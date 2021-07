Apple hat sich vor Jahren für ein seither kontrovers diskutiertes Designelement bei iPhones entschieden: die Display-Kerbe. Viele fordern: Die Notch muss weg! Beim iPhone 14 könnte dieser Wunsch in Erfüllung gehen.

Obwohl das iPhone 13 noch gar nicht erschienen ist, gibt es schon jetzt Hinweise zum Nachfolger der kommenden iPhone-Generation. Das für 2022 erwartete iPhone 14 könnte demzufolge ohne die stilbildende Display-Kerbe erscheinen, auf die Apple seit dem iPhone X (2017) in den meisten Modellen des hauseigenen Handys setzt. Die diesbezügliche Information stammt von Apple selbst – genauer gesagt von einem Patent des Unternehmens.

Wegfall der iPhone-Displaykerbe?

Apple bekam kürzlich ein Patent zugesprochen, in dem es um Displays für elektronische Geräte geht, wie es allgemein formuliert in der Patentbeschreibung heißt. Konkret handelt der Text von Möglichkeiten, Bilder via Sensorerkennung durch die Displayoberfläche hindurch aufzuzeichnen. Entsprechende Panels sollen besonders lichtdurchlässig sein.

Technologien wie Touch ID (Fingerabdrucksensor) und Face ID (Gesichtsscanner) ließen sich so direkt unter dem Display verbauen – was wiederum die Notch überflüssig machen würde, die unter den iPhone-Nutzern nicht nur Fans hat. Kritiker der Kerbe monieren beispielsweise die von manchen als visuell aufdringlich empfundene Art und Weise, wie die Notch in das Display hineinragt. Zudem müssen Entwickler ihre Apps an die Position der Notch auf dem Display anpassen.

Außer Face ID auch Touch ID im Display?

Andere Apple-Patente deuteten schon in der Vergangenheit auf eine Rückkehr von Touch ID bei iPhones hin – allerdings nicht als Bestandteil eines Homebuttons, sondern im Display. Diverse Android-Geräte bieten schon seit Langem Fingerabdrucksensoren im Display. Apple würde diesbezüglich beim iPhone 14 nachziehen, sofern die Gerüchte sich bewahrheiten. Wie immer bei Patenten ist nicht sicher, ob der jeweilige Hersteller die beschriebenen Technologien tatsächlich zur Marktreife führt.

Apple-Experte Ming-Chi Kuo und weitere Brancheninsider deuteten zuletzt ebenfalls potenzielle Pläne von Apple an, die Notch im Jahr 2022 loszuwerden – und Touch ID sowie Face ID unterhalb der Displayoberfläche zu verbauen. iPhone-Fans können sich daher schon jetzt auf ein spannendes Jahr 2022 freuen.