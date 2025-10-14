Aktuelle Handy-Deals
iPhone 17: Preis des Standard- und des Air-Modells

Die Dual-Kamera des iPhone 17
Wir verraten euch, wie viel das iPhone 17 kostet (© 2025 Apple )
Artikel aktualisiert 14.10.25

Der befürchtete Preisschock blieb beim iPhone 17 aus. Dennoch gibt es Änderungen bei den Preisen, was vor allem an den angepassten Speichergrößen liegt; und am iPhone Air, das keinen direkten Vorgänger hat. Erfahrt hier, wie viel die neuen iPhones kosten und wie sich der Preis entwickelt hat bzw. entwickeln wird.

So viel kosten iPhone 17 und iPhone Air

Zunächst listen wir für euch die Preise der neuen Modelle zum Release übersichtlich auf. Darunter zeigen wir euch, wie viel die jeweiligen Vorgänger zu ihrem Marktstart gekostet haben, damit ihr einen Vergleichswert habt.

Preise des iPhone 17

  • 256 GB: 949 Euro
  • 512 GB: 1199 Euro

Aktuell gibt es das iPhone 17 auch bei Drittanbietern einzeln nur zum Herstellerpreis. Bis der Preis sinkt, wird es noch eine Weile dauern. Vom iPhone 16 wissen wir, dass erste Preissenkungen zum Jahreswechsel folgen können. Wer jetzt schon sparen will, kauft sich das iPhone 17 am besten mit Vertrag.

Von der Version mit 128 GB hat sich Apple verabschiedet; diese kostete beim iPhone 16 zum Release 949 Euro. Inzwischen bekommt ihr die Version aber schon für 849 Euro beim Hersteller. Bei Drittanbietern gibt es das iPhone 16 mit 128 GB sogar schon ab 679 Euro.

Preise des iPhone Air

  • 256 GB: 1199 Euro
  • 512 GB: 1449 Euro
  • 1 TB: 1699 Euro

Das iPhone Air ist neu im Sortiment und hat demnach keinen Vorgänger. Unüblicherweise verzeichnet es bei Drittanbietern schon einen leichten Preisverfall. Eine Läden bieten das iPhone Air schon ab 969 Euro an. Das macht es zu einer guten Alternative zum iPhone 17.

Preise des iPhone 16 Plus zum Marktstart

  • 128 GB: 1099 Euro
  • 256 GB: 1229 Euro
  • 512 GB: 1479 Euro

Apple selbst bietet das iPhone 16 Plus nicht mehr an. Trotzdem ist es preislich ein guter Vergleich für das neue iPhone Air, auch wenn die Modelle technisch kaum unterschiedlicher sein könnten. Bei Drittanbietern bekommt ihr es noch, und das schon für einen Preis ab 899 Euro.

iPhone 17: So haben sich die Preise entwickelt

Zwar sind die meisten Modelle der iPhone-17-Familie gleich teuer oder sogar günstiger als ihre direkten Vorgänger mit gleicher Speichergröße.

So kostet etwa das günstigste iPhone 17 trotz größerem Speicher mit 949 Euro ebenso viel wie das günstigste iPhone 16. Für das günstigste iPhone Air müsst ihr aber tiefer in die Tasche greifen als für das günstigste iPhone 16 Plus.

Einen richtigen Preisverfall gibt es noch nicht, dafür sind die Geräte noch zu neu. Das iPhone Air bekommt ihr mit etwas Glück schon etwas günstiger. Mit größeren Rabatten ist aber erst zum Jahreswechsel zu rechnen. Das zeigt der Preisverlauf des iPhone 16.

iPhone 17 und iPhone Air im Vergleich

Geräte-Abbildung
Apple iPhone 17
Hersteller
Apple
Modell
iPhone 17
Zur Produktübersicht
Display und Gehäuse
Display-Größe 6.3 Zoll
Auflösung 2622x1206 Pixel
Pixeldichte 460 ppi
Technologie OLED
Frequenz 1 bis 120 Hz
Display-Schutz Ceramic Shield 2
Maße Größe 149.6x71.5x8 mm
Material Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen)
Farben Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß, Schwarz
Gewicht 177 g
Wasserdicht IP68
Leistungsmerkmale
Chipsatz Apple A19
Taktrate bis zu 4.26 GHz
AnTuTu
Klasse Oberklasse
Installierter RAM 8 GB RAM
Interner Speicher 256 / 512 GB
Akkuleistung 3692 mAh Kapazität
Akkulaufzeit Videowiedergabe: Bis zu 30 h
Wireless Charging Ja (25 W) h
Sicherheit Face ID
Betriebssystem iOS 26 (ab Werk)
Update-Zeitraum Mindestens bis 2030
Kamera
Hauptkamera 48 (Weiwinkel) + 48 (Ultraweitwinkel)
Frontkamera 18 MP
Konnektivität
Anschlüsse USB-C
microSD Nein
Dual-SIM Ja
NFC Ja
4G LTE Ja
5G Ja
Preis
UVP Ab 949 Euro (UVP)

