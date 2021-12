Jetzt schnell sein: PlayStation 5 Disc Edition mit Tarif bei CURVED

In unserem zum Magazin gehörigen Shop habt ihr ab sofort wieder die Möglichkeit, eine PS5 (Disc Edition und Digital Edition) zu erwerben. Je nach Bundle erwarten euch entweder ein zusätzlicher Controller oder das Pulse 3D Headset von Sony. Doch ihr solltet euch beeilen, denn die begehrte Spielkonsole ist in der Regel auch bei uns schnell wieder ausverkauft. Mit dabei ist ein frischer Tarif, der euch gleich 20 GB Datenvolumen im o2-Netz bietet.

Konsole mit Vertrag? Wieso sollte man das machen?

Ihr verdreht gerade die Augen, weil es die PS5 bei uns nur mit Vertrag gibt? Wenn ihr euren Mobilfunktarif ohnehin gerade erneuern wollt, solltet ihr über das Bundle aus PlayStation und Tarif noch einmal genauer nachdenken. Das Spielesystem ist derzeit sehr schwer erhältlich – und nicht so leicht zu ergattern wie so einige Smartphones. Es wäre durchaus eine Überlegung wert, wenn ihr euch euer Wunsch-Smartphone separat im Einzelhandel sichert und beim PS5-Bundle zugreift.

Außerdem ermöglicht uns das Tarif-Bundle, die Konsole deutlich unter UVP und weitaus günstiger als zu den aktuellen eBay-Mondpreisen anbieten zu können. Rechnen wir das einmal am Beispiel o2 Free M durch:

PS5 Digital Edition mit Extra für knapp 271 Euro

Der Tarif o2 Free M (mit 20 GB Datenvolumen und 5G-Support) alleine kostet knapp 30 Euro im Monat. Für die PS5 Digital Edition (UVP 399 Euro) inklusive Controller (UVP 69 Euro) zahlt ihr über 24 Monate also nur 10 Euro mehr. Hinzu kommt der einmalige Anschlusspreis von 39,99 Euro und eine Anzahlung in Höhe von einem Euro. Für Gamepad und Konsole zahlt ihr in diesem Fall effektiv nur rund 271 Euro.

PS5 Disc Edition inklusive Headset für knapp 401 Euro

Auch bei der PS5 Disc Edition (UVP 499 Euro) bieten wir euch den o2 Free M im Bundle an, der regulär knapp 30 Euro im Monat kostet. Hier legen wir noch einmal das Sony Pulse 3D Headset dazu (UVP 99 Euro). Hier zahlt ihr für das Bundle gegenüber dem regulären Tarifpreis knapp 15 Euro im Monat extra. Dazu kommen 39,99 Euro Anschlusspreis und der eine Euro Anzahlung. Insgesamt kosten euch PS5 und Headset also rund 401 Euro extra.

Für Wechsler: PS5 kaufen und weitere 100 Euro sparen

Noch eine wichtige Randnotiz zum Schluss: Aktuell gibt es bei CURVED den Wechselbonus im Shop. Bedeutet: Kommt ihr von einem anderen Mobilfunkanbieter zu o2 und nehmt eure Rufnummer mit, erhaltet ihr 100 Euro obendrauf. Bedeutet:

Effektiv zahlt ihr für das Bundle aus PS5 Digital Edition nur 171 zusätzlich zum Tarif

Effektiv zahlt ihr für das Bundle aus PS5 Disc Edition und Pulse 3D Headset nur 301 Euro zusätzlich zum Tarif

Keine Lust auf o2 Free M? Ihr habt die Wahl

Weitere Infos zum Tarif und den Angeboten findet ihr im CURVED-Shop. Übrigens: Ihr könnt euch die PS5 dort auch mit einem anderen Tarif eurer Wahl zulegen. Für den gleichen Preis gibt's statt dem o2 Free M etwa den Tarif Unlimited Basic mit unbegrenztem Datenvolumen inklusive Konsole. Wer 5 Euro Aufpreis pro Monat zahlt, bekommt hingegen den o2 Free M Boost mit 40 GB Datenvolumen – und kann das Datenpaket mit bis zu 10 weiteren SIM-Karten nutzen.