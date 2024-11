Smart-Home-Angebote der Black Week: Viele Amazon-Schnäppchen

Intelligente Kameras, Thermostate, Lampen und vieles mehr: Die Auswahl starker Smart-Home-Geräte ist groß. Zur Black Week haben wir für euch die Top-Angebote von Amazon gesammelt. Beeilt euch am besten – die Black-Deals sind nur noch bis zum 2. Dezember gültig.

Amazon Echo

Amazon fasst die hauseigenen Smart-Lautsprecher unter dem Label "Echo" zusammen. Hier findet ihr Budget-Geräte ebenso wie Premium-Modelle – und mit dem Echo Spot sogar einen Wecker. Dank Alexa-Integration könnt ihr eure Smart-Home-Geräte über die Echo-Lautsprecher steuern, sofern das jeweilige Smart-Device Alexa unterstützt.

(© 2024 CURVED )

Kameras (für innen und außen)

Überwachungskameras zählen zu den beliebtesten Gerätearten im Smart-Home-Bereich. Findet hier empfehlenswerte Modelle für den Innen- und Außenbereich.

Innenbereich

Außenbereich

(© 2024 CURVED )

Thermostate

Die Heizungssteuerung per Handy ist komfortabel und hilft euch dabei, im Winter Energie zu sparen.

Steckdose

Smarte Steckdosen oder ganze Stecdosenleisten ermöglichen euch, den Stromverbrauch zu messen. Zudem könnt ihr per Smartphone Geräte beliebig vom Strom zu trennen oder wieder mit Energie zu versorgen.

Türklingel mit Video

Mit einer intelligenten Türklingel inklusive Videofunktion seht ihr auf eurem Handy sofort, wer bei euch vor der Tür steht – und könnt mit der jeweiligen Person per Freisprechanlage reden.

(© 2024 CURVED )

Türschloss

Wer auf klassische Haustürschlüssel verzichten und von digitalen Lösungen profitieren möchte, findet hier smarte Alternativen.

Lampen

Ihr möchtet eure Wohnungsbeleuchtung vom Handy aus steuern und die Farben der einzelnen Lampen – je nach Stimmung oder Anlass – ändern? Dann empfehlen wir euch smarte Leuchten.

Tipp: Zur Black Week hat Amazon einen Hue-Deal versteckt – wir zeigen dir, wo du ihn findest.

(© 2024 CURVED )

Wandschalter

Intelligente Wandschalter lassen sich individuell mit Funktionen belegen – z. B. die schon angesprochenen smarten Lampen anschalten oder andere Smart-Home-Geräte steuern.

Ein praktischer Bestandteil eines Smart-Home-Haushalts sind Sensoren für Anwesenheit oder Bewegungen. So könnt ihr z. B. automatisch das Licht in einem Raum einschalten lassen, wenn ihr oder eine andere Person das Zimmer betretet.

(© 2024 CURVED )

Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität (Innenräume)

Temperatursensoren mit weiteren Features wie Anzeige der Luftfeuchtigkeit helfen euch dabei, das Raumklima im Blick zu behalten. In Kombination mit Thermostaten etwa könnt ihr so bestimmte Raumtemperaturen zur automatischen Aktivierung der Heizung festlegen. Über die Luftfeuchtigkeitsanzeige seht ihr außerdem, wann es Zeit zum Lüften ist – etwa um Schimmel vorzubeugen.

(© 2024 CURVED )

Wetter

Temperaturmesser für den Außenbereich bieten euch genauere Temperaturen und sonstige Wetterinfos wie Luftdruck oder Luftfeuchtigkeit als jede Wetter-App.

Wasserschäden zählen zu den ärgerlichsten und teuersten Risiken für Apartments oder Häuser. In Badezimmern und anderen Räumen platzierte Wassersensoren helfen euch, auslaufendes Wasser per Benachrichtigung ans Handy oder Akustikalarm im Haus frühzeitig zu erkennen. Hinzu kommen smarte Wassersteuerungen für den Außenbereich, um etwa den Rasen zu bewässern.

(© 2024 CURVED )

Türen und Fenster (Kontaktsensor)

Sobald jemand ein Fenster oder eine Tür in deinem Haushalt öffnet, bekommst du auf Wunsch eine Benachrichtigung – auch unterwegs. Praktisch sind die Sensoren z. B. in Kombination mit smarten Thermostaten. So schaltet sich die Heizung automatisch aus, solange ihr Fenster zum Lüften öffnet.

Rolllädensteuerung

Zur Rollladensteuerung gibt es ebenfalls Smart-Home-Gadgets.

Gute WLAN-Router gehören zur Ausstattung eines Smart-Home-Haushalts, um etwa die stabile Anbindung datenintensiver Geräte wie Überwachungskameras oder einen zuverlässigen Smart-Hub-Zugriff von unterwegs zu garantieren. Repeater und weitere verknüpfte Mesh-Router vergrößern die abgedeckte WLAN-Fläche.

(© 2024 CURVED )

Hersteller im Überblick

Bei den Deals haben wir größtenteils folgende Anbieter und Marken berücksichtigt:

Echo, Blink, Ring und eero: Die Marken bzw. Unternehmen gehören alle zu Amazon. Bei den Smart-Home-Geräten steht daher die Alexa-Integration im Vordergrund.

Die Marken bzw. Unternehmen gehören alle zu Amazon. Bei den Smart-Home-Geräten steht daher die Alexa-Integration im Vordergrund. Aqara: Der chinesische Hersteller bietet ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis und unterstützt viele Plattformen wie Alexa, Google Home und Apple HomeKit.

Der chinesische Hersteller bietet ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis und unterstützt viele Plattformen wie Alexa, Google Home und Apple HomeKit. Eve: Der deutsche Premium-Anbieter Eve garantiert ein hohes Level an Datenschutz. Bei Smart-Cloud-Plattformen richtet sich der Fokus auf Apple HomeKit. Produkte mit Matter-Support lassen sich auch in andere Standards wie Google Home einbinden.

Der deutsche Premium-Anbieter Eve garantiert ein hohes Level an Datenschutz. Bei Smart-Cloud-Plattformen richtet sich der Fokus auf Apple HomeKit. Produkte mit Matter-Support lassen sich auch in andere Standards wie Google Home einbinden. AVM: Der für FRITZ!Box-Router bekannte Berliner Hersteller hat auch Smart-Home-Produkte im Repertoire, die insbesondere auf das Zusammenspiel mit den hauseigenen Routern hin optimiert sind.

Der für FRITZ!Box-Router bekannte Berliner Hersteller hat auch Smart-Home-Produkte im Repertoire, die insbesondere auf das Zusammenspiel mit den hauseigenen Routern hin optimiert sind. Philips: Die smarten Lampen der Hue-Serie sind bei Kunden beliebt. Über die Hue Bridge lassen sich per Matter Plattformen wie Alexa oder Google Home einbinden – ebenso Apple HomeKit.

Wichtig: Prüft vor dem Kauf von Smart-Home-Geräten, welche Standards sie unterstützen und ob sie mit euren vorhandenen Geräten wie Handy oder Tablet kompatibel sind. Nutzt ihr z. B. iPhone und iPad oder doch Android-Geräte – je nach Smart-Home-Modell macht das einen großen Unterschied. Kontrolliert ebenso, ob ihr eventuell noch einen Hub zur Steuerung braucht.