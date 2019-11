Black Friday Deals und Bilder vom Galaxy S11 – unsere Highlights der Woche

Neben der Black Friday Woche erregten dieser Tage erste Bilder vom Samsung Galaxy S11 und Updates auf Android 10 die Gemüter der Smartphone-Fangemeinde. Die spannendsten Wochen-Highlights fasst Claudia für euch zusammen.

Bei CURVED geht nichts verloren! Hier findet ihr die Highlights der letzten Woche.

Ich liebe Black Friday! Meine Brieftasche sieht das meistens anders und kneift eigensinnig ihre Verschlüsse zusammen, bis sich ein wirklich lohnendes Angebot findet. Extra für euch habe ich mich auf die Suche nach einem Super-Schnäppchen gemacht – und ich bin fündig geworden! Dazu mehr nach unseren Top-News.

Unsere Top-News: Die fünf CURVED-Artikel mit den meisten Leserbewertungen

Erste Bilder vom Galaxy S11: Wenn diese Bilder nicht die Herzen der Samsung-Freunde höher schlagen lassen, was dann? Nicht jedes Handy wartet schließlich mit einer 108 MP Fünffach-Kamera auf!

Wenn diese Bilder nicht die Herzen der Samsung-Freunde höher schlagen lassen, was dann? Nicht jedes Handy wartet schließlich mit einer 108 MP Fünffach-Kamera auf! Galaxy S10 Update: Das Samsung Galaxy S10 gibt es ja schon länger, und nun bekommt es endlich auch das heißersehnte Update auf Android 10.

Das Samsung Galaxy S10 gibt es ja schon länger, und nun bekommt es endlich auch das heißersehnte Update auf Android 10. iPhone 12 Pro und iPhone SE 2: Bekommt das iPhone 12 Pro mehr Arbeitsspeicher als sein Vorgänger, und könnte das iPhone SE2 schon im Februar 2020 in Produktion gehen? Ein Analyst klärt auf.

Bekommt das iPhone 12 Pro mehr Arbeitsspeicher als sein Vorgänger, und könnte das iPhone SE2 schon im Februar 2020 in Produktion gehen? Ein Analyst klärt auf. Xiaomi Mi Watch: Xiaomi will seiner Mi Watch Anfang Dezember ein Update spendieren, mit dem die verzögerte Ladegeschwindigkeit der smarten Uhr der Vergangenheit angehören soll.

Xiaomi will seiner Mi Watch Anfang Dezember ein Update spendieren, mit dem die verzögerte Ladegeschwindigkeit der smarten Uhr der Vergangenheit angehören soll. Huawei MatePad Pro: Huawei hat sein MatePad Pro offiziell vorgestellt. Irgendwie wirkt es ja wie ein iPad Pro für Android-Nutzer, oder was meint ihr?

Mein Black Friday-Schnäppchen: Huawei P30 Lite mit gratis Powerbank

Mit seinem blau, schwarz oder weiß schillernden Gehäuse ist das Huawei P30 Lite schon ein echter Hingucker. Dabei ist es trotz seines 6,15 Zoll großen LTPS Screens nur handliche 152,9 x 72,7 x 7,4 Millimeter groß und 159 Gramm leicht, dürfte also in fast jede Hosentasche passen. Das voll laminierte Display nimmt 90 Prozent der Gerätefront ein und liefert dank einer FHD Auflösung von 2.312 x 1.080 Pixel (das ist eine Pixeldichte von 415 ppi) eine sehr ordentliche Ablesbarkeit.

Highlight des Androiden ist seine Triple-Kamera mit einem 48 MP Weitwinkelobjektiv (f/1.8 Blende), 8 MP Ultraweitwinkelobjektiv und 2 MP Bokeh-Objektiv sein. Auch die Selfie-Cam kommt mit ihrer 24 MP-Auflösung nicht von schlechten Eltern.

Angetrieben wird das P30 Lite von einem Octa-Core Kirin 710 Prozessor und 4 Gigabyte RAM. Damit hat es genug Wumms für die wichtigsten Alltagsaufgaben, und auch die meisten Spiele dürften flüssig laufen. Als Stromspender dient ein 3.340 mAh starker Akku.

Ohne Vertrag kostet das Huawei P30 Lite rund 279 Euro. In unserem CURVED-Shop bekommt ihr es derzeit als Black Week Deal für 13,99 Euro monatlich inklusive Blau Allnet L 3GB Flatrate. Und weil Schenken so viel Spaß macht, gibt es sogar noch eine Huawei SuperCharger Powerbank gratis dazu. Das Angebot gilt aber nur in der Black Week.

Mein Testsieger der Woche: Apple Watch 5

Lukas Klaas hat sich für euch die Apple Watch 5 umgeschnallt und getestet, ob ihre inneren Werte dem schicken Äußeren standhalten. Besonders die üppige Funktionsausstattung der Watch 5 hat es unserem Redakteur angetan: Den Herzschlag messen, mit Apple Pay bezahlen, Sprachmemos aufnehmen – mit der Smartwatch geht so einiges. Was sie sonst noch auf dem Kasten hat und wo sie verbesserungswürdig wäre, erfahrt ihr hier.

Der Besserwisser der Woche: Woher kommt eigentlich der Black Friday?

Fernsehen, Internet oder Schaufenster: Egal, wo man in dieser Woche hinschaut, es dreht sich einfach alles um den Black Friday, die Black Friday Woche oder Black Week Deals.

Aber woher kommt er denn nun eigentlich, der Tag, an dem die Preise purzeln? Ich persönlich hätte ja auf China getippt, da mir die Werbung für den Schnäppchen-Tag bereits vor Jahren zum allerersten Mal auf asiatischen Großhandels-Plattformen untergekommen ist – lange, bevor der Black Friday auch hierzulande Einzug hielt. Dass ich damit total falsch lag, erfuhr ich aus diesem Artikel von Tobias Birzer.

Was war euer persönliches Black Friday-Schnäppchen? Schreibt uns auf Facebook oder über redaktion@curved.de

Auch in der nächsten Woche gibt es bei CURVED wieder viele spannende Themen und Tipps. Also bleibt dran – wir freuen uns schon auf euch!