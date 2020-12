Smartphone-Tests 2020: Die besten Fotos aus unseren Reviews

Das Jahr 2020 neigt sich (endlich) dem Ende zu. Wir blicken daher einmal zurück auf unsere zahlreichen Smartphone-Tests in diesem Jahr. Genauer gesagt auf die Fotos, die wir mit den Testgeräten geschossen haben. Hier kommen die schönsten Bilder aus den CURVED-Reviews!

Xiaomi Mi 10T Pro/Lite

Zum Start direkt das wohl beste Foto, das wir 2020 geknipst haben. Guido hat sich ein ganz besonderes Kerlchen für den Test des Porträt-Modus des Xiaomi Mi 10T Pro herausgesucht. Und es gibt wohl keinen CURVED-Redakteur, der nicht mit "Wow!" reagiert hat. An Niedlichkeit ist die folgende Aufnahme ebenfalls nicht zu überbieten.

Bitte Lächeln! Ein Axolotl hat unsere Herzen erobert. (© 2020 CURVED)

Darüber hinaus waren wir auf Foto-Tour mit dem Mi 10T Pro und 10T Lite. Hier haben wir die verschiedenen Kamera-Features der Smartphones ausgetestet und eine ganze Reihe an Bildern geschossen, die ihr gesehen haben solltet. In der folgenden Galerie findet ihr ein weiteres fischiges Foto und auch einen Regenbogen aus dem Xiaomi-Mi-10T-Pro-Test von Guido.

iPhone 12

Natürlich dürfen auch die Fotos aus unserem Test des iPhone 12 nicht fehlen. Kollege Francis hat sich hier besonders viel Mühe gegeben und besuchte verschiedene Orte in Hamburg, um ein paar coole Aufnahmen zu knipsen. Was das Apple-Smartphone an Farben und Kontrast liefert, ist schon sehr beeindruckend. Bei unseren Smartphone-Tests 2020 spielt Apple in Sachen Kamera ganz oben mit.

Galaxy Note 20 Ultra

Das Galaxy Note 20 Ultra hatte besonders viel Glück. Das Testgerät hat uns zu einem passenden Zeitpunkt erreicht und durfte für das Review direkt mit auf einen Kurzurlaub nach Dänemark. Besonders der fünffache optische Zoom hat hier seine Stärke gezeigt – weshalb es selbst eine Reh-Familie auf unsere Fotos geschafft hat. Aber auch der an sich schon hohe Detailgrad der Hauptkamera sorgte für Spaß am Strand und in den Dünen.

Huawei Mate 40 Pro

Recht frisch ist noch unser Test zum Huawei Mate 40 Pro. Das Smartphone mit der wohl besten Kamera aus dem Jahr 2020. Hier hat sich Lars besonders ins Zeug gelegt und sogar mit viel Mühe "CURVED" mit einer Taschenlampe geschrieben. Das hatten wir bislang in noch keinem Smartphone-Test.

Google Pixel 4a und Google Pixel 5

Viel Spaß hatten wir auch mit den neuen Pixel-Smartphones. Die haben wir etwa für eine Foto-Tour eingepackt und mit einer Profi-Kamera verglichen. Mit den Google-Handys haben wir viele gute Aufnahmen gemacht. Angefangen bei einer Christbaumkugel über gemütlichem Kaminfeuer bis hin zu einer Unterwasser-Aufnahme und einem "Forced Perspective"-Schuss.

Samsung Galaxy S20 FE

Auch mit dem Galaxy S20 FE haben wir im Test viel Freude gehabt. Sei es auf den Dächern Hamburgs, auf einem Dachboden oder in der Nacht. Hier hat auch der optische Zoom geholfen. So trotzt man der grauen Jahreszeit!

Xiaomi Mi Note 10 Lite und Redmi Note 9 Pro

Mitten in den ersten Homeoffice-Monaten haben uns das Xiaomi Redmi Note 9 Pro und das Xiaomi Mi Note 10 Lite erreicht. Unsere ersten Smartphone-Tests 2020 nach dem Lockdown. Das hat den Bewegungsfreiraum für Fotos eingeschränkt. Dennoch sind uns auch hier ein paar stimmige Aufnahmen gelungen, die uns auf die warmen Tage in diesem Jahr zurückblicken lassen.

iPhone SE (2020)

Im Frühjahr 2020 erschien das iPhone SE (2020). Ein wirklich winziges Handy, das sich in Sachen Kameraqualität aber nicht zu verstecken braucht. Hier haben wir im Hamburger Hafen einige Fotos für unseren Test geschossen.

Huawei P Smart 2021

Es braucht nicht immer ein gutes Mittelklasse- oder Top-Modell für schöne Fotos. Diesen Beweis hat uns Guido erbracht, der das P Smart 20201 im Test durch Hamburg entführte und folgendes Foto geknipst hat.

Auch mit dem schwachen Restlicht des Sonnenuntergangs sind mit der Kamera des Huawei P Smart 2021 noch gute Fotos möglich. (© 2020 CURVED)

Außer Konkurrenz: Smartphone-Test-Shootings im Lockdown

Zum Schluss wollen wir noch einmal auf das Jahr 2020 an sich zurückkommen, das uns alle vor Herausforderungen gestellt hat. Gerade der erste Lockdown brachte auch die CURVED-Redaktion in eine noch nie dagewesene Situation. Denn weiterhin trafen Test-Smartphones ein, die dringend unter die Lupe genommen werden wollten.

Das Büro war allerdings leergefegt und wir blieben zuhause. Was man in so einer Situation tut? Man wird kreativ und nutzt alle Hilfsmittel, die sich einem abseits des professionellen Studios und der Kollegen so bieten: Eine Spiegelreflexkamera, viele zusätzliche Smartphones als Ersatz für das Studio-Licht – und dazu Motive wie die eigene Waschmaschine, der Fernseher plus Wasch-Schüssel, die Schallplattensammlung und der Balkon sowie der Garten von Verwandten.

Hinter diesem zugegebenermaßen kleinen Problem verbirgt sich eine große Botschaft: Man macht einfach weiter. Man Kämpft. Man lernt, mit der Lage umzugehen. Kurz: Man gibt nicht auf.

Besonders, wenn euch die Corona-Krise hart getroffen hat, wünschen wir euch viel Stärke, Gesundheit und Glück für das kommende Jahr.