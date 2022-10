Bei den Apple-Neuheiten 2022 war für viele etwas dabei: Der kalifornische Hersteller hat neben dem iPhone 14 viele andere spannende Geräte präsentiert. Auf den jeweiligen Apple-Events feierten etwa auch das iPhone SE (2022), die Apple Watch 8, neue iPads sowie neue AirPods Pro Premiere. In diesem Artikel erfahrt ihr alles über die neuen Apple-Produkte.

iPhone 14 & iPhone SE (3. Gen.): Fünf iPhones für 2022

Jedem dürfte klar gewesen sein, dass uns mit dem iPhone 14 eine der interessantesten Apple-Neuheiten 2022 erwartet. Und so ist es auch gekommen. Anfang September stellte Apple die neuen iPhones vor, größtenteils mit den erwarteten Neuerungen.

Dazu gehören beispielsweise die Dynamic Island sowie eine bessere Kamera bei den Pro-Modellen. Außerdem stellte Apple uns mit dem iPhone 14 Plus ein neues Modell vor, das mit einem riesigen 6,7-Zoll-Display sowie massenhaft Akkulaufzeit ein Upgrade zum normalen iPhone 14 darstellt. Als Betriebssystem dient den Geräten natürlich iOS 16.

Das iPhone 14 (rechts) hat mit dem iPhone 14 Plus (links) einen großen Bruder bekommen (© 2022 )

Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus sind in Blau, Violett, Mitternacht, Polarstern und Rot erhältlich. Das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max wiederum bietet der Hersteller in den Farben Dunkellila, Gold, Silber und Space Schwarz an.

Im Frühjahr präsentierte Apple uns außerdem eine Neuauflage des iPhone SE vor. Das iPhone SE (2022) hat sich optisch im Vergleich zum Vorgängermodell nicht verändert. Apple hat das gleiche Gehäuse wiederverwertet, dafür aber die Ausstattung aufgemotzt.

Das iPhone SE (3. Gen) unterstützt nun 5G und setzt auf einen schnelleren Chipsatz (A15 Bionic). Der ist beispielsweise auch im neuen iPhone 14 verbaut und aktuell einer der leistungsstärksten Smartphone-Prozessoren der Welt. Wie gut die Apple-Handys aus 2022 sind, erfahrt ihr hier:

Apple Watch Ultra, SE & Series 8: Eine Apple-Neuheit sticht heraus

Auch die Apple Watch Series 8 darf sich zu den Apple-Neuheiten 2022 zählen. Allzu viel geändert hat sich im Vergleich zum Vorgängermodell allerdings nicht: Es gibt einen neuen Körpertemperatursensor und der Beschleunigungssensor wurde überarbeitet, sodass er nun zum Beispiel Autounfälle erkennen können soll.

Auch die neue Apple Watch SE (2022) kann nur mit kleineren Verbesserungen aufwarten. Anders sieht es bei der Apple Watch Ultra aus, die komplett neu im Portfolio ist.

Die Apple Watch Ultra feierte 2022 Premiere (© 2022 )

Die Premium-Uhr richtet sich in erster Linie an Outdoor-Abenteurer und Sportler, die selbst bei ihren Übungen und Wettkämpfen nicht auf ihre Smartwatch verzichten wollen. Denn dank Titangehäuse und Saphirglas ist die Apple Watch Ultra extrem widerstandsfähig. Hinzu kommt eine Akkulaufzeit von bis zu 36 Stunden und ein sehr helles Display.

iPad & iPad Pro: Neues Design und schnellerer Chip

Tablet-Nutzer können sich über ein neues iPad freuen. Apple hat das iPad in der 10. Generation stark überarbeitet. Das 10,9-Zoll-Display ist im Vergleich zum Vorgängermodell größer, obwohl der Rahmen gleich geblieben ist. Vom Design her ähnelt das Standard-iPad nun stark dem iPad Air. Was ebenso erfreulich ist wie die Umpositionierung der Frontkamera, die sich nun besser für Video-Calls im Landscape-Modus eignet.

Darüber hinaus ist es mit einem schnelleren Chip ausgestattet (A14 Bionic), der auch im iPhone 12 verbaut ist. Anstelle eines Lightning-Anschlusses setzt Apple nun auf den schnelleren USB-C-Standard. Dadurch verbessert sich auch die Konnektivität des iPads. Als Farben stehen euch Blau, Rosé, Gelb und Silber zur Auswahl.

Apple ändert das Design beim iPad der zehnten Generation drastisch (© 2022 Apple )

Ein kleines, aber nicht unwichtiges Update hat auch das neue iPad Pro erhalten. Eine neue Größe, zusätzlich zum 11-Zoll- und 12,9-Zoll-Display, gibt es zwar nicht, doch dafür ist nun der neue M2-Chip von Apple verbaut. Der ist laut Hersteller rund 15 Prozent schneller als der Vorgänger. Hinzu kommt ein Upgrade auf ein WLAN-6E-Modem für schnellere Internetverbindungen.

Apple liefert neue AirPods Pro

Nach drei Jahren Wartezeit ist es endlich soweit: Apple hat neue AirPods Pro vorgestellt. Die jüngste Generation unterscheidet sich äußerlich kaum vom Vorgängermodell. Das Ladecase sieht sogar exakt identisch aus. Erst wenn ihr die In-Ear-Kopfhörer auspackt, könnt ihr kleine Unterschiede sehen.

Die alten AirPods Pro im mitgelieferten Ladecase (© 2022 CURVED )

Dafür hat sich technisch aber einiges getan. Die Geräuschunterdrückung der AirPods Pro (2022) wurde verbessert, sodass sie nun doppelt so viele Umgebungsgeräusche herausfiltern kann. Zudem hat Apple die Akkulaufzeit erhöht. Mit 6 Stunden Laufzeit kommt ihr gut durch den Tag. Außerdem ist die Bedienung jetzt leichter, da Apple die Touch-Steuerung überarbeitet hat.

Noch weit entfernt: Apple Glass und Apple Car

2023 werde Branchenkenner Mark Gurman zufolge ein Mixed-Reality-Headset von Apple erscheinen, das in erster Linie für Gaming und zur Kommunikation vorgesehen ist. Noch in weiter Ferne sei Apple Glass. Die AR-Brille werde Informationen wie Texte, Karten und Benachrichtigungen in euer Sichtfeld einblenden.

Und dann wäre da noch das Apple Car: Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat Apple die Arbeit daran tatsächlich wieder aufgenommen. Bis zum Release werden laut Gurman aber noch mindestens vier Jahre vergehen.

