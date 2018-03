Galaxy S9: Samsung hebt die besten Features in neuen Spots hervor

Der offizielle Verkaufsstart des Galaxy S9 rückt näher und Samsung intensiviert seine Marketing-Maßnahmen: In seinem Heimatmarkt hat das Unternehmen nun neue Werbspots veröffentlicht, die in ähnlicher Form bald auch in Deutschland zu sehen sein könnten.

Die drei Spots bewerben jeweils ein besonderes Feature des Galaxy S9. Im ersten Clip, den ihr über diesem Artikel anschauen könnt, geht es um die Superzeitlupenfunktion: Eine Frau zückt Samsungs neues Flaggschiff und filmt damit einen Wasserfall. Der Slow-Motion-Modus setzt ein und lässt die Zeit so langsam vergehen, dass einzelne Tropfen des herabfallenden Wassers erkennbar sind. Zum Verständnis: Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus erkennen automatisch, wann sich der Zeitlupenmodus anbietet. Mehr dazu lest ihr in unserem ausführlichen Test.

Variable Blende und AR Emojis

Das zweite Video haben wir unter diesem Absatz für euch eingebunden. Darin steht die vielleicht größte Besonderheit des Galaxy S9 im Mittelpunkt: die mechanisch einstellbare Blende der Hauptkamera. Diese lässt je nach vorherrschenden Lichtverhältnissen mehr oder weniger Licht in das Objektiv einfallen. Das soll bei Dunkelheit für ausreichend Beleuchtung sorgen. An hellen Aufnahmeorten soll es hingegen gewährleisten, dass helle Bildbereiche nicht "ausbrennen". Auch hier nimmt euch das Galaxy S9 auf Wunsch die Arbeit ab und wechselt selbstständig zwischen den beiden Blendenöffnungen (f1.5/f2.4).

Der dritte Werbespot konzentriert sich auf die AR Emojis. Damit bezeichnet Samsung seine Antwort auf Apples Animojis: Statt eure Mimik von Tieren, Aliens oder Drachen imitieren zu lassen, erstellt ihr auf dem Galaxy S9 animierte Avatare von euch selbst. Diese könnt ihr dann in einer Nachricht an Freunde und Bekannte versenden. Wie das in der Praxis funktioniert, könnt ihr euch im folgenden Clip anschauen.