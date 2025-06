Lange wurde spekuliert, jetzt ist es klar: Samsung lädt in diesem Sommer wieder zur großen Produktshow. Das nächste Galaxy Unpacked 2025 steht unmittelbar bevor. Erfahrt bei uns, wann das Event startet und mit welchen Geräten wir rechnen.

Update vom 24. Juni 2025, 10:00 Uhr:

Samsung macht es offiziell: Am 9. Juli 2025 um 16:00 Uhr deutscher Zeit findet das nächste Unpacked-Event statt. Natürlich könnt ihr das Event wieder im Livestream auf YouTube oder über die offizielle Samsung-Webseite verfolgen. Hier das Einladungsvideo:

Welche Geräte zeigt Samsung beim Unpacked-Event?

So viel ist sicher: Samsung wird nicht geizen. Das Event wird vollgepackt mit neuer Hardware sein. Neben den neuen Foldables Galaxy Z Fold 7 und Z Flip 7 soll auch die Galaxy-Watch-Reihe frischen Wind bekommen. Gleich drei Modelle stehen angeblich in den Startlöchern: Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic und die neue Galaxy Watch Ultra – wohl mitsamt einem neuen Abo-Modell für Samsung-Uhren. Eine neue Tablet-Generation der Galaxy-Tab-S-Serie könnten wir ebenfalls sehen.

Zudem kursieren Hinweise auf ein Galaxy Z Flip 7 FE – eine möglicherweise etwas günstigere Fan-Edition des Klapphandys. Ob das Gerät wirklich kommt, bleibt abzuwarten. Doch allein die Vorstellung der regulären Modelle dürfte bereits genug Gesprächsstoff liefern.

Und dann wäre da noch ein ganz besonderes Gadget, das seit Monaten für Aufsehen sorgt: Samsungs erstes XR-Headset, das eine Mischung aus VR- und AR-Erlebnis verspricht. Zwar soll das Headset laut aktuellen Gerüchten erst im Herbst offiziell vorgestellt werden – einen weiteren Ausblick beim Unpacked-Event halten wir aber für sehr wahrscheinlich.

Was bedeutet das für euch?

Wenn ihr euch für faltbare Handys, Tablets, Smartwatches oder smarte Brillen interessiert, solltet ihr euch den 9. Juli dick im Kalender markieren.

Klar ist: Samsung hat offenbar einiges vor und könnte neue Maßstäbe setzen – zumindest was die Anzahl der vorgestellten Geräte angeht. Ob am Ende auch neue Software-Features, KI-Funktionen oder sogar ein Preis-Knaller auf euch warten, erfahren wir dann in knapp drei Wochen.

