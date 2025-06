Apple führt mit iOS 26 ein neues Akku-Management-Feature ein. Wie ein Bericht nun bestätigt, wird dieser Modus nicht für alle iPhones verfügbar sein, die das iOS-Update erhalten. Was der Modus kann und welche Modelle unterstützt werden, erfahrt ihr hier.

Mit dem "Adaptive Power" genannten Feature erhalten iPhones neben dem üblichen "Stormsparmodus" einen zusätzlichen Energiesparmodus, der Prozesse smart reguliert und so die Akkulaufzeit verlängert. Das Portal MacRumors konnte nun bestätigen, dass das Feature mit iOS 26 nur für Nutzer eines iPhone 15 Pro oder neuer verfügbar sein wird.

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Top-Kamera, handliches Display, High-End-Leistung: Das iPhone 16 Pro gehört zu den derzeit besten Handys und ist wunderschön kompakt. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Technische Daten 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung ab 44,99 € o2 30 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

bis zu 50 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 39,99 € Blau Ohne Vertrag ab 1019,00 € Amazon

iOS 26: Smarter Stromsparmodus nur für diese Modelle

Obwohl selbst das alte iPhone 11 iOS 26 erhalten wird, verteilt Apple den neuen "Adaptive Power"-Modus gemäß der obenstehenden Einschränkung nur an folgende Geräte:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16e

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Außerdem können wir davon ausgehen, dass auch das iPhone 17, iPhone 17 Air und alle anderen Modelle der nächsten Generation vom neuen Sparmodus profitieren werden. Vor allem für das Air-Modell könnte das Feature aufgrund des angeblich sehr kleinen Akkus essenziell sein.

Bemerkenswert ist dabei, dass die Auswahl quasi deckungsgleich mit der Kompatibilitätsliste für Apple Intelligence ist. Auch dort zieht Apple die Grenze beim iPhone 15 Pro.

Smarte Akkufunktion als Grund?

Eine mögliche Erklärung für die Einschränkung könnte die Funktionsweise von Adaptive Power sein. Laut Apple nimmt der Modus kleine Performance-Optimierungen vor, wenn der Akkuverbrauch höher als gewöhnlich ist. Darunter fallen etwa Anpassungen wie ein leicht gedimmtes Display oder geringe Leistungsdrosselungen bei manchen Anwendungen (Apple: "einige Aktivitäten können etwas länger dauern"). Sollte für die flexible Regulierung irgendeine Form von KI oder mehr Arbeitsspeicher nötig sein, würde dies die Abgrenzung erklären.

Zudem kann Adaptive Power ab einem Akkustand von 20 Prozent automatisch den gewöhnlichen "Stormsparmodus" aktivieren. Das zeigt: Apple hat die Funktion anscheinend ergänzend zum vorhandenen Modus entwickelt.

Vermutlich ist das Feature eher für eine langfristige Nutzung im Alltag gedacht als eine Notlösung, die Aktualisierungen und Hintergrundaktivitäten stoppt. Wer nicht zu jeder Zeit die maximale Leistung benötigt, kann so seine Akkulaufzeit ohne große Einbußen verlängern.

Smarter Akku: Keine völlig neue Idee

Ganz neu ist dieses Konzept eines smarten, im Alltag eher unauffälligen Akku-Managements nicht. Google bietet etwa in der Pixel-Reihe mit dem "Intelligenten Akku" schon seit einiger Zeit ein ähnliches Feature an. Das Smartphone analysiert dort das Nutzungsverhalten und passt den Verbrauch entsprechend an. Apple zieht hier eher nach, als eine völlig neue Idee zu präsentieren.

