Das Wichtigste in Kürze

Das iPhone 15 (Pro) soll in einigen Ländern ohne SIM-Slot erscheinen.

Es soll zusätzlich eSIM unterstützen.

Sogar eine Dual-SIM-Funktion ist wahrscheinlich.

Schon vor dem Release des iPhone 15 gibt es sehr viele Gerüchte, die uns einen Ausblick darauf geben, wie die Ausstattung des neuen Apple-Smartphones aussehen könnte – auch bezüglich der SIM-Karte. Welches SIM-Format unterstützt das iPhone 15 voraussichtlich? Und wie sieht es mit eSIM und Dual-SIM aus? Das und mehr lest ihr im Folgenden.



Inhaltsverzeichnis

Apple streicht den SIM-Slot: Auch in Deutschland? – unklar

In den USA hatte Apple 2022 für Aufsehen gesorgt, weil das iPhone 14 dort ausschließlich als eSIM-Variante auf den Markt kam. Es ist anzunehmen, dass der Hersteller es beim Nachfolgemodell ähnlich handhaben wird. Doch wie sieht es bei der europäischen Variante aus?

Der SIM-Kartenslot des iPhone 14 (© 2022 CURVED )

In Deutschland verkauft Apple das iPhone 14 mit einem SIM-Kartenslot. Die eSIM ist hierzulande längst nicht so weitverbreitet und akzeptiert, wie es in den USA der Fall ist. Experten sind sich allerdings noch uneinig darüber, ob auch das iPhone 15 (Pro) hierzulande ein SIM-Fach haben wird.

Es gibt Hinweise darauf, dass das iPhone 15 in Frankreich ohne SIM-Kartenfach erscheinen könnte. Stimmt das, müssen wir auch in Deutschland mit dem Wegfall des Kartenslots rechnen, denn in der Vergangenheit hat Apple in Deutschland und Frankreich dieselben iPhone-Modelle veröffentlicht.

Sollte Apple den Umstieg auf reine eSIM-iPhones tatsächlich forcieren, könnten potenzielle Kunden aber abspringen. Deshalb wäre es auch denkbar, dass speziell Deutschland doch noch ein Modell mit SIM-Slot erhält. Die Zeichen sprechen zwar derzeit gegen diese Apple-Entscheidung, es bleibt aber bis zum voraussichtlichen Release Mitte September spannend.

Das wahrscheinlichste SIM-Kartenformat für das iPhone 15 (Pro)

Sollte das iPhone 15 (Pro) über einen SIM-Kartenslot verfügen, wird es höchstwahrscheinlich ein Slot für Nano-SIM-Karten sein. Denn dabei handelt es sich um das aktuelle und kleinste Format, in dem SIM-Karten gefertigt werden.

Auch das iPhone 14 (im Test hier), das iPhone 13 und das iPhone 12 arbeiten mit Nano-SIM-Karten. Bis zum iPhone 5 zurück setzen alle auf das gleiche SIM-Kartenformat. Der Wechsel zu einem neueren Modell ist also in der Regel kein Problem: SIM-Karte aus dem alten iPhone herausnehmen und ins neue einschieben – fertig.

Anders sieht es aus, wenn ihr ein altes Gerät mit Mini-SIM verwendet, denn dieses Kartenformat passt voraussichtlich nicht in das Fach des iPhone 15 (Pro). In diesem Fall bestellt ihr bei eurem Provider einfach eine neue Karte im Nano-SIM-Format. Oder ihr kündigt den alten Tarif und holt euch das iPhone 15 mit Vertrag, sobald es verfügbar ist.

Achtung: Vom eigenständigen Zurechtschneiden zu großer SIM-Karten raten wir ab – ihr könntet die Karten beschädigen.

So würdet ihr die SIM-Karte ins iPhone 15 einlegen

Schaltet das iPhone aus. Stecht mit dem SIM-Tool in das kleine Loch des SIM-Kartenfachs. Zieht den "Schlitten" hinaus. Legt die Nano-SIM-Karte in das Fach. Sie passt nur in einer Richtung. Schiebt den "Schlitten" wieder zurück. Schaltet das iPhone ein. Gebt die zugehörige SIM-PIN ein.

eSIM-Unterstützung wieder an Bord

Dass das iPhone 15 (Pro) eSIM unterstützt, ist sehr wahrscheinlich. Apple verbaut die fest integrierte, digitale eSIM seit der Veröffentlichung des iPhone Xs in all seinen Smartphones – und zwar in Form eines Chips.

Die eSIM könnt ihr nicht aus dem iPhone herausnehmen. Der Chip ist im Inneren des Geräts fest verbaut. Euren Smartphone-Tarif verknüpft ihr digital mit der eSIM. Bestellt den Tarif einfach bei eurem Provider. Daraufhin bekommt ihr anstelle einer kleinen Plastik-SIM-Karte einen QR-Code bzw. Zugangsdaten zugeschickt. Wie die Einrichtung des Tarifs funktioniert, ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich.

Dual-SIM: iPhone 15 (Pro) macht eSIM nötig

Apples iPhones mit eSIM unterstützen allesamt die Dual-SIM-Funktion. Sollte das iPhone 15 (Pro) dazugehören, könnt ihr mit dem Smartphone ebenfalls zwei SIM-Karten gleichzeitig nutzen.

Es wird wahrscheinlich nicht möglich sein, zwei physische Karten gleichzeitig zu verwenden. Stattdessen habt ihr voraussichtlich zwei Möglichkeiten, die Dual-SIM-Funktion des iPhone 15 zu nutzen:

eine physische und eine eSIM

zwei eSIMs

Wichtig zu wissen: Es ist immer nur eine SIM-Karte aktiv. Telefoniert ihr zum Beispiel mit der einen, schaltet sich die andere in der Zeit ab und ist nicht erreichbar.

Fazit

Das iPhone 15 (Pro) wird in Deutschland höchstwahrscheinlich mit einem physischen SIM-Kartenfach ausgestattet sein. Ihr benötigt voraussichtlich eine Nano-SIM, könnt euren Smartphone-Tarif aber auch auf die eSIM im Handy laden.

Einen klassischen Doppelkartenslot soll es für die Dual-SIM-Funktion nicht geben. Stattdessen könnt ihr wohl eine physische und eine eSIM gleichzeitig nutzen. Auch die Verwendung von zwei eSIMs wird das iPhone 15 (Pro) voraussichtlich unterstützen.

Häufig gestellte Fragen

Sind alle iPhone-15-Modelle mit eSIM ausgestattet?

Ja, aktuell gehen wir davon aus, dass sowohl das iPhone 15 als auch das iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max eSIM unterstützen.

Wann muss ich die SIM-Karte ins neue iPhone stecken?

Das iPhone sollte ausgeschaltet sein, wenn ihr eine neue SIM-Karte einlegen möchtet.

Kann man ein neues iPhone ohne SIM-Karte einrichten?

Eine SIM-Karte ist nur für die Einrichtung älterer iPhones nötig. Bei einem neuen Gerät wie dem iPhone 15 könnt ihr euch auch mit dem WLAN verbinden, um mit der Einrichtung zu beginnen.

