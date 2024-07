Schwaches iPhone 15: Warum Android-Wechsler ein Problem für Apple sind

Die iPhone-15-Serie verkauft sich anscheinend nicht ganz so gut, wie es sich Apple erhofft. Forscher geben nun einen interessanten Einblick in das Kaufverhalten der Nutzer. Ausgerechnet Apple-Neukunden könnten auf das lahmende Geschäft mit dem aktuellen Modell hindeuten.

Ergebnisse der Umfragenforscher von CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) legen nahe, dass zunehmende iPhone-Neukunden aus dem Android-Lager zum Problem für Apples iPhone-15-Serie werden. Das berichtet das Portal PhoneArena.

Im letzten Quartal Juni 2024 haben rund 17 Prozent der iPhone-Käufer zuvor ein Android-Smartphone besessen. Die Zahl der Android-Wechsler erreicht damit einen neuen Höchststand in den letzten fünf Jahren.

Weniger Upgrades auf das iPhone 15

Man könnte glauben, dass eine höhere Anzahl an Wechslern aus dem Android-Lager ein besonders gutes Zeichen für Apple ist. Laut CIRP ist möglicherweise eher das Gegenteil der Fall. Der gestiegene Anteil an ehemaligen Android-Käufern könne gleichzeitig bedeuten, dass weniger iPhone-Besitzer von ihrem alten iPhone-Modell auf die aktuelle Generation gewechselt sind. Für Apple ist die große Gruppe an Bestandskunden ein wichtiger Teil, der zum Erfolg der aktuellen iPhone-Generation beiträgt.

Altere Geräte machen der neuen Generation Konkurrenz

Die Ergebnisse und Vermutungen von CIRP lassen gleichzeitig den Schluss zu, dass die Konkurrenz für die iPhone-15-Serie auch aus dem eigenen Lager kommt. Viele Nutzer scheinen ihr altes iPhone länger zu behalten und nicht genug Gründe für ein Upgrade auf ein brandneues iPhone 15 zu finden.

Geräte wie das iPhone 14 oder iPhone 13 scheinen immer noch gut genug zu sein. Unter den zunehmenden ehemaligen Android-Nutzern könnten sich zudem Neukunden befinden, die zunächst probeweise zu einem günstigeren bzw. älteren iPhone wechseln, um erste iOS-Erfahrungen zu machen.

Auch wenn neue Modelle wie das iPhone 15 oder iPhone 15 Pro Max mit starker Hardware überzeugen können: Die Software-Erfahrung ist selbst auf älteren iPhones sehr ähnlich, was sie zu einem idealen "Testgerät" für Neulinge macht. Für ein aktuelles Gerät entscheiden sich Wechsler möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt.