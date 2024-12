iOS 18.2: Warum sich das traurige iPhone-Update auch in Deutschland lohnt

Nun ist es also da: Das Update auf iOS 18.2 hat außerhalb der EU zahlreiche lang erwartete Features von Apple Intelligence auf aktuelle iPhones gebracht und diese damit deutlich aufgewertet. In Deutschland müssen wir auf all das verzichten, doch zwei Gründe machen das Update auch hierzulande interessant.

Genmojis, Image Playground, Image Wand und Co. bleiben iPhone-Nutzern in Deutschland bis April 2025 verwehrt. Besitzer eines iPhone-16-Modells dürfen sich aber immerhin auf ein Upgrade für die Kamerasteuerung freuen: iOS 18.2 führt den sogenannten zweistufigen Blendenverschluss für die Taste ein. Das ermöglicht ein Nutzererlebnis wie mit einer Spiegelreflex-Kamera. Leichtes Drücken auf die Kamerataste fokussiert, drückt ihr komplett durch, löst ihr die Aufnahme aus.

iOS 18.2 verbessert die Fotos-App

Während das zuvor genannte neue Feature von iOS 18.2 lediglich die iPhone-16-Reihe betrifft, sind die Änderungen an der Fotos-App für jeden iPhone-Nutzer relevant, der die Aktualisierung erhält. Denn mit dem Update adressiert Apple einige ärgerliche Eigenheiten der Foto-Galerie, die in iOS 18.1 bestehen. Unter anderem sind Bilder in der Galerie jetzt nicht mehr von einem dicken weißen Rand umgeben. Um diesen loszuwerden und ein Bild groß zu sehen, musstet ihr Fotos in iOS 18.1 erst antippen.

Photos app in iOS 18.1 vs iOS 18.2 pic.twitter.com/ac3NYFTz5C — Apple Hub (@theapplehub) December 10, 2024

Darüber hinaus macht iOS 18.2 den Zugriff auf eure "Favoriten" endlich wieder einfach: Das Album, in dem von euch gelikte Bilder landen, ist nun im Bereich "Sonstige" angepinnt. In der letzten Version musstet ihr erst die Suche bemühen, um die Favoriten zu erreichen – eine unverständliche Entscheidung, die Apple zu Recht wieder rückgängig gemacht hat.

Apple Intelligence: Für Macs schon verfügbar

Die genannten Verbesserungen sind nur ein kleiner Trost für die Verschiebung von Apple Intelligence in Deutschland. Diese betrifft allerdings nur iPhones und iPads. Auf Macs könnt ihr die KI-Funktionen zumindest in englischer Sprache bereits nutzen. Wenn ihr das Update auf macOS 15.2 installiert habt, folgt ihr dafür einfach unserer Anleitung.