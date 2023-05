Saturn: Smartphone-Angebote zum Muttertag im Check

Das Wichtigste in Kürze:

Saturn hat zwei iPhones und ein Xiaomi-Handy reduziert

Das iPhone-13-Angebot lohnt sich

Das iPhone 8 und das Redmi Note 12 Pro eher nicht

Ihr wollt eurer Mama zum Muttertag ein neues Smartphone schenken? Bis zum 15.9.2023 findet ihr bei Saturn passende Angebote, die wir für euch unter die Lupe genommen haben. Zur Auswahl stehen zwei iPhones und ein erst kürzlich erschienenes Xiaomi-Handy.

Lohnt sich das iPhone 13 bei Saturn zum Muttertag?

Für "Smart-Mums" hat der Elektrofachhändler unter anderem das iPhone 13 im Angebot. Für die weiße 128-GB-Variante verlangt das Unternehmen 769 Euro, was 130 Euro unter der UVP von Apple liegt. Tatsächlich entspricht das auch dem aktuellen Bestpreis, den ihr bei seriösen Händler im Netz für diese Farbvariante findet. In anderen Farben ist das Gerät online mitunter bereits ab knapp 740 Euro erhältlich. Dennoch: Reicht eurer Mama der Speicher von 128 GB aus, könnt ihr hier also durchaus zuschlagen.

Immer noch eine gute Wahl: das iPhone 13 (© 2021 CURVED )

Wie das iPhone 13 bei uns im Test bewiesen hat, handelt es sich um ein Top-Smartphone, das selbst hohe Ansprüche erfüllt. Das gilt auch 2023 noch, denn wie ihr in unserem Vergleich zwischen iPhone 14 und iPhone 13 nachlesen könnt, halten sich die Unterschiede in Grenzen. Größter Pluspunkt des neuen Modells ist seine noch bessere Kamera.



Über einen Zeitraum von 36 Monaten bezahlt ihr für das Bundle aus iPhone und Tarif: 36 x 39,99 Euro + 1 Euro Anzahlung = 1440,64 Euro. Für den Tarif allein würdet ihr bereits folgenden Betrag bezahlen; 36 x 37,99 Euro + 39,99 Euro (Anschlussgebühr) = 1407,63 Euro. Ziehen wir diesen von den Kosten für das Bundle ab, erhalten wir einen Effektivpreis von gerade mal 33,01 Euro für das iPhone 13. Wenn ihr das iPhone 13 mit Vertrag kauft, könnt ihr noch deutlich mehr sparen und das Handy zudem ohne hohe Einmalzahlung bestellen. Bei uns im Shop bekommt ihr das Gerät beispielsweise zusammen mit dem Tarif O2 Mobile M Boost (50+ GB).Über einen Zeitraum von 36 Monaten bezahlt ihr für das Bundle aus iPhone und Tarif: 36 x 39,99 Euro + 1 Euro Anzahlung = 1440,64 Euro. Für den Tarif allein würdet ihr bereits folgenden Betrag bezahlen; 36 x 37,99 Euro + 39,99 Euro (Anschlussgebühr) = 1407,63 Euro. Ziehen wir diesen von den Kosten für das Bundle ab, erhalten wir einen

Unsere Empfehlung

Apple iPhone 13

+ o2 Mobile M Boost 50+ GB 5 GB Daten-Upgrade jedes Jahr (automatisch und ohne Aufpreis)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)

50+ GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 39,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys

iPhone 8: Wie gut ist das Muttertagsangebot von Saturn?

Anlässlich des Muttertags bietet Saturn auch das iPhone 8 reduziert an. Für 199 Euro bekommt ihr das Gerät in Spacegrau "refurbished" mit 64 GB Speicher. Es handelt sich also nicht um ein Neugerät, sondern um ein generalüberholtes Handy. In der Praxis sollte das keinen allzu großen Unterschied machen, wirklich empfehlen können wir das Gerät trotzdem nicht. Mit dem Preis hängt das nur bedingt zusammen.

Das iPhone 8 ist bereits seit 2017 auf dem Markt (© 2019 CURVED )

Vielmehr ist das iPhone 8 selbst für die als enorm zukunftssicher geltenden Apple-Handys inzwischen so alt, dass wir nicht guten Gewissens dazu raten können. Im Netz gibt es kaum noch einen Händler, der das Smartphone neu anbietet. Naheliegende Alternative ist das iPhone SE (3. Gen., hier im Test), das genauso aussieht, aber mit aktueller Technik und 5G-Empfang punktet.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro: Wirklich günstiger bei Saturn?

Alle Farben des Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G (© 2023 Xiaomi )

Drittes reduziertes Smartphone unter den Muttertagsangeboten von Saturn ist das Xiaomi Redmi Note 12 Pro – ein günstiges Handy mit guter Kamera. Für 319 Euro gehört es euch, in Graphite Gray mit 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz. Der Preis liegt immer 80 Euro unter der UVP des Herstellers, aber: Im Netz ist das Smartphone in dieser Konfiguration und Farbe bereits für etwa 285 Euro zu finden. Dementsprechend lohnt sich das Saturn-Angebot leider eher nicht – auch wenn das Smartphone eigentlich von Haus aus durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Als Alternative können wir Sparfüchsen das Redmi Note 12 Pro mit Vertrag empfehlen.

Deal 7 GBEXTRA

Daten Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

+ Blau Allnet Plus 8 GB + 7 GB mtl./24Monate: 18,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Xiaomi Handys

Deal 5 GBEXTRA

Daten Xiaomi Redmi 12C

+ Blau Allnet XL 5 GB + 5 GB 14,99 € mtl./24Monate: 10,99 einmalig: 13,00 € Jetzt kaufen Alle Xiaomi Handys