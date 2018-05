Samsungs neuer Kamerasensor könnte bald in vielen Smartphones auftauchen

Samsung bietet seine Mittelklasse-Sensoren (hier im Galaxy A5) anderen Herstellern an

Samsung erobert ein neues Markt-Segment im Smartphone-Bereich: Das Unternehmen aus Südkorea bringt nun eine sogenannte Lösung für Kamera-Sensoren auf den Markt – den Isocell Slim 3P9. Dieser wird vermutlich bald in vielen Mittelklasse-Smartphones mit Android zu finden sein.

Samsung ist für Flaggschiff-Smartphones wie das Galaxy S9 bekannt, aber nicht zuletzt auch durch Speichermodule erfolgreich. Sogar Apple setzt auf Komponenten des direkten Konkurrenten. Nun hat das Unternehmen aus Südkorea einen neuen Kamera-Sensor angekündigt: Der Isocell Slim 3P9 soll Smartphone-Entwicklern bis zu vier Monate Zeit sparen, wie Samsung in seinem Newsroom schreibt. Entsprechend dürfte das Modul in Zukunft in vielen Android-Geräten die Kamera auszeichnen – und Samsung könnte langfristig einen weiteren Markt dominieren.

Für Front- und Hauptkamera nutzbar

Der Isocell Slim 3P9 ist ein kleiner Sensor, der die sogenannte Tetracell-Technologie nutzt. Diese soll vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen scharfe und lebendige Fotos ermöglichen. Das dazugehörige Kameramodul mit der Auflösung von 16 MP ist Samsung zufolge eine "Plug & Play"-Lösung.

Samsung selbst empfiehlt den Einsatz des Moduls für die Frontkamera; doch es gibt auch eine "Plug & Play"-Lösung für die Hauptkamera. Nicht zuletzt deshalb soll die Entwicklungszeit für Smartphone-Hersteller deutlich verkürzt werden: Sie könnten sich Optimierungen und aufwendige Tests sparen und das Modul einfach in ihr Smartphone-Gehäuse verbauen. Im unlängst vorgestellten Mittelklasse-Gerät Galaxy A6 setzt Samsung derweil auf einen Kamera-Sensor von Sony – zumindest für die Hauptkamera.