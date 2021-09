Bei den Apple-Neuheiten 2021 ist wohl für jeden etwas dabei: Der kalifornische Hersteller hat neben dem iPhone 13 auch viele andere spannende Geräte präsentiert – darunter etwa die Apple Watch 7 und neue iPads. Und das war aller Voraussicht nach noch nicht alles.

In unserer Übersicht zu den Apple-Neuheiten 2021 findet ihr die bereits vorgestellten Geräte sowie jene, die dieses Jahr wahrscheinlich noch kommen. Die Vorhersagen basieren auf der Einschätzung von Apple-Experten wie dem Bloomberg-Journalisten Mark Gurman, dem Analysten Ming-Chi Kuo und Leaker Jon Prosser.



Inhaltsverzeichnis:

iPhone 13: Vier iPhones für 2021

Jedem dürfte klar gewesen sein, dass uns mit dem iPhone 13 eine der interessantesten Handy-Neuheiten 2021 erwarten würde. Und so ist es auch gekommen. Mitte September stellte Apple die neuen iPhones vor, größtenteils mit den erwarteten Neuerungen. Dazu gehören beispielsweise eine kleinere Notch und eine bessere Kamera für alle Modelle, 120-Hz-Displays für das iPhone 13 Pro (hier mit Vertrag) und das Pro Max sowie mehr Akku-Laufzeit und Leistung als bei der iPhone-12-Serie. Als Betriebssystem dient den Geräten natürlich iOS 15.

v.l.n.r.: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro (© 2021 Apple )

iPhone 13 (mit Vertrag) und iPhone 13 mini sind in Pink, Blau, Schwarz, Weiß und Rot erhältlich. iPhone 13 Pro und Pro Max wiederum bietet der Hersteller in den Farben Graphit, Gold, Silber und Sierrablau an. Ein neues iPhone SE gehört leider nicht zu den Apple-Neuheiten 2021. Das hatte sich allerdings bereits lange vor der Keynote abgezeichnet. Laut Apple-Experte Ming-Chi Kuo kommt es erst 2022 zu einer Fortsetzung der Modellserie. Das neue iPhone SE soll im ersten Halbjahr erscheinen und 5G unterstützen.

Apple Watch Series 7

Ebenfalls zu den Apple-Neuheiten 2021 zählen darf sich die Apple Watch Series 7. Allzu viel geändert hat sich im Vergleich zum Vorgängermodell allerdings nicht. Der größte Unterschied betrifft das Display, das nun größer (wahlweise 41 mm oder 45 mm) und mit schmaleren Rändern ausgestattet ist. Das soll sich vor allem bei der Darstellung von Text bemerkbar machen. Denn auf dem Display der neuen Apple Watch lassen sich deutlich mehr Wörter bzw. Zeichen unterbringen.

Das von manch einem erwartete Redesign blieb 2021 jedoch aus. Bei der Apple Watch SE hat sich sogar überhaupt nichts geändert: Das 2020 vorgestellte Modell erhält 2021 keinen Nachfolger. Apple behält es weiterhin als günstige Alternative zur Apple Watch 7 im Portfolio. Ebenso wie die bereits 2017 erschienene Series 3.

iPad Pro, iPad mini und ein neues Einsteiger-Tablet

Das iPad Pro (2021) – hier mit Vertrag – war ein heißer Kandidat für das Apple-Event im April und hat sich tatsächlich auch blicken lassen. Die größere Variante bietet ein Mini-LED-Display, was für euch ein besonders kontrastreiches Bild bedeutet. Ein weiteres Highlight ist der sehr leistungsstarke M1-Chip, den wir bereits aus diversen MacBooks kennen.

Das Apple iPad Pro (2021) bieten den gleichen Antrieb wie aktuelle MacBooks (© 2021 Apple )

Im September stellte Apple dann zwei weitere Tablets vor: das neue iPad mini und das iPad (2021). Ersteres hat verglichen mit dem alten Modell mehr Leistung und eine neue, aber bekannte Optik bekommen. Im Grunde genommen sieht es auf wie ein kleines iPad Air. Das iPad (2021) wiederum kommt im gleichen Look daher wie sein Vorgänger. Hier hat Apple in erster Linie die internen Komponenten etwas aufgefrischt.

AirPods Pro 2 und AirPods 3

Neue AirPods haben wir 2021 bislang noch nicht zu sehen bekommen. Als heißester Kandidat galten zunächst die AirPods Pro 2. Doch Gurman erwartet die zweite Generation von Apples Luxus-In-Ears inzwischen doch erst 2022. Gerüchten zufolge soll Apple den Stiel weglassen, allerdings könnten gewisse technische Herausforderungen dies auch noch verhindern.

AirPods Pro: Kommt die neue Generation ohne Stiel aus? (© 2019 Apple )

Eher zu den Apple-Neuheiten 2021 stoßen könnten die AirPods 3. Diese sollen laut Mark Gurman tatsächlich noch dieses Jahr erscheinen. Er hatte vorübergehend sogar auf eine gemeinsame Vorstellung mit dem iPhone 13 getippt. Active Noise Cancelling werden die neuen AirPods wohl nicht bieten. Dafür ist aber ein neues Design im Gespräch.

MacBook Pro 14 (2021)

Mit seinem M1-Chip hat Apple die MacBooks vergangenes Jahr auf einen Schlag zu den schnellsten Mainstream-Laptops auf dem Markt gemacht. Das MacBook Pro (2021) soll einen noch stärkeren Chipsatz (M1X) erhalten, doch bislang hat es sich noch nicht blicken lassen.

Gurman geht jedoch davon aus, dass sich das Edel-Notebook noch vor Ende des Jahres zu den Apple-Neuheiten 2021 gesellen wird. Vermutlich in 14-Zoll- und 16-Zoll-Varianten sowie einem leicht modernisierten Design ohne TouchBar. Zurückkommen könnten dafür der von vielen Mac-Fans vermisste magnetische MagSafe-Ladeanschluss und der microSD-Karten-Slot.

Kommt 2021`ein MacBook Pro mit 14-Zoll-Display (© 2018 CURVED )

Für ein neues MacBook Air reicht es 2021 offenbar nicht mehr. Dieses Gerät erwartet Gurman erst 2022, dafür dann aber mit einem "signifikanten Redesign" und einem viel dünneren Gehäuse.

iMac (2021) und Mac Pro

Auch Fans von Apples Desktop- beziehungsweise All-in-One-Computern kommen 2021 auf ihre Kosten. So hat der iMac sein erstes umfassendes Redesign seit fast zehn Jahren erhalten. Für euch bedeutet das schmalere Bildschirmränder als bisher, eine große Farbauswahl und die überlegene Leistung des M1-Chips.

An der Farbauswahl mangelt es beim Apple iMac 2021 nicht (© 2021 Apple )

Zudem soll sich ein neuer Mac Pro in Arbeit befinden. Dieser werde halb so groß sein wie das aktuelle Modell und 2022 sowohl mit Apple- als auch mit Intel-Chipsätzen auf den Markt kommen. Zielgruppe sind allerdings wie üblich professionelle Anwender wie Grafik-Designer. In privaten Haushalten wird der Super-Computer wohl nur selten anzutreffen sein.

AirTags und Apple TV 4K (2021)

Die lang erwarteten AirTags haben beim Apple-Event im April endlich Premiere gefeiert: Es handelt sich um Gadgets, die ihr an Objekten wie etwa eurem Hausschlüssel anbringen könnt, um diese dann per iPhone zu orten.

Apples AirTags lassen euch Objekte mit dem iPhone orten (© 2021 Apple )

Ebenfalls seit April offiziell ist Apple TV 4K (2021). Auf den ersten Blick sieht die Set-Top-Box aus wie das alte Modell, doch unter der Haube befindet sich unter anderem ein neuerer Chipsatz. Darüber hinaus ermöglicht der Support von HDMI 2.1 4K-HDR-Videos mit 60 fps.

Apple TV 4K (2021) mit der Siri Remote 2 (© 2021 )

Das vielleicht erfreulichste Feature ist aber die auch einzeln erhältliche neue Fernbedienung: Die Siri Remote 2 besitzt ein berührungssensitives Clickpad und einige zusätzliche Tasten. Dafür fehlen zwar der Beschleunigungssensor und das Gyroskop aus der alten Generation. Wirklich genutzt haben dürfte diese Funktionen aber ohnehin kaum jemand.

Weiter entfernt: Apple Glass und Apple Car

Auch nach 2021 bleibt Apple mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Vermutlich 2022 werde laut Gurman ein Mixed-Reality-Headset erscheinen, das in erster Linie für Gaming und zur Kommunikation vorgesehen ist. Noch in weiter Ferne sei Apple Glass. Die AR-Brille werde Informationen wie Texte, Karten und Benachrichtigungen in euer Sichtfeld einblenden. Und dann wäre da noch das Apple Car: Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat Apple die Arbeit daran tatsächlich wieder aufgenommen. Bis zum Release werden laut Gurman aber noch mindestens fünf Jahre vergehen.