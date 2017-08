Samsung Gear IconX (2018) ist offiziell: der Fitness-Coach im Ohr

Jetzt gibt's was auf die Ohren: Die Samsung Gear IconX (2018) spielen nicht nur Musik, sie geben auch Fitness-Anweisungen. So ist der Coach immer dabei.

"Truely Wirless"-In-Ears, also Kopfhörer komplett ohne Kabel, liegen nicht erst seit den Apple AirPods im Trend. Schon vorher hatte Samsung die Gear IconX im Angebot. Sie kamen im Sommer 2016 auf den Markt und konnten, wie The Dash von Bragi, nicht nur Musik über einen fest verbauten Speicher abspielen, sondern über diverse Sensoren auch Eure Fitnessdarten mittracken. Auf der IFA 2017 gibt es die neue Version der kleinen Knöpfe zu sehen.

Kompakter als die Konkurrenz

Die sind nach wie vor kompakter, als etwa die Kopfhörer The Dash oder The Dash Pro von Bragi. Dennoch hat Samsung nach eigenen Angaben die Akkulaufzeit der In-Ears verbessert. Sie können nun bis zu sieben Stunden am Stück Musik wiedergeben, alternativ sind fünf Stunden Streaming von einem anderen Gerät drin. Das schließt auch die neuen Wearables Samsung Gear Sport und Samsung Gear Fit2 Pro ein. Beide kommen mit einer Offline-Funktion für Spotify. Ihr könnt also Eure Lieblibgs-Playlist beim Sport vom Handgelenk an die IconX streamen. Das Smartphone könnt Ihr dann zu Hause lassen, wenn Ihr zum Beispiel joggen geht.

Ist der Akku leer, kommen die Gear IconX ins Lade-Case. (© 2017 CURVED)

Neben der verbesserten Akkulaufzeit hat Samsung auch den Funktionsumfang erweitert. Die Kopfhörer verfügen nun über eine Coaching-Funktion, die anhand der mitgetrackten Daten Tipps für Sportler parat hält. So teilt Euch der Coach zum Beispiel mit, wenn Ihr zu schnell oder zu langsam unterwegs seid. Darüber hinaus könnt Ihr über Touchpads an den Ohrhörern nicht mehr nur die Musik kontrollieren, sondern auch diverse Assistenten auf dem Smartphones. Bei der Präsentation hat Samsung das natürlich mit Bixby vorgeführt.

Auf diese Weise könnt Ihr Euch Eure Leistungsdaten direkt per Sprachbefehl auf dem Smartphone anzeigen lassen. Kleiner Nachteil: Bixby spricht in Deutschland nur Englisch und kommt nur auf dem Galaxy S8(Plus) und dem Galaxy Note 8 zum Einsatz. Trotzdem gilt für die Gear IconX (2018) das gleiche wie auch für die Gear Sport und die Gear Fit2 Pro: Samsung hat sich am Vorgänger orientiert und sinnvolle Verbesserungen eingeführt, ohne sich selbst neu zu erfinden. Gear IconX (2018) wird voraussichtlich ab Ende Oktober zum Preis von 229 Euro (UVP) in Deutschland erhältlich sein.