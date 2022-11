Xiaomi 13 Pro greift Galaxy S23 Ultra an: Diese Kamera soll uns erwarten

Infos zum bald erwarteten Xiaomi 13 Pro sind aufgetaucht und liefern tiefere Einblicke in die mögliche Ausstattung des Top-Smartphones. Der neue Leak macht vor allem Hoffnung auf eine ganz besondere Kamera, die vielen Fans nicht nur hierzulande bis jetzt verwehrt geblieben ist. Demnach könnte der mutmaßlich mächtigen Kamera des Galaxy S23 Ultra ein würdiger Konkurrent erwarten.

Glauben wir den Gerüchten, dürfen wir schon im November den Release der Xiaomi-13-Serie und damit die nächsten Flaggschiffe des chinesischen Herstellers sehen. Passend zu der schon bald erwarteten Vorstellung hat der gut Informierte Twitter-User Yogesh Brar nun umfassende Infos zum neuen Pro-Modell in Umlauf gebracht. Sie ermöglichen einen guten Vorgeschmack auf das, was wir von den neuen Xiaomi-Handys erwarten können. Als Highlight fällt vor allem die Kameraausstattung ins Auge: Mit dem Xiaomi 13 Pro könnten wir hierzulande endlich in den Genuss der Zusammenarbeit zwischen Leica und Xiaomi kommen.

Xiaomi 13 Pro: Leica-Dreifachkamera mit 1-Zoll-Sensor soll kommen

Den von Yogesh Brar vorgelegten Informationen zufolge dürft ihr euch beim kommenden Xiaomi 13 Pro auf eine Triple-Kamera freuen, die es in sich haben soll: Als Hauptkamera (Weitwinkel) soll der 1 Zoll große Sony-Sensor IMX989 mit einer Auflösung von 50 MP zum Einsatz kommen. Auch das Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv sollen jeweils eine Auflösung von 50 MP bieten. Die Sensorgröße dürfte hier allerdings deutlich geringer ausfallen. Für Selfies könnt ihr angeblich auf eine 32-MP-Frontkamera zurückgreifen.

Xiaomi 13 Pro



- 6.7" E6 2K LTPO

- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

- 8/12GB RAM

- 128/256/512GB storage

- Rear Cam: 50MP (1" IMX989) + 50MP (UW) + 50MP (Tele)

- Front Cam: 32MP

- Android 13, MIUI 14*

- 4,800mAh battery, 120W fast charging

- Surge C2, P2 chip

- Leica color science — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) October 31, 2022

Völlig neu ist der riesige Sensor in Xiaomis Smartphone-Palette nicht. Bei vielen internationalen Fans außerhalb von China wird er vermutlich dennoch für Euphorie sorgen: Von diesem Sensor konnte bereits das – auch hierzulande ausgebliebene – Xiaomi 12S Ultra profitieren. Das Ultra-Modell gilt als eines der wohl beeindruckendsten Smartphones des Herstellers, welches für den chinesischen Markt bestimmt war.

In Deutschland mussten Fans sich unterdessen mit der Pro-Ausführung der 12er-Reihe begnügen. In den Genuss der Kooperation zwischen Leica und Xiaomi kamen wir ebenfalls nicht. Da die Pro-Modelle in der Vergangenheit in Deutschland erhältlich waren, stehen die Chancen diesmal aber deutlich besser. Mit einer weiteren Ultra-Version könnte das Unternehmen die Messlatte natürlich erneut anheben.

Xiaomi 13 Pro mit Flaggschiff-Chip und LTPO-Display

Neben den Kameradaten enthüllt der oft gut informierte Leaker außerdem, dass das Xiaomi 13 Pro mit einem 6,7 Zoll großen LPTO-Display ausgestattet werden soll. Für Top-Performance sorgen angeblich der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 und 8 bzw. 12 GB RAM. Unterstützt wird der SoC wohl von Xiaomis hauseigenen Prozessoren "Surge C2" und "P2". Sie sind für die Bildsignalverarbeitung und das Management der Schnellladefunktion zuständig. Der 4800-mAh-Akku soll erneut 120 Watt schnelles Fast-Charging unterstützen. Als Betriebssystem könnt ihr den Gerüchten zufolge Android 13 mit MIUI 14 erwarten.

