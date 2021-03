Update (9. März 2022, 19:15 Uhr): Ein treffsicherer Leaker geht davon aus, dass uns am 23. März ein Apple-Event erwartet. Wie Jon Prosser auf Twitter andeutet, könnten wir an diesem Tag die lange erwarteten AirTags, das iPad Pro (2021), neue AirPods sowie die neue Generation von Apple TV sehen.

23 — Jon Prosser (@jon_prosser) March 8, 2021

Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Vorschau auf das Apple-Jahr 2021, die wir an diversen Stellen aktualisiert haben:

Apple-Fans dürfen sich auf ein spannendes Jahr 2021 freuen. Der kalifornische Hersteller wird neben dem iPhone 13 auch mehrere neue iPads und MacBooks auf den Markt bringen. Wir werfen gemeinsam mit euch einen Blick auf das, was uns erwartet.

Inhaltsverzeichnis:

iPad Pro 2021 und neues Einsteiger-Tablet

Laut Jon Prosser ist das iPad Pro 2021 ein heißer Kandidat für das Apple-Event am 23. März. Auch Apple-Experte Mark Gurman rechnet mit einem baldigen Launch, wie er in dem dem folgenden Video erklärt:

Das neue Premium-Tablet werde den aktuellen Modellen ähnlich sehen, die größere Variante erhalte aber ein Mini-LED-Display. Das bedeute für euch ein helleres und viel kontrastreicheres Bild. Allerdings werde das iPad Pro dadurch auch ein wenig dicker. Zu einem späteren Zeitpunkt 2021 soll außerdem ein neues, dünneres iPad für Einsteiger erscheinen.

Das iPad Pro 2021 erhält angeblich ein ähnliches Design wie das aktuelle Modell (© 2020 Apple )

AirPods 3 und AirPods Pro 2

Neue AirPods könnten wir auf dem Apple-Event am 23. März ebenfalls zu sehen bekommen. Am wahrscheinlichsten die AirPods Pro 2. Die zweite Generation von Apples Luxus-In-Ears könnte ein etwas anderes Design erhalten: Gerüchten zufolge soll Apple den Stiel weglassen, allerdings könnten gewisse technische Herausforderungen dies auch verhindert haben.

AirPods Pro: Kommt die neue Generation ohne Stiel aus? (© 2019 Apple )

Bestimmte technische Features ließen sich ohne den Stiel nur schwer implementieren, heißt es in der Gerüchteküche. Auch die günstigeren AirPods könnten eine Auffrischung erhalten: Hier ist von einer Minimierung des Stiels und austauschbaren Aufsätzen die Rede.

AirTags und Apple TV

Die AirTags sollten eigentlich schon vor einer gefühlten Ewigkeit auf den Markt kommen. Beim Apple Event am 26. März könnten sie endliche Premiere feiern. Besonders aufregend sind sie eigentlich wohl nicht: Es soll sich um Gadgets handeln, die ihr an Geräten anbringen könnt, um diese dann per iPhone zu orten.

Bekommt Apple TV 4K bald einen Nachfolger? (© 2017 CURVED )

Wohl ebenfalls niemanden vom Hocker reißen dürfte die nächste Generation von Apple TV. Die Set-Top-Box ist immer mal wieder Kandidat für eine Auffrischung und Ende März könnte es tatsächlich so weit sein. Informationen zu den mutmaßlichen Neuerungen gibt es bislang aber kaum.

iPhone 13, Apple Watch 7 – und iPhone SE (2021)?

Jedem klar dürfte sein, dass uns mit dem iPhone 13 eine der interessantesten Handy-Neuheiten 2021 erwartet. Laut Mark Gurman werde das bedeutendste neue Feature wohl ein Fingerabdrucksensor im Display sein.

iPhone 13 und Apple Watch 7 sehen wohl ähnlich aus wie ihre Vorgänger (© 2020 Apple )

Auf neue Kameras und schnellere Chips könnten wir uns ebenfalls einstellen. Das Design ändere sich hingegen gegenüber dem iPhone-12-Lineup kaum. Ob die iPhones 2021 endlich ein 120-Hz-Display bekommen, adressiert Gurman in seinem Video nicht. Er geht zudem davon aus, dass die Apple Watch Series 7 im selben Zeitraum erscheint wie das iPhone 13.

Ziemlich genau vor einem Jahr ist das iPhone SE (2020) entschieden. Zeit für einen Nachfolger also, oder? Leider ist das mehr als unwahrscheinlich. Obwohl das Apple-Event am 23. ein naheliegender Zeitpunkt für die Vorstellung des Nachfolgers ist, spricht nicht viel dafür. Oder besser gesagt: Die Prognose von Apple-Experte Ming-Chi Kuo spricht dagegen – und der behält so gut wie immer Recht. Ihm zufolge wird es kein iPhone (2021) geben. Frühestens nächstes Jahr sei mit der Fortsetzung der Modellserie zu rechnen.

MacBook Pro und MacBook Air 2021

Mit seinem M1-Chip hat Apple die MacBooks vergangenes Jahr auf einen Schlag zu den schnellsten Mainstream-Laptops auf dem Markt gemacht. 2021 wird der Hersteller viele weitere Notebooks, iMacs und den Mac Pro mit hauseigenen Chipsätzen ausstatten – was einen enormen Leistungssprung erwarten lässt.

Der Release des MacBook Pro 2021 werde Mitte des Jahres erfolgen. Hier habe Apple leichte Anpassungen am Design vorgenommen und die kontrovers diskutierte TouchBar entfernt. Zurück kämen dafür der von vielen Mac-Fans vermisste magnetische MagSafe-Ladeanschluss und der microSD-Karten-Slot.

Das MacBook Air 2021 soll viel dünner werden als das aktuelle Modell (Bild) (© 2020 )

Noch größer fallen offenbar die Neuerungen beim MacBook Air 2021 aus, das Ende des Jahres auf den Markt kommen könnte. Gurman spricht von einem "signifikanten Redesign" und einem viel dünneren Gehäuse. Zudem werde auch hier der MagSafe-Anschluss ein Comeback feiern.

iMac und Mac Pro 2021

Auf den iMac kommen große Veränderungen zu (© 2019 Apple )

Interessant wird es offenbar auch für Fans von Apples Desktop- beziehungsweise All-in-One-Computern. So werde der iMac sein erstes umfassendes Redesign seit fast zehn Jahren erhalten. Das 2021 erscheinende Modell soll ähnlich aussehen wie das über 5000 Euro teure Pro Display XDR. Dies dürfte vor allem deutlich schmalere Bildschirmränder bedeuten. Ebenfalls in Arbeit sei ein neuer Mac Pro. Dieser werde halb so groß sein wie das aktuelle Modell und sowohl mit Apple- als auch mit Intel-Chipsätzen erhältlich sein.

Nach 2021: Apple Glass und Apple Car

Auch nach 2021 bleibe Apple mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Vermutlich 2022 werde ein Mixed-Reality-Headset erscheinen, das in erster Linie für Gaming und zur Kommunikation vorgesehen ist. Noch in weiter Ferne sei Apple Glass. Die AR-Brille werde Informationen wie Texte, Karten und Benachrichtigungen in euer Sichtfeld einblenden. Und dann wäre da noch das Apple Car: Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat Apple die Arbeit daran tatsächlich wieder aufgenommen. Bis zum Release werden laut Gurman aber noch mindestens fünf Jahre vergehen.

