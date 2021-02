Wir wollen gemeinsam mit euch die aktuelle Handy-Top-Ten von Stiftung Warentest durchgehen. Sind die genannten besten Smartphones auch unsere Favoriten? Als Basis dafür soll der Produktfinder dienen – eine Art kontinuierlich aktualisierte Handy-Bestenliste von Stiftung Warentest.

Inhaltsverzeichnis

Platz 1: iPhone 12 Pro Max

Das beste Handy ist für Stiftung Warentest momentan das iPhone 12 Pro Max. Mit einer Gesamtwertung von 1,7 belegt es momentan knapp den ersten Platz. In besonderem Maße dazu beigetragen hat das exzellente Display. Für den Bildschirm war den Testen offenbar selbst die Note 1 nicht gut genug, weswegen hier eine 0,9 zu Buche steht. Ganz so weit würden wir nicht gehen. Zwar können wir die exzellente Bildqualität bestätigen. Doch Apple selbst seinem High-End-Modell kein 120-Hz-Display spendiert hat, ist schon ärgerlich.

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple iPhone 12 Pro Max + O2 Free L Boost 120 GB 120 GB LTE & 5G Highspeed Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s)

Connect Funktion (Datenvolumen auf bis zu 10 SIM nutzen)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) 94,99 € mtl./24Monate: 79,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Das iPhone 12 Pro Max (links) neben dem kleineren iPhone 12 Pro (© 2020 Apple )

Die sehr gute Note (1,1) für die Stabilität ist nachvollziehbar. Denn durch das neue Ceramic Shield ist das Flaggschiff besonders gut vor Fallschäden geschützt. Die Kamera-Wertung (1,7) mag ein wenig niedrig erscheinen, doch tatsächlich handelt es sich um die beste im Testfeld. Da Stiftung Warentest eine hervorragende Smartphone-Kameras bislang nicht berücksichtigt hat, geht diese Einschätzung weitgehend in Ordnung. Darüber streiten lässt sich, ob das Huawei P40 Pro+ nicht doch die bessere Kamera hat.

Etwas verwundert sind wir zudem über die Einschätzungen zur Handhabung (1,8). Für uns zählt das iPhone 12 Pro Max zu den am einfachsten verwendbaren und verständlichsten Smartphones. Auch die Akku-Wertung (2,4) hat uns zunächst stutzig gemacht, den das Gerät ist eigentlich sehr ausdauernd. Abzüge gegeben hat es hier wohl für die lange Aufladedauer.

Unsere Meinung zum iPhone 12 Pro Max: Ist das iPhone 12 Pro Max tatsächlich das beste Smartphone? Es ist zumindest im Rennen um Platz eins. Einzige nennenswerte Schwächen sind das fehlende 120-Hz-Display und das langsame Aufladen.

Platz 2: iPhone 12 Pro

Das Apple iPhone 12 Pro in Pacific Blue (© 2020 Apple )

Knapp hinter dem Primus landet das kleinere iPhone 12 Pro auf Platz 2. Seine Gesamtnote (1,8) ist nur minimal schlechter und in einigen Bereichen hat es sogar besser abgeschnitten. Grundfunktionen (1,9) und Display (0,8) sieht Stiftung Warentest hier etwas besser.

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple iPhone 12 Pro + O2 Free L Boost 120 GB 120 GB LTE & 5G Highspeed Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s)

Connect Funktion (Datenvolumen auf bis zu 10 SIM nutzen)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) 89,99 € mtl./24Monate: 74,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Letzteres könnte womöglich an der geringfügig höheren Punktdichte des Bildschirm liegen. Doch dieser Unterschied lässt sich mit bloßem Auge eigentlich nicht ausmachen. Nachteile gegenüber dem ganz großen Modell hat das iPhone 12 Pro für Stifung Warentest bei der Kamera und dem Akku. Dem stimmen wir zu: Das iPhone 12 Pro Max ist ausdauernder und für Foto-Enthusiasten noch besser geeignet.

Unsere Meinung zum iPhone 12 Pro: Eine hervorragende Wahl für anspruchsvolle Apple-Fans, denen das iPhone 12 Pro Max zu groß oder zu teuer ist. Foto-Enthusiasten sollten den Aufpreis für High-End-Modell allerdings berappen.

Platz 3 und 4: Samsung Galaxy Note 20 (5G)

Eine ziemlich große Überraschung für uns: Das aktuell beste Android-Smartphone ist für Stiftung Warentest das Galaxy Note 20. Ausgerechnet das Handy also, das wegen Abstrichen bei Ausstattung viel Kritik einstecken musste. Anlass dafür gibt unter anderem die für Samsung-Verhältnisse und die Display-Größe überraschend geringe Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln.

Das Galaxy Note 20 ist Samsungs günstigstes S-Pen-Smartphone (© 2020 CURVED )

Hier hat Samsung schon mal mehr geboten, wenn gleich das von Stiftung Warentest bislang nicht getestet Galaxy S21 diesen Trend fortsetzt. Auch die Plastikrückseite sorgte zum Release für Unmut unter den Fans der Note-Serie, in der früher ausschließlich High-End-Geräte zu finden waren.

Ein absolutes Premium-Smartphone ist das Galaxy Note 20 nicht. Vielmehr handelt es sich hier um ein günstiges Flaggschiff mit S Pen – und das könnte auf den ein oder anderen durchaus anziehend wirken. Die Platzierung in den Top Ten von Stiftung Warentest ist für uns aber viel zu hoch.

Unsere Meinung zum Galaxy Note 20: Ein guter Allrounder mit S-Pen-Support, der aber eher durch seinen vergleichsweise niedrigen Preis als durch überragende Ausstattung punktet.

Platz 5: Galaxy Note 20 Ultra

Das Galaxy Note 20 Ultra ist ein richtig edles Smartphone (© 2020 Samsung )

Für uns klar besser als das Standardmodell, landet das Galaxy Note 20 Ultra bei Stiftung Warentest direkt dahinter auf Platz 5 (1,8). Das kann nur am Preis liegen, denn das teurere Modell ist in nahezu allen Bereichen überlegen – teilweise auch ziemlich deutlich. Für einen zugegebenermaßen happigen Aufpreis bekommt ihr in Sachen Kamera, Display und Verarbeitung ein enormes Upgrade.

Unsere Meinung zum Galaxy Note 20 Ultra: Ein absolutes Premium-Smartphone, das zum Release vielen jedoch zu teuer war. Wenn ihr das Gerät zu einem guten Preis findet, könnt ihr guten Gewissens zuschlagen.

Platz 6: Samsung Galaxy S20 5G

Mit einer Wertung von 1,8 befand sich das Samsung Galaxy S20 5G einige Zeit auf dem ersten Platz der Sitftung-Warentest-Top-Ten. Die sehr gute Note (1,1) für das Display können wir bestätigen, die 2,0 für die Kamera ist ebenfalls nachvollziehbar. Dass der Akku nur "befriedigend" sei, ebenfalls. Bei normaler Nutzung kommt ihr aber ganz gut über den Tag. Für uns ist das Samsung Galaxy S20 (5G) insgesamt näher am besten Smartphone 2020 als die knapp vor ihm platzierten Note-20-Modelle.

Unsere Empfehlung Anzeige

Samsung Galaxy S21 5G + O2 Free L Boost 120 GB 120 GB LTE & 5G Highspeed Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s)

Connect Funktion (Datenvolumen auf bis zu 10 SIM nutzen)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) 64,99 € mtl./24Monate: 49,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Schickes Design: das Galaxy S20 wirkt äußerst hochwertig (© 2020 CURVED )

Unsere Meinung zum Samsung Galaxy S20 (5G): Das Galaxy S20 Ist exzellentes Smartphone, das auch heute noch sehr attraktiv ist. Vor allem deshalb, weil der bereits erhältliche Nachfolger nur wenig Neues bietet und in einigen Bereichen sogar weniger.

Platz 7: iPhone 12 mini

Gerade einmal 12,5 cm ist das iPhone 12 mini hoch (© 2021 CURVED )

Vollkommen zurecht in den Top Ten von Stiftung Warentest vertreten ist das iPhone 12 mini (1,9) – das für mich persönlich sogar das beste Smartphones der Jahres 2020 ist. Apple ist es als einzigem Hersteller gelungen ein richtig kompaktes Premium-Smartphone auf den Markt zu bringen. Vergleichbare Geräte sind alle mindestens 6 Zoll groß.

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple iPhone 12 mini + BLAU Allnet L 5 GB 5 GB LTE Highspeed Datenvolumen (mit bis zu 21,6 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze)

EU Roaming (Tarifbestandteile in der ganzen EU nutzen) 39,99 € mtl./24Monate: 37,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Mit seiner Bild-Diagonale von nur 5,4 Zoll passt es locker in jede Hosentasche und bietet trotzdem fast alle Vorzüge des Standardmodells. Einzige nennenswerte Nachteile gegenüber dem größeren iPhone 12 sind die kürzere Akkulaufzeit und das etwas langsamere kabellose Aufladen über MagSafe.

Unsere Meinung zum iPhone 12 mini: Ein echter Genierstreich von Apple, keine Konkurrenz hat. Denn ein so kompaktes Premium-Smartphone findet ihr bei anderen Herstellern nicht.

Platz 8: Huawei P40 Pro+

Das Huawei P40 Pro+ ist ein fast perfektes Gerät mit einem großen Makel (© 2020 Huawei )

Mit dem Huawei P40 Pro+ landet eines der besten Kamera-Smartphones auf Platz 8 (1,9). Wirklich geschlagen geben muss es sich bei der Foto-Qualität nur gegen die Konkurrenz aus eigenem Hause, die Stiftung Warentest bislang allerdings noch nicht unter die Lupe genommen hat: Das Mate 40 Pro und dessen in Deutschland erhältlich Plus-Variante bieten noch etwa bessere Kameras.

Unsere Empfehlung Anzeige

Huawei Mate 40 Pro + O2 Free M 20 GB 20 GB LTE Highspeed Datenvolumen (mit bis zu 225 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze)

EU Roaming (Tarifbestandteile in der ganzen EU nutzen) mtl./24Monate: 54,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Aber auch das P40 Pro+ macht Fotografen bereits wunschlos glücklich und die besten Bilder von allen Geräten in diesem Ranking. Auch ansonsten ist die Ausstattung hier auf höchstem Niveau: angefangen bei der Verarbeitung über das Display bis hin zur Leistung. Aus einem Grund können wird das Huawei P40 Pro+ dennoch nur bedingt empfehlen: Das Smartphone hat keinen Zugriff auf Google-Dienste wie den Play Store. Damit dürfte es für die meisten Nutzer nicht infrage kommen, vor allem zu dem aufgerufenem Preis.

Unsere Meinung zum Huawei P40 Pro+ Einmal mehr können wir nur sagen: Schade, Huawei! Das eigentlich exzellente P40 Pro+ muss wie fast alle neuen Geräte des Herstellers ohne Google-Dienste auskommen. Dadurch ist es nur für Nutzer interessant, für die eine absolute Top-Kamera oberste Priorität hat.

Platz 9: Samsung Galaxy S20 4G

Das Galaxy S20 ist auch in der 4G-Version empfehlenswert (© 2020 CURVED )

Die 4G-Variante des Samsung Galaxy S20 landet zwar drei Plätze hinter der 5G-Version hat aber fast die gleiche Wertung von Stiftung Warentest erhalten (1,9). Die Modelle unterschieden sich abgesehen von den unterstützen Mobilfunkstandards nicht.

Unsere Meinung zum Galaxy S20 4G: Für den Verzicht auf 5G bekommt ihr hier ein etwa günstigeres Smartphone. Wir raten aber dazu, den Aufpreis zu bezahlen, den das macht euer Handy zukunftssicher – zumal er nicht mehr so hoch ist wie noch zum Marktstart.

Platz 10: iPhone 12

Das iPhone 12 ist für viele (© 2020 CURVED )

Gerade noch so in den Top Ten von Stiftung Warentest befindet sich derzeit das iPhone 12. Apples Standardmodell hat sich im Vergleich zum Vorgänger deutlich verbessert und bietet nun endlich auch ein OLED-Display. Die Qualitäten sind größtenteils die gleichen wie beim weiter oben platzierten iPhone 12 mini, von dem es hauptsächlich seine Größe und die bessere Ausdauer unterscheiden. Käufer erwartet ein sehr guter Allrounder ohne größere Schwächen, der für uns den den einen oder anderen Platz weiter oben stehen könnte.

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple iPhone 12 + O2 Free L Boost 120 GB 120 GB LTE & 5G Highspeed Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s)

Connect Funktion (Datenvolumen auf bis zu 10 SIM nutzen)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) 74,99 € mtl./24Monate: 59,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Unsere Meinung zum iPhone 12: Apple-Fans und Android-Nutzer, die mit einem Wechsel liebäugeln können bedenkenlos zugreifen. Die Pro-Modelle bieten eine noch bessere Kamera und ein luxuriöseres Äußeres, kosten aber auch einiges mehr. Das iPhone 12 befindet sich in etwa auf einem Level mit dem Galaxy S20.

Deal Xiaomi Redmi Note 8T + BLAU Allnet L 5 GB 11,99 € mtl./24Monate: 9,99 einmalig: 13,00 € zum shop

Deal Samsung Galaxy A51 (Neuwertig) + BLAU Allnet L 5 GB mtl./24Monate: 13,99 einmalig: 13,00 € zum shop