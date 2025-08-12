Apple plant für 2025 eine neue iPhone-Variante: das iPhone 17 Air. Es soll das bisherige Plus-Modell ersetzen und vor allem mit einem extrem schlanken Gehäuse punkten. In Sachen Leistung müssen sich Nutzer aber auf ein paar Abstriche einstellen.

Laut dem bekannten Weibo-Leaker Fixed Focus Digital wird das iPhone 17 Air zwar fast alle Features der Pro-Modelle übernehmen, aber in wichtigen Details abgespeckt sein. So soll im A19-Chip, der das Gerät antreibt, eine GPU-Einheit weniger stecken. Während die Pro-Versionen auf sechs Kerne setzen, gibt es beim Air angeblich nur fünf. Auch beim Display und der Akkuleistung soll das Air etwas hinter den Pro-Ausführungen zurückbleiben.

Leistung mit Sparmodus?

Der A19-Chip des Air-Modells soll technisch zwar nahezu identisch mit dem A19 Pro sein, jedoch gezielt etwas gebremst werden – vermutlich, um die Akkulaufzeit zu verbessern.

In puncto Leistung soll der Chip dennoch mit dem Snapdragon 8 Elite 2 von Qualcomm mithalten können. Aber Apple könnte bewusst den Fokus darauf legen, Energie zu sparen, statt das Maximum an Performance herauszuholen.

Beim Akku könnte die extreme Schlankheit des Gehäuses zur Herausforderung werden. Berichten zufolge ist der Platz im Inneren so knapp, dass sogar ein Comeback von Zubehör wie dem alten Apple Battery Case oder dem MagSafe Battery Pack im Raum steht – beides Lösungen, die den edlen Slim-Look allerdings wieder relativieren würden.

Display und neue Akku-Technologie

Beim Bildschirm wird ein 6,6 Zoll großes Panel erwartet, mit einer Auflösung von 2740 x 1260 Pixeln. Ob Apple ProMotion – also eine adaptive Bildwiederholrate bis 120 Hz – erstmals auch in ein Nicht-Pro-Modell bringt, ist derzeit unklar.

Um trotz des schlanken Designs genügend Ausdauer zu bieten, könnte Apple auf eine neue Silizium-Anoden-Batterietechnologie setzen. Diese soll bei gleichem Platz rund 15 Prozent mehr Energie speichern können als herkömmliche Akkus mit Graphit-Anoden. Ob das reicht, um den Kompromiss bei der Akkugröße auszugleichen, bleibt abzuwarten.

Die Vorstellung des iPhone 17 Air wird voraussichtlich im Herbst 2025 stattfinden – dann zeigt sich, ob Apples neue Mischung aus Slim-Style und (leicht gedrosselter) Pro-Power ankommt.

