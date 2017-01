LG arbeitet offenbar an neuer Smartwatch mit Android Wear 2.0

LG soll eine neue Smartwatch planen: Das Unternehmen aus Südkorea ist offenbar nicht nur mit dem LG G6 beschäftigt, sondern will auch den Wearable-Markt mit neuen Geräten bereichern. Nun gibt es konkrete Gerüchte zu einem Gadget für das Handgelenk.

Die US-Zertifizierungsbehörde FCC hat offenbar bereits eine neue Smartwatch von LG in Augenschein genommen, berichtet GSMArena. Im Jahr 2017 sei demnach der Release von bis zu vier Modellen möglich; unklar ist allerdings bislang, ob es sich dabei um vier unterschiedliche Geräte oder vier Versionen eines Wearables handelt. Im November 2016 gab es bereits Gerüchte zu vier möglichen Modellen: Demnach hat sich das Unternehmen die Produktnamen "Watch Pro", "Watch Style", "Watch Force"und "Watch Sole" sichern lassen.

Energieeffizienter als die Vorgänger

Zur in der LG-Smartwatch verbauten Hardware gehe aus dem Dokument der FCC leider nicht viel hervor. Allerdings wird der Chipsatz aufgeführt: So soll das Wearable von Qualcomms neuem Snapdragon Wear 2100 angetrieben werden. Der Chip verspricht einen bis zu 25 Prozent geringeren Energieverbrauch als beim Snapdragon 400, der beispielsweise in der Ende 2015 erschienenen LG Watch Urbane Second Edition und der LG G Watch verbaut ist.

Ein weiteres Feature des Snapdragon Wear 2100 ist die mögliche Verbindung über 3G oder sogar 4G; außerdem werden NFC, LTE und die Schnellladetechnologie Quick Charge 2.0 unterstützt. Sollte LG tatsächlich im Jahr 2017 eine neue Smartwatch herausbringen, werden wir sicherlich in naher Zukunft mehr zur Ausstattung erfahren. Der Markt für Smartwatches ist 2016 eher geschrumpft – mit dem Release von Android Wear 2.0 im Februar könnte sich das in diesem Jahr wieder ändern.