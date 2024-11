Android 16 kommt früher: Google erklärt, warum

Google setzt 2025 auf ein neues Tempo bei Android-Updates: Die kommende Android-Version, voraussichtlich Android 16, soll schon im zweiten Quartal 2025 veröffentlicht werden.

Normalerweise kommt das große Update für das Betriebssystem erst im dritten Quartal heraus, doch der Tech-Riese ändert seine Strategie. Entwickler und Gerätehersteller sollen so früher loslegen können, ihre Produkte an das neue System anzupassen. Laut Google könnte das Update dann auch schneller auf euren Geräten landen.

Der Vorstoß verspricht nicht nur eine frühere Einführung neuer Funktionen, sondern zeigt Googles Interesse an einer engeren Abstimmung zwischen Software- und Geräte-Releases. So könnte Android 16 gemeinsam mit neuen Pixel-Smartphones auf den Markt kommen – statt wie Android 15 erst nach dem Launch der Pixel-9-Serie. Zudem erhalten Entwickler mit dem vorgezogenen Update früheren Zugriff auf Googles aktuelle KI- und Machine-Learning-Tools, um ihre Apps entsprechend zu gestalten.

KI-Boost: Was Google mit Android 16 plant

Diese Strategie unterstreicht Googles Fokus auf künstliche Intelligenz (KI) für zukünftige Android-Apps. Durch das vorgezogene Update können Entwickler die neuesten KI-Werkzeuge und maschinellen Lern-APIs früher nutzen, was die Entwicklung von Apps mit KI-Integration beschleunigt.

Laut Google-Vizepräsident Seang Chau ist dies ein "einmaliger Moment", um die Möglichkeiten von Smartphones grundlegend zu überdenken. KI könnte künftig eine zentrale Rolle in Android-Apps spielen, ob für Text-Generierung in Games oder zur Moderation von Inhalten. Die Zukunft der Android-Plattform, so Chau, wird durch die rasante Entwicklung von KI geprägt.

Zwei Updates im Jahr

Mit der Veröffentlichung von Android 16 im zweiten Quartal ist der Release-Kalender für das Betriebssystem jedoch noch nicht komplett: Ein zusätzliches, kleineres Update ist für Ende 2025 geplant. Diese "zweite Welle" soll das System mit zusätzlichen Funktionen, Bugfixes und Optimierungen ausstatten. Google will so flexibler auf Nutzerwünsche und technische Entwicklungen reagieren, ähnlich wie bei den regelmäßigen Pixel-Drops für seine eigenen Geräte.

Mit dem neuen Android-Zeitplan passt sich Google den Anforderungen des offenen Betriebssystems an, das auf unterschiedlichsten Geräten laufen muss. Damit dieses Ziel erreicht wird, geht Google den Weg der schnelleren und häufigeren Updates – in der Hoffnung, dass Entwickler die Chancen von KI und anderen innovativen Funktionen noch besser ausschöpfen können. Android 16 verspricht, den Alltag mit eurem Smartphone vielseitiger und vielleicht sogar intelligenter zu machen.