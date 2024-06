Na so was, Samsung!: Neue Galaxy-Handys zu früh enthüllt

Das Wichtigste in Kürze

Ein offiziell wirkendes Bild vom Galaxy Z Fold 6 und Z Flip 6 ist aufgetaucht

Das Werbebild soll von Samsung Kasachstan stammen

Galaxy AI soll auch bei den Foldables im Mittelpunkt stehen

Samsung scheint ein ärgerlicher Fehler auf der eigenen Webseite unterlaufen zu sein. Die Folge: Wir bekommen schon jetzt einen Vorgeschmack auf gleich zwei der nächsten Top-Smartphones des Herstellers dank offiziell wirkendem Bildmaterial.

Für diesen Leak ist Samsung wohl selbst verantwortlich. Auf der Webseite von Samsung Kasachstan soll ein nicht mehr sichtbares Werbebild zu zwei schon bald erwarteten Top-Smartphones entdeckt worden sein: Die Rede ist vom Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6.

Werbebild zeigt Galaxy Z Fold 6 und Z Flip 6

Beim Bild handelt es sich um eine Art "Key Visual" zur Bewerbung der neuen Modelle. Entdeckt hatte das sehr offiziell wirkende Bild ein Reddit-Nutzer, ehe es auch im X-Netzwerk die Runde machte. Die Aufmachung des Bildes stimmt mit den Werbebildern des Anfang 2024 veröffentlichten Galaxy S24 Ultra überein.

Cryrilic version and original pic.twitter.com/2zrDBeRyes — Chun Bhai (@chunvn8888) June 5, 2024

Das gezeigte Design erinnert stark an die aktuelle Galaxy-S-Reihe mit einem jeweils kantigeren Rahmen. Ansonsten scheint Samsung keine radikalen Änderungen am Look vorgenommen zu haben. Der Leak bekräftigt damit auch die vor einigen Monaten vom Leaker "OnLeaks" in den Umlauf gebrachten Render-Bilder zum Galaxy Z Fold 6 und Z Flip 6. Steve H.McFly präsentierte schon im März ein fast identisches Design.

Neue Foldables mit Galaxy AI-Features

Das Bild zeigt außerdem, dass Samsung bei den neuen Foldables einmal mehr die Galaxy-AI-Funktionen in den Fokus rücken will. Diese standen auch schon bei der Vorstellung der Galaxy-S24-Reihe im Mittelpunkt. Die AI-Pläne für Foldables wurden unabhängig von diesem Leak auch von Samsungs Leiter der Mobile-R&D-Abteilung (Won-Joon Choi) indirekt in einer Pressemitteilung bestätigt. Der Hersteller wolle das AI-Erlebnis weiter für die kommenden Falt-Smartphones optimieren.

Zur restlichen Ausstattung der beiden Foldables schwirren ebenfalls einige Gerüchte durch das Netz. Das Galaxy Z Flip 6 soll unter anderem ein Kamera-Upgrade erhalten. Als Prozessor wird bei beiden Smartphones wenig überraschend ein Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm erwartet.

Die offizielle Vorstellung der Geräte könnte schon bald erfolgen: Das nächste Samsung-Unpacked-Event soll bereits am 10. Juli stattfinden. Vermutlich werden wir dann auch die Galaxy Watch 7 Ultra und die Galaxy Watch FE zu sehen bekommen.