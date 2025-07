Nach harscher Kritik am neuen iOS-26-Design "Liquid Glass" ruderte Apple zurück. Doch ganz aufgegeben hat Apple seine neue Designlinie nicht. Inzwischen ist die vierte Entwickler-Beta von iOS 26 draußen – und siehe da: Liquid Glass meldet sich zurück, entschärft, aber nicht ideenlos.

Die dritte Entwickler-Testversion von iOS 26 sorgte bei vielen für Stirnrunzeln. Das einst so ambitionierte Liquid-Glass-Design wurde darin stark abgeschwächt – von der Präsentation auf der WWDC war fast nichts mehr übrig. Hintergrund: Online hagelte es Kritik. Die einen störten sich an der mangelnden Lesbarkeit, die anderen an den hohen Anforderungen an die iPhone-Hardware. Doch Apple scheint auf Kurskorrektur statt Rückzieher zu setzen. In der vierten Entwickler-Beta zeigt sich das Interface deutlich stimmiger – und orientiert sich wieder stärker an der ursprünglichen Vision.

Seht es euch hier an:

Liquid Glass is back in beta 4! 🔥 pic.twitter.com/7NH6WCy3Ro — Adan (@durreadan01) July 22, 2025

Flop oder Fortschritt? Liquid Glass bleibt ein Wagnis

Die Meinungen zum überarbeiteten Design gehen weiterhin auseinander. Auch in Developer Beta 4 bleibt Liquid Glass Geschmackssache. Doch wer genauer hinschaut, erkennt: Apple hat die Balance zwischen Ästhetik und Funktionalität spürbar verbessert. Transparente Elemente und spiegelnde Hintergründe wirken jetzt harmonischer – ohne die Inhalte zu überlagern.

Dabei bleibt das Ziel klar: Die neue Benutzeroberfläche soll das iPhone moderner wirken lassen, gerade mit Blick auf das Jubiläumsmodell zum 20. iPhone-Geburtstag.

Kommt Liquid Glass auch beim iPhone 17 Pro groß raus?

Apple scheint entschlossen, das Designkonzept weiterzuverfolgen. Ein Hinweis darauf: Das iPhone 17 Pro soll laut aktuellen Berichten eine neue Farboption erhalten – inspiriert von Liquid Glass. Damit würde sich das neue UI nicht nur digital, sondern auch visuell auf der Hardware wiederfinden.

Klar ist: Ganz fertig ist das Design noch nicht, weitere Feinarbeit bis zum Release im Herbst ist wahrscheinlich. Aber wer dachte, Apple würde die Idee nach ein paar Social-Media-Spitzen einfach über Bord werfen, sieht sich nun eines Besseren belehrt.

Ob Liquid Glass letztlich zum Publikumsliebling wird oder als mutiger, aber kurzlebiger Designversuch in Erinnerung bleibt? Das liegt nun auch an euch – denn ab Herbst bekommt ihr die finale Version von iOS 26 direkt aufs iPhone.

