Mit diesen Gadgets könnt ihr Spotify offline hören

Ihr könnt euch einen Alltag ohne Spotify nicht mehr vorstellen, wollt dafür aber nicht euer ganzes Datenvolumen verprassen und außerdem unabhängiger vom Smartphone sein? Über diese kleinen Gadgets könnt ihr eure gespeicherten Songs auch offline genießen – egal ob beim Sport, auf Reisen oder bei der Arbeit.

Auch wenn wir unser Handy fast rund um die Uhr am Körper tragen, gibt es Ausnahmesituationen im Leben, in denen man es lieber in der Tasche oder außer Reichweite lässt. Sei es beim Sport, im Urlaub, im Büro – oder ganz aktuell, draußen in der Kälte, wo man die Handschuhe lieber anlassen würde. Und weil mit Musik einfach alles schöner und Spotify hierzulande der populärste Musik-Streaming-Dienst ist, haben wir uns speziell nach Gadgets umgesehen, die die digitale grüne Jukebox unterstützen, ohne das Datenvolumen zu strapazieren.

Um es vorweg zu nehmen: Die Apple Watch gehört leider (noch) nicht zu den Geräten, die Spotify offline unterstützen. Tatsächlich erfüllen derzeit nur zwei Anbieter dieses äußerst nützliche Feature – obwohl es für Hersteller sicherlich attraktiv wäre, hier mithalten zu können. Warum Spotify nur sehr ausgewählten Kooperationspartnern Lizenzen zur Offline-Nutzung seines Streaming-Angebotes auf ihren Geräten gewährt, konnten wir auch auf Anfrage bei Spotify bisher leider nicht herausfinden.

Passendes Produkt Blau Fitness Special

Fünf Samsung-Wearables beschallen euch auch offline mit Spotify-Songs

Samsung scheint in der Spotify-Gunst ganz oben zu stehen und ermöglicht den Online- wie Offline-Genuss von Spotify-Inhalten gleich auf mehreren neueren Geräten:

Die App-Auswahl der Samsung Gear Sport zeigt alle installierten Apps – Spotify kann auch installiert werden. (© 2017 CURVED)

Über diese Geräte könnt ihr selbst in der Spotify-Bibliothek in über 30 Millionen Songs stöbern, unter "Browse" Neuerscheinungen checken, Musik nach eurer Stimmung auswählen oder per Spracheingabe suchen. Mit Spotify im Offlinemodus könnt ihr mit einem Bluetooth-Headset wie Samsung IconX (2018) sogar ohne Smartphone eure Lieblingsmusik hören: Dafür müsst ihr die Spotify-App zunächst auf eurem Wearable installieren, euch dann bei Spotify anmelden und die Songs über WLAN auf das Gerät laden. Auf den Samsung-Geräten stehen rund 3 Gigabyte Speicher zur Verfügung, so dass ihr locker 900 Songs offline abrufen könnt.

Mighty: Quadratisch, praktisch, gut für Spotify-Nutzer

Das zweite Gadget, das Spotify auch offline unterstützt, ist sogar einzig und allein für diesen Zweck gebaut worden: "Mighty" ist ein erfolgreiches Crowdfunding-Produkt, das ihr euch optisch und funktional vorstellen könnt, wie einen iPod-shuffle. Es hat kein Display, sondern Play- und Lautstärke-Buttons sowie einen weiteren Knopf zum Scrollen durch die Playlist. Das Handling erfordert etwas Übung beziehungsweise aufmerksames Lesen der Bedienungsanleitung, funktioniert dann aber einwandfrei, wie unser ausführlicher Mighty-Test gezeigt hat.

Sound kommt per Klinke oder Bluetooth aus dem Gerät in Eure Ohren. (© 2017 CURVED)

Großer Clip auf der Rückseite (© 2017 CURVED)

Die App zeigt übersichtlich an, wie viel Platz Eure Playlisten belegen. (© 2017 CURVED)









Ist das Gerät über Klinke oder Bluetooth mit einem Kopfhörer verbunden, erhält der Nutzer ein Audio-Feedback, das die Navigation durch Spotifys Musikbibliothek ermöglicht. Mit acht Gigabyte Speicher könnt ihr mehr als 1.000 Spotify-Songs auf dem Gerät speichern. Dafür braucht ihr natürlich schon euer Handy und die Companion-App, die Mighty über eine WLAN-Verbindung mit eurem Spotify-Account koppelt. Betrieben wird das kleine Quadrat mit Linux. Der verbaute Akku bietet fünf Stunden Power. Mighty ist für 86 US-Dollar, umgerechnet rund 70 Euro, in schwarz und orange erhältlich – allerdings aktuell vergriffen.