iOS 18: Apple plant neuen Look – aber anders als bislang gedacht

Apple plant für iOS 18 einen frischen Look

Ein völliges Redesign schließt ein Experte aus

KI-Features könnten die größten Neuerungen sein

Im Herbst 2024 kommt voraussichtlich das große Update auf iOS 18 für zahlreiche iPhones. Und das bringt viele Veränderungen mit: Glaubt man Experten, soll Apple in diesem Jahr einen frischen Look planen. Neuen Berichten zufolge könnte dieser aber anders ausfallen als erwartet.

Zusammen mit den neuen iPhones erwartet Fans in diesem Jahr iOS 18 - die neue Version von Apples Betriebssystem. In den letzten Wochen sprachen Insider und Experten von dem möglicherweise größten Update und Redesign der iPhone-Software seit vielen Jahren.

Der oft gut informierte Journalist Mark Gurman (Bloomberg) bremst in seinem Newsletter (ComputerBild berichtet) nun allerdings die Erwartungen der Fans etwas. Ihm zufolge könnt ihr zwar größere visuelle Anpassungen als gewohnt erwarten, allerdings wird sich das grundlegende Designkonzept wohl nicht ändern.

iOS 18: iPhones ohne komplett neuem visionOS-Look

Seit dem Release von Apples Mixed-Reality-Headset Apple Vision Pro sind Fans vom futuristischen, leicht durchsichtigen Design des Betriebssystems "visionOS" begeistert. Die Gerüchteküche hat genau diese Optik auch für das kommende iOS 18 in Aussicht gestellt. Gurman hält einen starken Einfluss von visionOS auf die iPhone-Software hingegen für unwahrscheinlich, da es in erster Linie für VR- und MR-Anwendungen entworfen wurde.

Welche Änderungen Apple konkret am Look von iOS plant, verrät der Bloomberg-Journalist nicht. Dennoch soll uns nach wie vor ein Design-Update erwarten. In jedem Fall dürfte eine größere Auffrischung des iOS-Looks für Freude sorgen: Apple hat den Stil in den letzten Jahren praktisch fast nicht geändert und jährlich lediglich verfeinert.

KI als größte Neuerung bei iOS 18?

Neben der polierten Optik soll iOS 18 unter anderem KI-Fähigkeiten als Neuerung erhalten. Blickt man auf Konkurrenten wie Samsung mit dem Galaxy S24 Ultra und Google, hängt Apple im KI-Rennen deutlich hinterher. Das Unternehmen soll aber mit iOS 18 ein großes Update in diesem Bereich planen. So werde unter anderem Siri mithilfe von KI deutlich hilfreicher und Apple Music erhält angeblich einen eigenen Chatbot. Die wichtigste und größte Neuerung im iOS-18-Update könnte also KI sein. Bislang hielt sich Apple bei der Technik sicherlich auch aufgrund der hauseigenen Datenschutz-Kampagne zurück.

