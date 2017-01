Honor 6X im Test: das Hands-on [mit Video]

Der Slogan "Doppelt oder nichts" passt nicht nur gut zur Stadt Las Vegas, sondern auch zum Honor 6X. Warum das so ist, klärt das Hands-on.

Smartphones mit Dual-Kamera sind keine Seltenheit mehr. Neben diversen Huawei-Geräten bietet auch das iPhone 7 Plus zwei Linsen für schicke Bokeh-Aufnahmen. Nur: Günstig waren die Geräte mit der Doppel-Knipse in der Vergangenheit keineswegs. Eine Dualkamera war das Highend-Feature schlechthin. Mit der internationalen Vorstellung des Honor 6X ändert die Huawei-Tochter das jetzt. Denn das Smartphone gibt es ab sofort ab 249 Euro zu kaufen.

Dass man da irgendwo Abstriche machen muss, ist klar. Anders als beim Huawei P9 oder dem Honor 8 lösen die beiden Linsen nicht jeweils mit 12 Megapixeln auf. Diesen Wert schafft nur die Kamera mit Farbsensor. Das Gegenstück mit Schwarzweiß-Sensor kommt auf gerade einmal zwei Megapixel. Das macht aber nichts. Die Aufnahme von kontrastreichen Schwarzweißbildern unterstützt die Dual-Kamera im Honor 6X nicht. Der Monochrom-Sensor ist einzig für die Tiefenschärfe da.

Kamera mit vielen Möglichkeiten

Denn auch beim neuen Honor könnt Ihr den Fokus auf einem Foto nachträglich verändern. So hebt Ihr wahlweise Objekte im Vorder- oder Hintergrund hervor. Darüber hinaus bietet das 6X auch noch ein paar andere Spielereien für Hobby-Fotografen. Neben den bekannten Features, wie dem Profi-Modus oder der Lichtmalerei, ist das der „Shape Modus“. Dieser legt einen Schwarzweiß-Filter über die Aufnahme. Per Fingertipp bestimmt Ihr dann, welche Objekte auf dem Foto in Farbe erscheinen sollen und welche Schwarzweiß bleiben. So entstehen tolle Bilder.

Darüber hinaus bietet das Honor 6X

eine Frontkamera mit 8 Megapixeln

ein 5,5 Zoll großes LC-Display mit Full-HD-Display

32 oder 64 Gigabyte erweiterbaren Speicher

3 oder 4 Gigabyte Arbeitsspeicher

den „Kirin 655“-Chip mit acht Kernen

Nur zur Einordnung: Bei einem ersten Durchlauf des AnTuTu-Benchmarks kam das Honor 6X auf 57.000 Punkte. Für die Preisklasse geht der Wert in Ordnung. Wahre Wunder verspricht der Hersteller für den Akku mit 3340 mAh: Bei durchschnittlicher Nutzung soll man auf eine Laufzeit von zweieinhalb Tagen kommen. Wer das Smartphone viel benutzt, muss laut Honor nach eineinhalb Tagen wieder aufladen. Ob das wirklich stimmt, kann natürlich erst der ausführliche Test zeigen. Sollte das Smartphone diese Werte erreichen, hätte Honor die Laufzeit im Vergleich zum Vorgänger aber fast verdoppelt.

Die Dual-Kamera ist die Hauptattraktion des Honor 6X. (© 2017 CURVED)

Etwas enttäuscht bin ich vom Design. Bitte nicht falsch verstehen: Die Verarbeitung des Metall-Gehäuses ist, wie wir das von Honor kennen, top. Durch die abgerundeten Ränder auf der Rückseite liegt das Smartphone bequem in der Hand, störende Ecken und Kanten gibt es nicht. Nur optisch bietet das Honor 6X abgesehen von der zweiten Kamera absolut nichts neues. Fingerabdrucksensor hinten, Mikro-USB-Anschluss unten, Kopfhörereingang oben, so sehen auch viele andere Smartphones von Huawei und Honor aus. Wahrscheinlich sind größere Änderungen zugunsten des Preises dem Rotstift zum Opfer gefallen.

Ebenfalls schade: Statt der neusten Android-Version kommt das mittlerweile über ein Jahr alte Android 6.0 Marshmallow zum Einsatz. Immerhin: Ein Update auf Android 7.0 Nougat verspricht Honor für das zweite Quartal 2017. Bis dahin hat Google wahrscheinlich schon die Preview zu Android O vorgestellt.

Fazit: Es stimmt viel, aber nicht alles

Besonders interessant wird das Honor 6X sicherlich für Fotografen mit kleinem Budget. Für einen Preis ab 249 Euro (299 Euro für 4 GB RAM und 64 GB Speicher) bekommt Ihr nicht nur ein Smartphone mit Dual-Kamera, sondern auch jeder Menge Modi, um Euch kreativ auszutoben. Schade nur, dass Design und Software ein wenig altbacken wirken.

Hierbei handelt es sich um einen Ersteindruck von der CES in Las Vegas. Den ausführlichen Test aktualisieren wir demnächst an dieser Stelle.