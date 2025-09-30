Aktuelle Handy-Deals
Aktuelle Handy-Deals
Handytarif-Vergleich 2025
Handytarif-Vergleich 2025
Handybundle-Rechner
Handybundle-Rechner
Home
> Apple
> News

iPhone 17: Welches Modell verkauft sich am besten?

Die Pro-Modelle erfreuen sich großer Beliebtheit
Die Pro-Modelle erfreuen sich großer Beliebtheit (© 2025 Apple )
profile-picture

Francis Lido

Früher bei einem großen Verlag, heute online für CURVED unterwegs. Treuer iPhone-Nutzer, der eine Android-Affäre aber nicht ausschließt.

Artikel aktualisiert 30.09.25

Mit dem iPhone 17, iPhone 17 Pro und Pro Max sowie dem iPhone Air bietet Apple vier attraktive neue Smartphones an. Doch eines davon verkauft sich mit Abstand am besten, wie ein bekannter YouTuber nun verraten hat.

In seinem Test-Video zum iPhone 17 Pro erzählt Marques Brownlee (MKBHD), dass das iPhone 17 Pro Max der klare Bestseller sei. Abgeleitet habe er dies von den Verkaufszahlen seines Sponsors dbrand. Einem großen Hüllen-Hersteller, der Cases und Zubehör für alle neuen iPhones und die meisten anderen aktuellen Handys anbietet. Demnach entscheidet sich mehr als jeder zweite Käufer für das teuerste Modell:

  • iPhone 17 Pro Max: 56,5 Prozent
  • iPhone 17 Pro: 31,2 Prozent
  • iPhone 17: 7,3 Prozent
  • iPhone Air: 5,0 Prozent

Apple iPhone 17 Pro Max
Das Apple-Maximum!
Apple iPhone 17 Pro Max

  • Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber
  • ab 256 GB Speicherplatz
Technische Daten

30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr
1,00 € Anzahlung
ab 62,99 € o2
100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz
bis zu 50 Mbit/s
4,99 € Versand | 15 € Anschlussgebühr
189,00 € Anzahlung
ab 50,00 € Congstar
  • Einzelkauf ohne Tarif
ab 1449,00 € Amazon

Ist das die richtige Wahl?

Zunächst sei gesagt: Da dbrand-Hüllen hierzulande keine große Rolle spielen, lassen sich die daraus abgeleiteten Verkaufszahlen nicht wirklich auf den deutschen Markt übertragen. Aber auch hierzulande greifen jedes Jahr überraschend viele Nutzer trotz des hohen Preises zum Pro-Max-Modell. Das riesige Display und die fantastische Akkulaufzeit sind durchaus gute Argumente, das iPhone 17 Pro Max dem kleineren Pro vorzuziehen.

Empfehlungen des Autors:
iPhone 17 Pro und 17 Pro Max im Vergleich

iPhone 17 Pro vs. 17 Pro Max: Was sind die Unterschiede?

Francis Lido | 11.09.25
iPhone 17 und 17 Pro im Vergleich

iPhone 17 vs. 17 Pro: Wie groß ist der Unterschied?

Francis Lido | 10.09.25
iPhone 17 und 16 im Vergleich

iPhone 17 vs. iPhone 16: Was ist alles neu und besser?

Francis Lido | 13.09.25

Was etwas überrascht, ist der riesige Abstand zum iPhone 17: Apples Standardmodell ist so stark wie seit Jahren nicht und für die meisten Nutzer die sinnvollste Wahl. Auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis gehört es aktuell zu den besten Premium-Smartphones. Doch offenbar hat das bei Apple-Kunden nicht oberste Priorität.

Apple iPhone 17
Der neue Premium-Standard
Apple iPhone 17

  • Erhältlich in Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß, Schwarz
  • ab 256 GB Speicherplatz
Technische Daten

20 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu 50 Mbit/s
4,99 € Versand | 0,00 € Anschlussgebühr
1,00 € Anzahlung
ab 37,99 € Blau
30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr
1,00 € Anzahlung
ab 47,99 € o2
  • Einzelkauf ohne Tarif
ab 949,00 € Amazon

Turbulenter, aber erfolgreicher Marktstart

Die neuen iPhones haben einen starken Verkaufsstart hingelegt. Lediglich das iPhone Air findet nicht so recht Abnehmer. Die Lieferzeiten für iPhone 17, 17 Pro und 17 Pro Max liegen aktuell bei zwei bis drei Wochen.

Weder der Aufholbedarf bei künstlicher Intelligenz noch die vermeintliche Kratzeranfälligkeit der Pro-Modelle scheint die Nachfrage zu drücken. Wer zu letzteren greift, sollte #ScratchGate dennoch nicht außer Acht lassen: Eine gute Hülle für das iPhone 17 Pro (Max) ist wichtig, damit ihr auch langfristig Spaß an eurem neuen Handy habt.

Wie findet ihr das? Stimmt ab!

Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.

Mehr zu diesen Themen: