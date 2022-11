Die wichtigsten Punkte in Kürze:

Die 14-Pro-Modelle sind ausverkauft, was Black-Friday-Deals unmöglich macht

Aufgrund starker Beliebtheit sind Rabatte auf die 14er-Generation unwahrscheinlich

Apple könnte Rabattaktionen im Einzelhandel ohnehin verbieten

Rabattchancen bieten derzeit eher Mobilfunkanbieter

Die Black Week steht mit dem Black Friday am 25. November kurz vor ihrem Höhepunkt. Und ihr wartet immer noch auf richtige gute Deals rund um das iPhone 14 (Plus) und iPhone 14 Pro (Max)? Dann müssen wir euch wohl enttäuschen. Es gibt gute Gründe, wieso ihr in absehbarer Zeit nicht mit einem Rabatt auf die 14er-Generation rechnen könnt.

Auch interessant: Hier listen wir euch die besten Apple-Deals zum Black Friday auf.

Unsere Empfehlung

200 € Cashback Apple iPhone 14 Pro Max

+ o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 64,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Angebote

Inhaltsverzeichnis:

Erster Grund: iPhone 14 Pro ist ausverkauft

Ihr habt es vielleicht bemerkt, das iPhone 14 Pro und Pro Max sind fast restlos ausverkauft. Selbst bei Apple gibt es die Modelle frühestens zum Ende 2022 wieder. Alle Händler, die noch Restbestände haben, dürften sich also über den Ansturm an Kunden freuen, die bei ihrem Stammhändler oder Provider nicht bedient werden konnten.

Das bedeutet: Jeder Händler, der jetzt einen Rabatt auf das iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max gibt, ist schlichtweg wahnsinnig. Denn die Chancen stehen gut, dass er die Smartphones – trotz der Preiserhöhung von Apple – auch ohne Black-Friday-Deal verkauft bekommt.

Das iPhone 14 Pro Max ist derzeit fast überall ausverkauft (© 2022 CURVED )

Und wer jetzt kein Pro-Modell mehr bekommen hat, könnte sich wiederum nach Alternativen umsehen. Aber: Apple hat die besten Alternativen aus dem Sortiment genommen. Vom iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max gibt es nur noch Restbestände, die ebenso bald vergriffen sein sollten. Und diese Handys sind offenbar so beliebt, dass Händler auch hier nur auf einzelne Ausführungen Rabatte anbieten – etwa ein hochpreisiges 13 Pro Max mit 1 TB Speicher, das sich vermutlich ohnehin schlechter verkauft als die deutlich günstigeren Versionen mit 128 GB oder 256 GB Speicherplatz.

Kein 14 Pro, kein 13 Pro – die nächstbeste Alternative wären hier iPhone 14 und iPhone 14 Plus. Die gibt es aktuell zwar noch ohne Lieferprobleme, dürften aufgrund der schwierigen Verfügbarkeit der Pro-Modelle aber mehr Aufmerksamkeit als gewöhnlich bekommen. Auch hier wäre ein Händler wahnsinnig, wenn er zu diesem Zeitpunkt Rabatte zum Black Friday gewähren würde. An dieser Stelle sollten wir aber erwähnen, dass unsere Kollegen vom Shop tatsächlich ein klein wenig wahnsinnig sind.

Übrigens: Wie gut die neuen Pro-Modelle sind und welche Neuerungen sie mitbringen, erfahrt ihr in unserem Test des iPhone 14 Pro und unserer Review zum iPhone 14 Pro Max.

Unsere Empfehlung

100 € Cashback Apple iPhone 13 Pro Max

+ o2 Free Unlimited Max 100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

Unlimitiertes LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 500 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) 64,99 € mtl./36Monate: 59,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Angebote

Zweiter Grund: Apple ist Apple

Es gibt noch einen weiteren Grund, weshalb ihr nicht mit einem iPhone-14-Deal zum Black Friday rechnen solltet. Denn es ist für Apple sehr unüblich, direkt zum Start einer neuen Modellreihe dessen Preise zu senken. Es ist daher durchaus denkbar, dass der Hersteller den Einzelhändlern untersagt, die Preise für die neuen Modelle zu senken.

Schauen wir bei Idealo beispielsweise auf die Preisentwicklung des iPhone 13, erkennen wir erst zu Anfang 2022 den ersten größeren Preisfall. Davor blieb das Handy relativ konstant über der 800-Euro-Marke.

Mehr Potenzial bieten am Black Friday daher eher andere Artikel. Beispielsweise die AirPods, zu denen es einige Angebote gibt. Wer stattdessen ein neues MacBook sucht, findet ebenso einige Deals.

Unsere Empfehlung

100 € Cashback Apple iPhone 13

+ o2 Grow 40+ GB 100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

Jedes Jahr 10 GB mtl. Datenvolumen mehr (automatisch und ohne Aufpreis)

40+ GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) 49,99 € mtl./36Monate: 36,99 € einmalig: 25,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Angebote

Das empfehlen wir Schnäppchenjägern

Falls ihr euch ein iPhone 14 (Plus) oder iPhone 14 Pro (Max) günstiger sichern wollt, empfehlen wir euch auch einen Blick auf die Mobilfunkanbieter zu werfen. Im Bundle mit Tarif könnt ihr unter Umständen schon jetzt beim Effektivpreis sparen (der über die Laufzeit zu zahlende Aufpreis zu den Basis-Kosten des Tarifs). Oder ihr beißt die Zähne zusammen und wartet noch ein paar Monate, bis die Geräte günstiger werden.

Habt ihr es auf die Pro-Modelle abgesehen, solltet ihr aufgrund der Lieferprobleme ohnehin etwas Geduld mitbringen. Oder ihr begnügt euch mit den immer noch empfehlenswerten Vorgängern. Sowohl iPhone 13 (mini) als auch iPhone 13 Pro (Max) sind immer noch sehr gute Smartphones. Einzig in Sachen Kamera und Design bietet das iPhone 14 Pro (Max) hier wirklich nennenswerte Verbesserungen. Mehr erfahrt ihr in unseren aktuellen Vergleichen:

Deal 100 € Cashback Apple iPhone 14

+ o2 Grow 40+ GB 69,99 € mtl./36Monate: 44,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Angebote

Deal 200 € Cashback Apple iPhone 14 Pro Max

+ o2 Free M 20 GB mtl./36Monate: 64,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Angebote