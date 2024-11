Google will alte Muster aufbrechen und zukünftig nicht nur ein großes Android-Update im Jahr liefern. Die Änderung wird nicht nur die eigenen Pixel-Smartphones betreffen, sondern auch Geräte anderer Hersteller wie Samsung und Xiaomi beeinflussen.

Größere Updates für Android-Smartphones gibt es eigentlich nur ein Mal im Jahr. Jährlich präsentiert Google die nächste große Android-Version auf der Entwicklerkonferenz Google I/O und gibt den großen Versionssprung dann um den Oktober herum (3./4. Quartal) offiziell frei. Zukünftig soll es zwei größere Updates geben, die deutlich früher offiziell verteilt werden. Den Plan stellt Google im eigenen Developer-Blog vor.

Android 16 kommt früher: Neuer Zeitplan ab 2025

Google möchte ab 2025 zwei nennenswerte Android-Updates im Jahr ausliefern: Das Hauptupdate (major release) im zweiten Quartal und ein festes Folgeupdate (minor release) im vierten Quartal. Das Hauptupdate erhält weiterhin die größten Änderungen, die auch die Funktionsweise verschiedener Apps beeinflussen können. Das Folgeupdate soll ebenfalls neue Funktionen bringen, aber nicht so tief in den Aufbau eingreifen wie die erste große Aktualisierung. Zwischen den größeren Updates wird es nur kleine Nachbesserungen geben.

Android 16 könnte demzufolge bereits spätestens im Juni 2025 erscheinen. Welche Versionsnummer das Folgeupdate tragen wird, verrät Google nicht. Eventuell nutzt man hier dann einfach Android 16.5 oder einen anderen, einfach verständlichen Zusatz. Die großen Zahlensprünge auf die nächste Basisversion werden also weiterhin jährlich kommen.

Google passt Turnus an und erhöht den Druck

Einen einleuchtenden Grund liefert Google für die neue Strategie: Das Unternehmen will den Release-Plan an die involvierten Firmen anpassen. Außerdem will man so eine höhere Update-Qualität gewährleisten: Viele Smartphones verschiedener Hersteller kommen im aktuellen Zyklus oft noch mit der vorherigen Android-Version auf den Markt. Selbst Googles eigene Smartphones (z. B. Pixel 9, Pixel 9 Pro) sind in diesem Jahr ohne die neueste Android-Version in den Verkauf gestartet.

Gleichzeitig erhöhen zwei größere Updates im Jahr den Druck auf Hersteller wie Samsung und Xiaomi, die extrem viele Geräte im Portfolio haben. Besonders Samsung bietet selbst für Einsteiger-Smartphones mittlerweile lange Update-Garantien an. Eventuell liefern die Hersteller das zweite Update auch einfach nicht aus. Man darf also gespannt sein, wie sich der neue Android-Zeitplan von Google auf die Geräte-Releases auswirkt.