple zuvorkommen. Die Kalifornier haben ebenfalls ein extrem dünnes Handy in der Pipeline: Das iPhone 17 Air erscheint voraussichtlich im Herbst dieses Jahres. Samsung bleibt also genug Zeit, um Fans dünner Handys für sich zu gewinnen.

Erst vor Kurzem hat Samsung zwei andere vielversprechende Handys auf den Markt gebracht, die allerdings eine vollkommen andere Zielgruppe adressieren: Mit dem Galaxy A56 und Galaxy A36 sind zwei der aktuell besten Mittelklasse-Smartphones in Deutschland gestartet.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht