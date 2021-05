Die PlayStation 5 ist in der Theorie seit etwa einem halben Jahr im Handel. Eine PS5 zu kaufen, ist aber dennoch nicht ohne weiteres möglich, da Sony zumindest nach Stand von Mai 2021 noch Schwierigkeiten hat, die große Nachfrage zu decken. Wer auch einen Mobilfunkvertrag sucht, kann aber dank o2 gerade ein echtes Schnäppchen finden.

Der Mobilfunkanbieter o2, der kürzlich mit der Auszeichnung für sein mittlerweile "sehr gutes" Netz für Schlagzeilen sorgte, hat einige Exemplare der gefragten Spielekonsole erhalten. CURVED hat die o2-Bundles ebenfalls im Angebot. Wer also eine PS5 kaufen möchte und auch noch nach einem günstigen Mobilfunkvertrag sucht, sollte sich die Deals in jedem Fall genau ansehen. Wie lange der Vorrat reicht und das Angebot noch erhältlich ist, kann bei der großen Nachfrage niemand sagen.

PS5 kaufen: mit zwei Controllern oder PS Plus Guthaben

Die beiden Angebote zur PlayStation 5 sind verlockend. Entscheiden müsst ihr euch dennoch. Während sich das eine vielleicht eher für Einzelspieler anbieten könnte, ist das andere perfekt für Couch-Koop-Partien und einen Spieleabend zu zweit. Was ist also dabei?

Sony PlayStation 5 Digital Edition mit zwei Controllern

Im ersten Paket steckt die Digital Edition der PlayStation 5, also die etwas günstigere Fassung ohne physisches Disc-Laufwerk. Außerdem mit dabei sind gleich zwei von Sonys DualSense-Controllern.

Sony PlayStation 5 Digital Edition mit Controller und PS Now / PS Plus Mitgliedschaft

Das zweite PlayStation-5-Bundle enthält neben der Konsole in der Digital Edition nur einen DualSense-Controller. Hinzu kommt dafür aber noch eine 12-monatige Mitgliedschaft für PlayStation Now und PlayStation Plus. Damit stehen auch der Online-Multiplayer-Modus und ein Katalog von vielen Spielen und Sonderangeboten für euch bereit.

Noch mehr Extras: Teils mit Streaming-Paket und ohne Versandkosten

Wir bieten die Konsolen-Bundles zusammen mit einem o2-Mobilfunkvertrag an, wobei ihr aus einer Reihe an verschiedenen Tarifen auswählen könnt. Das Beste daran: Einige der verfügbaren Verträge bieten aktuell zusätzlich ein Streaming-Paket als Extra, womit ihr 12 Monate Streaming inklusive - wahlweise über Netflix, o2 TV oder Sky Ticket erhaltet. Versandkosten fallen aktuell auch nicht an. Was es kostet, die PlayStation 5 im o2-Bundle zu kaufen? Hier zwei Rechenbeispiele:

Wählt ihr die PlayStation 5 Digital Edition mit einem Controller und PS Now / PS Plus Mitgliedschaft für 12 Monate im Bundle mit einem o2 Free Unlimited Smart Tarif, fällt eine monatliche Gebühr von 54,99 Euro und ein einmaliger Preis von 1 Euro an. Dafür bekommt ihr neben den genannten Dingen den Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen, Allnet-Flat für Telefon und SMS in alle deutschen Netze und ein 12-monatiges Streaming-Abo wahlweise für Netflix, o2 TV oder Sky Ticket.

Möchtet ihr ein etwas günstigeres Bundle, könnt ihr auch zur PS 5 mit zwei Controllern samt o2 Free M mit 20 GB Datenvolumen greifen. Hier ist zwar kein Streaming-Abo enthalten, jedoch zahlt ihr dafür auch insgesamt deutlich weniger. 1 Euro ist einmalig fällig, die monatliche Gebühr beträgt 42,99 Euro.

Wir drücken allen Kaufwilligen die Daumen, dass das Angebot noch erhältlich ist, wenn ihr den Bestellbutton drückt.