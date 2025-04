Der Ton zwischen den USA und China wird schärfer – und das bekommt auch Apple zu spüren. Der taiwanische Elektronikhersteller Pegatron, einer der wichtigsten Partner des iPhone-Konzerns, warnt nun vor einer ernsten Folge der jüngsten US-Handelspolitik: Schon in wenigen Wochen könnten amerikanische Kaufhäuser leergefegt sein.

Der Hintergrund: Innerhalb von nur zwei Monaten haben die USA unter Präsident Donald Trump neue Importzölle auf Waren aus China eingeführt – und die haben es in sich. Die Strafabgaben reichen von 10 bis hin zu satten 145 Prozent. Zwar gab es eine zwischenzeitliche Ausnahme für Elektronikartikel wie iPhones und MacBooks, doch die ist wohl nur von kurzer Dauer. Und das bereitet Branchenriesen wie Apple ordentlich Kopfzerbrechen.

Abwarten statt Vorratskauf: Apple steckt im Dilemma

Eigentlich wäre es naheliegend, vor Inkrafttreten höherer Zölle große Mengen an Geräten ins Land zu bringen. Das hat Apple zunächst auch getan, aber offenbar nicht genug.

Laut Pegatron ist es derzeit aber keine praktikable Option mehr. Der Grund: Die Lage sei zu unsicher. Heute gelten Regeln A, morgen vielleicht schon B. Solch ein Hin und Her mache es nahezu unmöglich, sinnvoll zu planen. Statt Waren zu horten, beobachten Unternehmen wie Apple erst einmal die politische Entwicklung – und das könnte bald gravierende Auswirkungen haben.

Laut Pegatron-Chef T.H. Tung drohen innerhalb von zwei Monaten leere Regale in den USA. Er vergleicht die potenzielle Situation sogar mit Versorgungslücken in Entwicklungsländern. Wie sich das auf Deutschland auswirkt, können wir aktuell noch nicht sagen. Hier ist ein Ausverkauf innerhalb der nächsten zwei Monate aber unwahrscheinlich.

Apple bleibt vorerst ruhig – doch der Druck steigt

Trotz der brisanten Lage will Pegatron seine Produktionsstrategie nicht überstürzt anpassen. Kurzfristige politische Entscheidungen sollen langfristige Pläne nicht über den Haufen werfen. Doch wie lange bleibt das durchhaltbar?

Es bleibt also spannend: Wird Washington die Zölle doch noch zurückfahren – oder droht der US-Markt wirklich in wenigen Wochen ohne Apple-Geräte dazustehen? Für Käufer in den USA könnte das heißen: besser jetzt noch schnell zuschlagen – bevor die Regale wirklich leer sind. In Deutschland braucht ihr aber wie gesagt vorerst nichts zu überstürzen.

