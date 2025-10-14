iPhone 17: Preis des Standard- und des Air-Modells

Der befürchtete Preisschock blieb beim iPhone 17 aus. Dennoch gibt es Änderungen bei den Preisen, was vor allem an den angepassten Speichergrößen liegt; und am iPhone Air, das keinen direkten Vorgänger hat. Erfahrt hier, wie viel die neuen iPhones kosten und wie sich der Preis entwickelt hat bzw. entwickeln wird.

So viel kosten iPhone 17 und iPhone Air

Zunächst listen wir für euch die Preise der neuen Modelle zum Release übersichtlich auf. Darunter zeigen wir euch, wie viel die jeweiligen Vorgänger zu ihrem Marktstart gekostet haben, damit ihr einen Vergleichswert habt.

Preise des iPhone 17 256 GB: 949 Euro

512 GB: 1199 Euro

Aktuell gibt es das iPhone 17 auch bei Drittanbietern einzeln nur zum Herstellerpreis. Bis der Preis sinkt, wird es noch eine Weile dauern. Vom iPhone 16 wissen wir, dass erste Preissenkungen zum Jahreswechsel folgen können. Wer jetzt schon sparen will, kauft sich das iPhone 17 am besten mit Vertrag.

Jetzt zuschlagen – Angebote mit und ohne Vertrag:

Preise des iPhone 16 zum Marktstart 128 GB: 949 Euro

256 GB: 1079 Euro

512 GB: 1329 Euro

Von der Version mit 128 GB hat sich Apple verabschiedet; diese kostete beim iPhone 16 zum Release 949 Euro. Inzwischen bekommt ihr die Version aber schon für 849 Euro beim Hersteller. Bei Drittanbietern gibt es das iPhone 16 mit 128 GB sogar schon ab 679 Euro.

Jetzt zuschlagen – Angebote mit und ohne Vertrag:

Beliebter Allrounder Apple iPhone 16 Das iPhone 16 bietet viel Leistung, eine gute Dualkamera, Kamerataste und mehr – und ist der ideale Allrounder, wenn es kein Pro-Modell sein muss. Mehr Details: iPhone 16 Technische Daten ✓ 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 29,99 € Blau ✓ ZUGABE: AirPods 4 ANC

✓ 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 44,49 € o2 Einzelkauf ohne Tarif nur 784,00 € Amazon

Preise des iPhone Air 256 GB: 1199 Euro

512 GB: 1449 Euro

1 TB: 1699 Euro

Das iPhone Air ist neu im Sortiment und hat demnach keinen Vorgänger. Unüblicherweise verzeichnet es bei Drittanbietern schon einen leichten Preisverfall. Eine Läden bieten das iPhone Air schon ab 969 Euro an. Das macht es zu einer guten Alternative zum iPhone 17.

Jetzt zuschlagen – Angebote mit und ohne Vertrag:

Preise des iPhone 16 Plus zum Marktstart 128 GB: 1099 Euro

256 GB: 1229 Euro

512 GB: 1479 Euro

Apple selbst bietet das iPhone 16 Plus nicht mehr an. Trotzdem ist es preislich ein guter Vergleich für das neue iPhone Air, auch wenn die Modelle technisch kaum unterschiedlicher sein könnten. Bei Drittanbietern bekommt ihr es noch, und das schon für einen Preis ab 899 Euro.

Jetzt zuschlagen – Angebote mit und ohne Vertrag:

Großer Premium-Allrounder Apple iPhone 16 Plus Das iPhone 16 Plus bietet die Premium-Features des kleineren iPhone 16 – hinzu kommen das größere Display und die längere Akkulaufzeit. Das iPhone 16 bietet viel Leistung, eine gute Dualkamera, Kamerataste und mehr – und ist der ideale Allrounder, wenn es kein Pro-Modell sein muss. Mehr Details: iPhone 16 Plus Technische Daten inkl. günstigem Tarif (20 GB) ab 31,49 € Blau inkl. Top-Tarif (7 GB) ab 48,49 € Vodafone ohne Vertrag ab 908,00 € Amazon

iPhone 17: So haben sich die Preise entwickelt

Zwar sind die meisten Modelle der iPhone-17-Familie gleich teuer oder sogar günstiger als ihre direkten Vorgänger mit gleicher Speichergröße.

So kostet etwa das günstigste iPhone 17 trotz größerem Speicher mit 949 Euro ebenso viel wie das günstigste iPhone 16. Für das günstigste iPhone Air müsst ihr aber tiefer in die Tasche greifen als für das günstigste iPhone 16 Plus.

Einen richtigen Preisverfall gibt es noch nicht, dafür sind die Geräte noch zu neu. Das iPhone Air bekommt ihr mit etwas Glück schon etwas günstiger. Mit größeren Rabatten ist aber erst zum Jahreswechsel zu rechnen. Das zeigt der Preisverlauf des iPhone 16.

iPhone 17 und iPhone Air im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Apple Modell iPhone 17 Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 37,99 € Blau ab 44,99 € o2 ab 949,00 € Amazon Display und Gehäuse Display-Größe 6.3 Zoll Auflösung 2622x1206 Pixel Pixeldichte 460 ppi Technologie OLED Frequenz 1 bis 120 Hz Display-Schutz Ceramic Shield 2 Maße Größe 149.6x71.5x8 mm Material Ceramic Shield (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Farben Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß, Schwarz Gewicht 177 g Wasserdicht IP68 Leistungsmerkmale Chipsatz Apple A19 Taktrate bis zu 4.26 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Installierter RAM 8 GB RAM Interner Speicher 256 / 512 GB Akkuleistung 3692 mAh Kapazität Akkulaufzeit Videowiedergabe: Bis zu 30 h Wireless Charging Ja (25 W) h Sicherheit Face ID Betriebssystem iOS 26 (ab Werk) Update-Zeitraum Mindestens bis 2030 Kamera Hauptkamera 48 (Weiwinkel) + 48 (Ultraweitwinkel) Frontkamera 18 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C microSD Nein Dual-SIM Ja NFC Ja 4G LTE Ja 5G Ja Preis UVP Ab 949 Euro (UVP)

