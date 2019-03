Galaxy S9 und Co: Ab sofort könnt ihr den Bixby-Button frei belegen

Gerade nach dem mäßigen Start von Bixby wünschten sich Nutzer des Galaxy S8 die Neubelegung der Zusatztaste an ihrem Smartphone, die für den Assistenten gedacht ist. Nun ist Samsung einen Kompromiss eingegangen und erlaubt auf mehreren Geräten wie auch dem Galaxy S9 die Belegung der Taste mit einer App eurer Wahl. Bixby verschwindet damit aber nicht.

Die Neuerung erreicht alle kompatiblen Smartphones per Update. Der Patch erscheint einem Bericht von SamMobile zufolge für die Modelle der Reihen Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy Note 8 und Galaxy Note 9. Dass Samsung sich gerade jetzt und damit zwei Jahre nach der Premiere des Bixby-Buttons zu diesem Vorgehen entschließt, hat einen Grund: Das Galaxy S10 wurde vor wenigen Tagen angekündigt und auch hier sollen Nutzer die Zusatztaste neu belegen können.

Deswegen ist es nur ein Kompromiss

Wer über den Bixby-Button lieber eine App startet, der kann die entsprechende Einstellung in den "Erweiterten Funktionen" seines Smartphones vornehmen. Dabei müsst ihr euch aber entscheiden, ob die App bei einem einfachen oder doppelten Tastendruck starten soll. Entscheidet ihr euch für die eine Variante, ruft die andere Option weiterhin Samsungs KI-Assistenten Bixby auf. Haltet ihr die Taste gedrückt, aktiviert dies weiterhin die Spracheingabe Bixby-Voice.

Ein Kompromiss ist es also, weil Nutzer Bixby auch weiterhin auf ihrem Galaxy S9, S8, Note 8 oder Note 9 nicht vollständig deaktivieren können. Für diejenigen, die kein Interesse an der KI-Assistenz haben, erhält der Button mit dem Update aber immerhin eine sinnvolle Funktion. Was haltet ihr davon? Habt ihr euch möglicherweise sogar mit Bixby angefreundet, seitdem der Dienst auch in Deutschland durchgestartet ist?