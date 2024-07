Samsung Pay: So bezahlt ihr mit Handy oder Uhr

Das Wichtigste auf einen Blick

Samsung Pay ist der Bezahldienst des Technikherstellers

Ihr könnt Samsung Pay nur mit Samsung-Geräten nutzen

Inzwischen ist Samsung Pay Bestandteil der Samsung Wallet

Mit dem Handy oder der Smartwatch bezahlen ist heute für viele Leute alltäglich. Neben Apple und Google bietet auch Samsung einen mobilen Bezahldienst an. Was ihr über Samsung Pay wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Inhaltsverzeichnis:

Was ist Samsung Pay?

Samsung Pay ist der mobile Bezahldienst des Technikherstellers, der mittlerweile in die Samsung Wallet App integriert wurde. Statt mit euerer physischen EC- oder Kreditkarte zu zahlen, haltet ihr einfach das Smartphone oder die Smartwatch an das Kartenlesegerät. Dabei müssen das Lesegerät und euer Handy bzw. eure Smartwatch kontaktloses Bezahlen unterstützen.

Beim kontaktlosen Bezahlen kommt die NFC-Technologie zum Einsatz. NFC steht für Near Field Communication (Nahfeldkommunikation) und wird für den Datenaustausch über kurze Distanzen genutzt. Euer Smartphone muss also über diese Technologie verfügen.

Das Ganze funktioniert folgendermaßen: Zunächst richtet ihr Samsung Pay in der Samsung Wallet auf eurem Samsung-Gerät ein und hinterlegt eine Bankverbindung. Wie ihr dabei vorgeht, erfahrt ihr weiter unten. Samsung legt dann eine virtuelle Bezahlkarte für euch an, die ihr wie eine physische Karte zum kontaktlosen Bezahlen nutzt.

Ist der Bezahldienst sicher?

Grundsätzlich ist das kontaktlose Bezahlen mit dem Handy oder der Smartwatch sicher. Sogar sicherer als das Zahlen mit einer EC-oder Kreditkarte. Das liegt daran, dass ihr eine virtuelle Bezahlmöglichkeit nutz, die noch einmal zusätzlich verschlüsselt ist. Solltet ihr also an ein manipuliertes Terminal geraten, gelangen die Kriminellen nicht an eure tatsächlichen Bank-, Konto- oder Kreditkartendaten. Das gilt für Samsung Pay genau so wie für Apple Pay und Google Pay.

Allerdings kann es sein, dass ein Bezahldienst Daten über euer Kaufverhalten sammelt. Welche Daten das sind und wofür sie genutzt werden, müssen die Anbieter transparent darlegen. Wie Samsung Pay eure Daten handhabt, erfahrt ihr in den Nutzungsbedingungen bei der Einrichtung und auf dieser Samsung Pay-FAQ-Seite

NFC aktivieren und deaktivieren

Habt ihr dennoch Sicherheitsbedenken, befolgt einen einfachen Tipp und schaltet ab, was ihr nicht benötigt – in diesem Fall NFC. Bei Samsung-Handys geht das über die Schnell-Einstellungsleiste:

Wischt vom oberen Displayrand mit zwei Fingern herunter, um die Schnell-Einstellungen zu öffnen. Sucht nach dem NFC-Symbol, ggf. müsst ihr nach links wischen, um es zu finden. Tippt auf das NFC-Symbol, um die Funktion zu deaktivieren.

Ihr seht kein NFC-Symbol? Manchmal findet ihr es auch erst, wenn ihr die angezeigte Shortcut-Auswahl bearbeitet. Unter den zusätzlichen Symbolen sollte dann das NFC-Symbol vorhanden sein.

Besitzt ihr ein anderes Android-Handy, deaktiviert ihr NFC über die Einstellungen. Nutzt dafür am besten die Suchfunktion, denn der exakte Weg kann sich von Hersteller zu Hersteller unterscheiden.

Bedenkt, dass ihr NFC wieder aktivieren müsst, wenn ihr mit dem Handy bezahlen wollt (z. B. via Google Pay oder Samsung Pay).

Samsung Pay einrichten

Um Samsung Pay nutzen zu können, müsst ihr es zunächst auf eurem Samsung-Smartphone einrichten und mit euerem Bankkonto verknüpfen. Ist die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen, könnt ihr mit wenigen Schritten auch eine Samsung-Smartwatch zum mobilen Bezahlen einrichten.

Achtung: Der Bezahldienst ist in die Samsung Wallet integriert - ihr richtet Samsung Pay also über die Wallet des Herstellers ein.

Hier die Anleitung Schritt für Schritt:

Ladet die Samsung-Wallet-App auf euer Handy. Die App findet ihr z. B. im Google Play Store. In der Regel ist diese aber auf Samsung-Geräten vorinstalliert. Meldet euch mit eurem Samsung-Account an. Wählt eine Methode zur Verifizierung. Ihr habt die Wahl zwischen PIN, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung. In der Samsung-Wallet-App klickt ihr nun im Samsung-Pay-Bereich unten links auf den Button "Konto". Tippt auf "Karte aktivieren", um den Registrierungsprozess zu starten. Ihr müsst dafür eure persönlichen Daten und eine Telefonnummer angeben, auf die ihr einen Code geschickt bekommt. Anschließend wird eine virtuelle VISA-Karte für euch erstellt und mit eurem Bankkonto verknüpft. Dafür benötigt ihr die Daten eurer Bank, insbesondere die IBAN. Nun müsst ihr eure Identität bestätigen. Das macht ihr entweder über eure Banking-App bzw. den Login in euren Bank-Account oder ihr nehmt ein Selfie auf und scannt euren Ausweis. Zum Abschluss müsst ihr euren Vertrag unterzeichnen. Das erledigt ihr über einen weiteren Code, der euch an eure zuvor angegebene Telefonnummer geschickt wird.

Die Einrichtung funktioniert mit nahezu jeder Bank, es spielt also (fast) keine Rolle, bei welchem Kreditinstitut ihr euer Bankkonto habt.

Samsung Pay auf der Smartwatch einrichten

Wollt Ihr Samsung Pay mit eurer Galaxy-Smartwatch nutzen, befolgt zunächst die obige Anleitung zur Einrichtung auf dem Handy. Anschließend befolgt ihr folgende Schritte, die wir euch anhand einer Samsung Galaxy Watch erklären:

Verbindet euer Samsung-Handy mit eurer Galaxy Watch und startet die App "Galaxy Wearable" auf eurem Handy. Tippt in der App auf "Samsung Pay öffnen". Nun wird Samsung Pay auch auf eurer Smartwatch installiert, sollte das noch nicht der Fall sein. Ggf. müsst ihr anschließend noch einmal auf die App tippen, um sie zu öffnen. Lest euch die erforderlichen App-Berechtigungen des Smartwatch-Plug-Ins durch und akzeptiert diese. Lest euch die Einleitung durch und tippt auf "Starten". Lest nun die Nutzungsbedingungen und stimmt diesen zu. Fügt nun eure Samsung-Pay-Karte hinzu. Eventuell müsst ihr dies mit eurer PIN bestätigen. Ihr werdet nun aufgefordert, eine PIN für eure Galaxy Watch festzulegen, falls ihr das bisher nicht gemacht habt. Tippt zum festlegen auf "PIN festlegen". Anschließend müsst ihr die Eingabe auf der Galaxy Watch noch einmal bestätigen. Nun erscheint ein Bestätigungsbildschirm auf eurem Smartphone. Gebt den Verifikationscode ein und bestätigt die Eingabe. Folgt ggf. den weiteren Anweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.

Mit Samsung Pay bezahlen

Um mit Samsung Pay auf dem Smartphone zu bezahlen,

wischt ihr einfach vom unteren Bildschirmrand nach oben, um euere Samsung Pay-Karte zu öffnen. Authentifiziert euch mit eurer gewählten Methode (PIN / Fingerabdruck / Iris-Scan) und haltet euer Handy an die Kontaktfläche des Bezahlgeräts. Beachtet, dass NFC dafür aktiviert sein muss.

Auch auf eurer Galaxy Smartwatch muss NFC aktiviert sein, damit ihr den Bezahldienst nutzen könnt.

Haltet zum Bezahlen die Zurück-Taste gedrückt und gebt eure Samsung-Pay-PIN ein, um euch zu verifizieren. Tippt auf "Bezahlen" und haltet eure Smartwatch an das NFC-fähige Kartenlesegerät.

Bei der nächsten Zahlung müsst ihr eure PIN nicht erneut eingeben, solange ihr eure Galaxy Watch nicht zwischenzeitlich ablegt. Die Trageerkennung registriert euch weiterhin als autorisierte Nutzer. Nach 17 Stunden wird diese Session allerdings beendet und ihr müsst die PIN erneut eingeben.

Auf diesen Geräten ist Samsung Pay nutzbar

Grundsätzlich könnt ihr Samsung Pay nur auf Samsung-Handys und Smartwatches nutzen, da die App das Sicherheitssystem Samsung Knox benötigt. Außerdem muss euer Gerät NFC-fähig sein und mindestens mit Android 9 oder neuer laufen. Im Folgenden führen wir euch einige aktuelle Geräte auf, die infrage kommen.

Samsung Smartphones:

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy A15

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A33 5G

Galaxy Smartwatches:

Samsung Galaxy Watch6 (Classic)

Samsung Galaxy Watch FE

Samsung Galaxy Watch7

Samsung Galaxy Watch Ultra