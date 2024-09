iPhone 16: Die besten Tipps zum heutigen Verkaufsstart

Seit dem 13. September waren Vorbestellungen möglich, heute erfolgt der reguläre Verkaufsstart der iPhone-16-Reihe. Hier erfahrt ihr, was ihr vor dem Kauf wissen solltet.

Ab heute liegen die vier neuen iPhones in den Regalen der Händler und Online-Shops. Ihr habt die Auswahl zwischen iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro und 16 Pro Max. Hier findet ihr einige interessante Artikel, die euch bei eurer Kaufentscheidung helfen:

So kommt ihr schneller an euer iPhone 16

Dass ihr heute tatsächlich auch ein iPhone 16 mit nach Hause nehmen könnt, ist nicht garantiert. Wie üblich bei neuen Apple-Smartphones kann es zu knapper Verfügbarkeit kommen. Ein Blick auf die aktuellen iPhone-16-Lieferzeiten verrät: Online müsst ihr bei manchen Modellen bis Mitte Oktober warten, wenn ihr direkt bei Apple bestellt.

→ Jetzt das iPhone 16 Pro Max bei Amazon entdecken

→ Oder das iPhone 16 Pro Max bei o2 im Bundle ansehen

Aber: In den Apple Stores könntet ihr schneller an der Reihe sein. Ein Redaktionsmitglied kann sein iPhone 16 Pro bereits morgen dort abholen. Solltet ihr in einer Stadt wohnen, wo es einen Apple Store gibt, lohnt sich für Ungeduldige womöglich die Abholung im Laden.

Gut zu wissen: Amazon kann die begehrten Pro-Modelle nach aktuellem Stand bis Montag liefern. Bei Mobilfunkanbietern sind sie momentan ebenfalls noch "sofort lieferbar".

→ Jetzt das iPhone 16 Pro bei Amazon entdecken

→ Oder das iPhone 16 Pro bei o2 im Bundle ansehen

iPhone 16 Pro (Max): Erste Test-Berichte positiv

In den ersten Tests haben die neuen iPhones gut abgeschnitten – auch wenn der verzögerte Rollout von Apple Intelligence teilweise für Abzüge gesorgt hat. Besonders gut angekommen ist überraschenderweise ein Feature, das viele zunächst kaum beachtet hatten: Die neuen Fotografischen Stile sollen anspruchsvollen Fotografen ganz neue Möglichkeiten bieten, ihre Bilder anzupassen. Weitere nennenswerte Neuerungen sind unter anderem die Kamera-Taste und die größeren Displays der Pro-Modelle.

iPhone 16: Welches Zubehör braucht ihr?

Pflicht-Zubehör ist wie bei jedem neuen Smartphone eine schützende Hülle. Die neue berührungssensitive Kamera-Taste hat die Case-Hersteller vor eine Herausforderung gestellt. Die meisten haben sich einfach für eine Aussparung entschieden. Es gibt aber auch Hüllen mit einer Abdeckung für die Kamerasteuerung.

Darüber hinaus empfiehlt sich ein neuer MagSafe-Charger. Der ist nötig, um vom schnelleren Wireless Charging der iPhone-16-Modelle zu profitieren. Achtet beim Kauf darauf, nicht den alten zu erwischen. Das sollte an der angegebenen maximalen Ladeleistung erkennbar sein, die beim neuen MagSafe-Charger 25 W beträgt. Darüber hinaus benötigt ihr ein ausreichend starkes Netzteil. Apple empfiehlt seinen 30W USB‑C Power Adapter.

→ Jetzt den 30W USB‑C Power Adapter bei Amazon entdecken