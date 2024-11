Ob via Telefon oder Kundenportal: Die großen Provider bieten in der Regel auch Aktionen oder Rabatte für Bestandskunden an. Sollte für euch hier nicht das Richtige dabei sein und ihr interessiert euch stattdessen für einen ganz speziellen Neukunden-Deal, könnt ihr auch hier zuschlagen. Wir erklären euch, was dafür zu tun ist.

Vorab: Den Tipp haben wir bei einem Posting des Social-Media-Teams von o2 aufgeschnappt – damit dürfte das Vorgehen durchaus legitim sein.

Kurzanleitung Kündigt euren alten Vertrag.

Schließt euer Wunschangebot als neuen Vertrag ab. Wählt als Startdatum des Tarifs das Datum ca. 7 Tage vor Ende des alten Tarifs.

Füllt nach Aktivierung des Neuvertrags das Formular zur Rufnummermitnahme innerhalb Telefónica (der Konzern hinter o2 und Blau) aus und sendet es ein.

Die Rufnummer wird portiert. Fertig, ihr habt das Neukundenangebot abgestaubt und eure alte Nummer behalten.

Und jetzt noch mal ausführlich, falls euch wichtige Infos oder Links fehlen:

Schritt 1: Alten Vertrag kündigen

Zuerst solltet ihr für euren aktuellen Tarif die Kündigung einreichen. Das ist wichtig, damit ihr den Kauf des Neukundenangebots planen könnt und nicht doppelt bezahlen müsst. Hier findet ihr alle Infos zur Kündigung eines bestehenden o2-Vertrags.

Kündigt ihr über den Kundenbereich "Mein o2", solltet ihr direkt sehen können, wann das Enddatum des Tarifs erreicht ist.

Schritt 2: Neuen Vertrag abschließen

Im nächsten Schritt schnappt ihr euch das Neukundenangebot und schließt es als neuen Vertrag ab. Das dürfte sogar über euer bestehendes Kundenkonto klappen, wie ihr im Hilfe-Forum von o2 herauslesen könnt. Achtet darauf, dass die Konditionen passen – und ihr nicht versehentlich doch auf eine Vertragsverlängerung zusteuert, weil ihr euch verklickt habt. Falls ihr nicht ganz sicher beim neuen Tarif seid, findet ihr hier die unserer Meinung nach besten o2-Tarife.

Im Bestellprozess müsst ihr noch die SIM-Aktivierung eures Neuvertrags festlegen. Wählt hier ca. 1 Woche vor Ende des alten Tarifs, damit ihr Zeit für die Rufnummerportierung habt. Und hier wird es jetzt wichtig (und etwas kniffliger). Lest den nächsten Abschnitt daher aufmerksam.

Schritt 3: Die Rufnummer übertragen

Ihr wollt vermutlich eure alte Rufnummer behalten. Zum Glück bietet o2 hier wieder eine Möglichkeit an, über die ihr innerhalb des o2- und Blau-Universums Nummern portieren könnt. Das geht allerdings erst, wenn der neue Vertrag aktiviert worden ist – wie ihr hier nachlesen könnt. Tipp: Aktiviert den neuen Vertrag daher im besten Fall knapp eine Woche vor Ablauf des alten Tarifs und tragt beim Wechseldatum "Sofort" ein. Schickt das nachfolgende Dokument dann zeitnah zur Aktivierung ab.

Ihr könnt das Ganze per Fax, Mail oder Post einreichen. Die Adressen stehen auf dem Formular selbst. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann das Dokument per Mail versenden – und zusätzlich via Einschreiben als Briefpost. Unter Umständen macht ihr es den o2-Mitarbeitern aber leichter, wenn ihr über eine Notiz im Brief darauf hinweist, dass ihr das Ganze auch per Mail geschickt habt. So könntet ihr eine doppelte Bearbeitung vermeiden. Mehr Details zur Rufnummermitnahme bei o2 haben wir hier für euch.

Wählt ihr die klassische SIM, könnt ihr zum Aktivierungsdatum des Neuvertrags einfach die SIM tauschen. eSIM-Nutzer können hingegen einfach das Profil wechseln. (© 2023 CURVED )

Fazit: Mit ein bisschen Aufwand sparen o2-Freunde Geld

Seid ihr schon länger o2-Bestandskunden und wollt daran nichts ändern, entgehen euch Neukunden-Deals in der Regel. Ja, es gibt auch Angebote für Bestandskunden. Nicht immer sind die Deals jedoch für beide Kundengruppen identisch – und euer Wunschangebot womöglich außer Reichweite. Zumindest, wenn ihr den hier beschriebenen Trick nicht kennt.

Mit der obigen Anleitung könnt ihr auch hier zuschlagen, sofern die Mindestlaufzeit eures alten Tarifs (bald) erreicht ist. Es lohnt sich im Zweifel aber auch, die o2-Hotline anzurufen und nach einem Bestandskundenangebot für euren Wunschdeal zu fragen. Womöglich purzelt dann doch noch der ein oder andere genau für euch passende Deal aus dem Hörer.

